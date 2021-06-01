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Как Россия присоединила Среднюю Азию

Как Россия присоединила Среднюю Азию (14 фото)

Автор:
01 июня 2021 10:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: Россия   интеренсо   история   познавательно   средняя азия   факты   фото   
188
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Средняя Азия стала ареной для «большой игры» между Российской и Британской империями. Именно появление в регионе британцев во многом и подтолкнуло русских к ее покорению.

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Метки: Россия   интеренсо   история   познавательно   средняя азия   факты   фото   
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Вася Полчаса назад
отличный пост.
"Восток, дело тонкое.."
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