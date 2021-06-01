Как Россия присоединила Среднюю Азию

Средняя Азия стала ареной для «большой игры» между Российской и Британской империями. Именно появление в регионе британцев во многом и подтолкнуло русских к ее покорению.
Средняя Азия, простиравшаяся от казахских степей до Афганистана и от Каспийского моря до границ Китая, стала последним крупным территориальным приобретением Российской империи перед ее крушением в 1917 году.
Долгое время Россия не решалась вмешиваться в дела среднеазиатского региона. Территории, на которых сегодня расположены Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия и Узбекистан, представляли собой настоящий кипящий котел. Десятки племен и небольших государств вели здесь между собой нескончаемые жестокие войны и кровопролитные распри.
Наиболее крупными государственными объединениями в Средней Азии были Кокандское и Хивинское ханства (Хорезм), а также Бухарский эмират (до 1785 года — Бухарское ханство). Даже в 18 веке там все еще господствовали средневековые феодальные порядки и вовсю процветало рабовладение.
В 1714 году царь Петр I отправил в Хиву военную экспедицию, чтобы прощупать силу своих среднеазиатских соседей. Лучше подготовленный и технически оснащенный шеститысячный отряд князя Александра Бекович-Черкасского легко рассеял 24-тысячное войско Шергази-хана. Тогда хивинский правитель пошел на хитрость и предложил перемирие, в ходе которого внезапно атаковал, перебил и пленил русских солдат. Голову самого князя отправили в дар хану Бухары.
В течение 18 века Россия активно осваивала казахскую степь и вплотную приблизилась к границам среднеазиатских государств. Под царскую власть добровольно перешли казахские роды так называемых Младшего и Среднего жузов (объединений), которые искали у русских защиты от опустошительных набегов соседних джунгар. Старший жуз, в свою очередь, оставался в политической зависимости от Коканда.
Относительно мирное сосуществование России и среднеазиатских государств завершилось к середине 19 века. Причиной этому стало появление в регионе нового опасного игрока — Великобритании. Англичане, укрепившись в Индостане, активно продвигались на север, пытаясь распространить свое влияние на Афганистан, Бухару, Коканд и Хиву. Когда в среднеазиатских городах появились британские дипломаты и секретные агенты Военного министерства, Россия решила готовиться к нанесению превентивного удара. Средняя Азия стала ареной борьбы двух империй, широко известной как «Большая игра».
Российская экспансия в среднеазиатский регион объяснялась и экономическими причинами. Разразившаяся в 1861 году Гражданская война в США привела к резкому сокращению поставок хлопка в Россию, что сильно ударило по текстильной промышленности империи. В этих условиях требовалось срочно получить альтернативный и стабильный источник важного сырья, какими могли стать Коканд и Бухара.
Шансов противостоять русским армиям у среднеазиатских государств практически не было. Боевая подготовка их солдат оставляла желать лучшего, а огнестрельное оружие имелось не более чем у четверти личного состава. «Регулярной армии в Коканде не существует», — писал историк-востоковед Владимир Вельяминов-Зернов в 1850-е годы: «Артиллерия у кокандцев есть; но она так дурна, что едва ли ее можно назвать этим именем».
Многократное численное преимущество хивинцев, бухарцев и кокандцев в противостоянии с хорошо обученными русскими войсками подчас не играло никакой роли. 29 июня 1865 года небольшой отряд (1300 человек) генерала Михаила Черняева захватил один из самых больших и богатых городов Кокандского ханства — Ташкент, обороняемый тридцатитысячным гарнизоном противника. Через два года город стал административным центром созданного в Средней Азии Туркестанского генерал-губернаторства.
«Странный вид представляли эти горсточки наших солдат, окруженные и разъединенные тучею бухарских всадников, все подвигавшиеся вперед к позиции, признававшейся неприступною и занятой в десять раз сильнейшим противником. Но такова сила духа, такова отвага, не знающая невозможного», — описывал в своих мемуарах «Завоевание Туркмении» будущий военный министр империи офицер Алексей Куропаткин взятие бухарского города Самарканд 27 мая 1868 года.
14 июня 1868 года в сражении на Зерабулакских высотах тридцатитысячное войско эмира Музаффара было разгромлено двухтысячным отрядом генерала Константина Кауфмана, что, в конечном итоге, привело к поражению Бухарского эмирата. В 1873 году ту же судьбу разделило Хивинское ханство, а спустя три года — Кокандское.
Одной из наиболее сложных операций для русских войск в ходе завоевания Средней Азии стало покорение племен текинцев, проживавших на территории современного Туркменистана. Только в ходе осады и штурма цитадели Геок-Тепе в январе 1881 года они потеряли свыше тысячи человек. При этом, в ходе самых ожесточенных сражений против бухарцев и хивинцев потери исчислялись лишь десятками.
С добровольным присоединением к Российской империи мервских племен в 1884 году и выходом русских войск к границам находившегося под британским протекторатом Афганистана покорение Средней Азии в целом завершилось. С приходом новой власти было ликвидировано рабство и прекратились многовековые распри среди местного населения. Далеко не все территории, однако, были включены в состав империи. Сильно урезанные в размерах Бухарский эмират и Хивинское ханство формально сохранили независимость, признав над собой российский протекторат. Это позволяло руководству страны осуществлять эффективный контроль за этими регионами, не расходуя при этом значительных средств. «Лучший начальник уезда у меня — эмир Бухарский», — говорил генерал-губернатор Туркестана Константин Кауфман. Лишь в 1920 году независимость двух государств была окончательно ликвидирована большевиками.
Великобритания, чье появление в среднеазиатском регионе во многом и спровоцировало российскую экспансию, беспомощно наблюдала за успехами своего геополитического противника. Лондон, переживший масштабное восстание сипаев в Индии в 1857-1859 годах, не имел ни сил, ни ресурсов вступать с Россией в открытый конфликт и ограничивался лишь дипломатическими протестами.
Хотя Средняя Азия была для англичан потеряна, они тщательно оберегали от русских пути в Афганистан и Индию. Когда в 1885 году между русскими и афганскими войсками разразился пограничный конфликт на реке Кушка, Великобритания была в шаге от объявления России войны. На протяжении последующих лет стороны неоднократно садились за стол переговоров, чтобы разграничить сферы влияния в регионе. «Большая игра» между двумя империями прекратилась лишь с подписанием в 1907 году англо-русской конвенции, завершившей формирование военного-политического блока в составе России, Великобритании и Франции, известного как Тройственная Антанта.
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