Как Россия присоединила Среднюю Азию

Средняя Азия, простиравшаяся от казахских степей до Афганистана и от Каспийского моря до границ Китая, стала последним крупным территориальным приобретением Российской империи перед ее крушением в 1917 году.

Долгое время Россия не решалась вмешиваться в дела среднеазиатского региона. Территории, на которых сегодня расположены Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия и Узбекистан, представляли собой настоящий кипящий котел. Десятки племен и небольших государств вели здесь между собой нескончаемые жестокие войны и кровопролитные распри.

Наиболее крупными государственными объединениями в Средней Азии были Кокандское и Хивинское ханства (Хорезм), а также Бухарский эмират (до 1785 года — Бухарское ханство). Даже в 18 веке там все еще господствовали средневековые феодальные порядки и вовсю процветало рабовладение.