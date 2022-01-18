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Откуда пошло выражение "колосс на глиняных ногах"

Откуда пошло выражение "колосс на глиняных ногах" (5 фото)

Автор:
18 января 2022 15:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   интересное   история   крылатые выражения   речь   факты   философ   
765
5
Интересно, что эта крылатая фраза в этой форме была применена по отношению к Российской империи. А вообще считается, что это выражение библейское.
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Метки: Россия   интересное   история   крылатые выражения   речь   факты   философ   
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213
Геральт Час назад
Плохо когда в школе историю не учил...
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SilentBob 11 минут назад
а кто знает, откуда пошли выражения "днём с огнём" (сразу - Диоген тут ни при чём) и "серпом по яйцам"?
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SilentBob 23 минуты назад
думаете что, кончилась Россия? ВО тебе!
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