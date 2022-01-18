Откуда пошло выражение "колосс на глиняных ногах"

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Интересно, что эта крылатая фраза в этой форме была применена по отношению к Российской империи. А вообще считается, что это выражение библейское.
В Библии описывается сон вавилонского царя Навуходоносора.
"Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю."
"Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю."
Царь был взволнован этим сном и попросил пророка Даниила его растолковать. Ну понятно, как пророк это расшифровал: Истукан - это символ Вавилонского царства Навуходоносора, которому суждено разрушиться. История показала, что Даниил оказался прав.
В переносном значении он активно использовался и до сих пор означает что-то суровое и величественное с виду, но на деле недолговечное и зыбкое.
В переносном значении он активно использовался и до сих пор означает что-то суровое и величественное с виду, но на деле недолговечное и зыбкое.
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Российская империя
В Библии слово "Колосс" не употребляется, там используется "истукан". Библию, конечно же писали не на русском языке и это перевод. В оригинале это обезличенный идол, а Колосс Родосский в ней не упоминается.
Выражение в той форме, которое нам знакомо, впервые было использовано в 70-х годах 18 века французским философом Дени Дидро в отношении Российской империи, когда он приехал в нее. Это такая вот необычная калька с французского.
Впоследствии его частенько употребляли в европейской публицистике того времени по отношению к России. И были на то причины. Интересно, что после войны 1812 года это перестали делать, так как мнение о России поменялось. Писали, что если во времена Дидро ноги Колосса и были глиняными, то сейчас эту глину обожгли и она существенно затвердела.
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