О советских освежителях воздуха с нафталином и камфорой

Широко распространенные сегодня аэрозольные освежители воздуха в советские времена тоже периодически попадались в продаже, но случалось это нечасто, ассортимент их был довольно скудным, да и у потребителей эти баллончики особой популярностью не пользовались и потому в советских квартирах освежители встречались довольно редко.
Интересен тот факт, что до появления аэрозольных баллончиков советские освежители воздуха поступали в продажу в более брутальном формате. Это были самые настоящие бытовые приборы под странным названием "озонатор". В специализированной литературе для работников торговле имелась специальная сноска, что эти озонаторы нельзя путать с техникой, служащей для получения озона путем электрического разряда.
Бытовой озонатор - это устройство, используемое в местах общего пользования и предназначенное для смягчения и частичного уничтожения неприятных запахов. Почему для этой штуки было выбрано такое неподходящее название - до сих пор остается загадкой.
Эти озонаторы представляли собой металлический корпус (алюминий или белая жесть с никелевым/цинковым покрытием) прямоугольной или цилиндрической формы. Средняя часть корпуса имела отверстия, через которые и распространялся аромат, призванный перебивать неприятные запахи в помещении.
Принцип работы этого озонатора был до примитивного прост: внутрь закладывались фланелевые мешочки с древесными опилками, пропитанными смесью спирта и сильных эфирных масел. Как правило, использовалась такая смесь: в 1 л спирта добавляли по 15 г масел пихты и сосны, 10 г масла лаванды, 40 г масла эвкалипта и 8-10 г масла сельдерея - смесь получалась несколько резковатая, не слишком гармоничная в плане пирамиды ароматов, но эффективная в борьбе с неприятными запахами.
Озонаторы с подобной смесью считались пригодными для использования в любых типах помещений, в том числе и в жилых. Но существовал и другой тип этих устройств, рассчитанных исключительно на уборные. Как правило, это были картонные или жестяные коробки с решетчатым верхом, внутрь которых заливали расплавленную массу, состоящую из нафталина, камфоры и небольшой примеси ментола - на 4 части нафталина обычно брали 1 часть камфоры и около 0,5% ментола.
Аромат такой смеси был настолько резким, что способен был вызвать жестокие головные боли, хотя со своей задачей он, конечно же, справлялся неплохо. Недостатком таких бытовых озонаторов был недолгий срок их службы - конечно же, с корпусом устройства ничего не случалось, но эфирные масла выдыхались довольно быстро, а восстановить состав, пропитывающий опилки, мало кому удавалось.
Случались отдельные попытки использовать в качестве такого ароматизатора одеколон или непонравившиеся духи, но гораздо проще было разбрызгать этот парфюм прямо из флакона, чем вскрывать озонатор, доставать мешочки с опилками и регулярно "поливать" их духами.
Видимо, по причине невысокой востребованной ближе к началу 60-х эти странные освежители воздуха полностью исчезли из продажи, чтобы в ближайшее время им на смену пришли удобные аэрозоли...
К сожалению, озонаторы-освежители, видимо, мало у кого сохранились, если вообще сохранились, но фотографий этих устройств найти не удалось. С большим трудом получилось найти лишь иллюстрацию из журнала с коротенькой заметкой о принципе работы этого освежителя.
Если у кого-нибудь из вас, уважаемые читатели, есть фото этого прибора, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, полюбуемся на него вместе :)
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Зачем в СССР консервировали воду?
- Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы?
- Детские и молодежные часы времен СССР
- Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР
- О детских книжных закладках времен СССР