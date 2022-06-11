О советских освежителях воздуха с нафталином и камфорой

Бытовой озонатор - это устройство, используемое в местах общего пользования и предназначенное для смягчения и частичного уничтожения неприятных запахов. Почему для этой штуки было выбрано такое неподходящее название - до сих пор остается загадкой.

Эти озонаторы представляли собой металлический корпус (алюминий или белая жесть с никелевым/цинковым покрытием) прямоугольной или цилиндрической формы. Средняя часть корпуса имела отверстия, через которые и распространялся аромат, призванный перебивать неприятные запахи в помещении.

Принцип работы этого озонатора был до примитивного прост: внутрь закладывались фланелевые мешочки с древесными опилками, пропитанными смесью спирта и сильных эфирных масел. Как правило, использовалась такая смесь: в 1 л спирта добавляли по 15 г масел пихты и сосны, 10 г масла лаванды, 40 г масла эвкалипта и 8-10 г масла сельдерея - смесь получалась несколько резковатая, не слишком гармоничная в плане пирамиды ароматов, но эффективная в борьбе с неприятными запахами.