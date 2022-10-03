Советская доставка товаров на дом

Так, например, для продавцов создавались специальные памятки, согласно которым они должны были обстоятельно консультировать покупателей, помочь им определиться с выбором, продемонстрировать предмет покупки в действии и т.д.

Также многие магазины предоставляли услуги по подгонке одежды по фигуре, извещению о поступлении нужного товара и по доставке покупок на дом. Вот об этом последнем пункте и пойдет дальше речь.

Доставка товаров на дом относилась к одной из форм обслуживания покупателей, и осуществлялась не только в случае приобретения мебели, бытовой техники и других крупногабаритных товаров, приобретенных непосредственно в торговом зале магазина.