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Советская доставка товаров на дом

Советская доставка товаров на дом

Автор:
03 октября 2022 11:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Советская доставка   доставка   интересно   товар   факты   фото   
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Одно время, пока в советской торговле не наступил кадровый кризис и не началась довольно бестолковая ускоренная подготовка специалистов, магазины крупных городов предлагали своим покупателям действительно достойных сервис.

Так, например, для продавцов создавались специальные памятки, согласно которым они должны были обстоятельно консультировать покупателей, помочь им определиться с выбором, продемонстрировать предмет покупки в действии и т.д.

Также многие магазины предоставляли услуги по подгонке одежды по фигуре, извещению о поступлении нужного товара и по доставке покупок на дом. Вот об этом последнем пункте и пойдет дальше речь.

Доставка товаров на дом относилась к одной из форм обслуживания покупателей, и осуществлялась не только в случае приобретения мебели, бытовой техники и других крупногабаритных товаров, приобретенных непосредственно в торговом зале магазина.

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Доставка товаров повседневного спроса

Самой интересной, но не слишком долго практиковавшейся была доставка товаров повседневного спроса. К таким товарам относились хлебобулочные изделия, молоко в бутылках, различная бакалея и гастрономия.

Продажа велась через специально выделенных магазинами продавцов-разносчиков, они же вели и расчеты с покупателями. Ну а чтобы облегчить работу таким продавцам, существовала целая система абонементов на продажу молока и хлеба: купил себе такой абонемент и можешь быть уверен, что в нужный день и час тебе доставят заказанное.

Доставка товаров из стола заказов

Еще одна популярный советский формат торговли: столы заказов. Этот вид обслуживания существовал до самого распада СССР, но вот доставка заказов, к сожалению, хорошо работала только где-то до 60-х гг., затем она стала доступна лишь привилегированной части населения.

Покупатель лично (иногда заказы принимались и по телефону) выбирал продукты, затем оплачивал их стоимость и доставку и оговаривал время получения своего заказа. В данном случае к бланку заказа еще прикреплялись и кассовые чеки.

Доставка товаров, заказанных по почте

Товарное распределение по регионам СССР было очень неравномерным, поэтому одно время практиковалась такая форма обслуживания покупателей, как доставка почтовых заказов.

Иногородние покупатели, мечтающие приобрести что-то, что в ассортименте их региона отсутствовало, посылали в адрес магазина денежный перевод и перечень нужных им товаров, а торговая точка, в свою очередь, брала на себя обязательства по пересылке заказанного на дом покупателю.

Насколько такие формы обслуживания были удобными для покупателя, какие они имели "подводные камни" и возможности для злоупотребления со стороны недобросовестных продавцов - это уже совсем другой вопрос.

Если у вас был опыт знакомства с любой из этих форм доставки - расскажите в комментариях, поделитесь своим мнением или воспоминаниями.

Источник:

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Метки: СССР   Советская доставка   доставка   интересно   товар   факты   фото   
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3  комментария
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Lexx 2 часа назад
"Посылторг" - это совсем не доставка на дом. За товаром нужно было идти на почту. И заказывали то, что не возможно было купить в своей местности.
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1k
ChePaev Час назад
Из всего вышеперечисленного видел своими глазами и застал только доставку мебели, когда мои родители покупали стенку-гарнитур, от мебельного магазина приезжала их машина с п.о.х.у.и.с.т.и.ч.н.ы.м.и грузчиками, которые приехав скинули все упаковки на асфальт перед подъездом и даже за дополнительные деньги отказались поднять все это на этаж, батя мужиков соседей просил помочь таскать тяжелые упаковки с ДСП-дровами, гордо именовавшиеся тогда "Стенный гарнитур", а я пацан тогда таскал мелочь, пакеты с фурнитурой.
Также в детстве активно я пользовался услугами Союзпосылторга, особенно когда у меня был мопед (Дельта) и запчастей и расходников к нему было не найти в обычных магазинах. Вот я и заказывал с Рижского завода в Латвии, где производили эти мопеды, через Союзпосылторг, поршневые кольца, цепи, звездочки, диски сцепления -и надо сказать все приходило четко и в срок в течение одного месяца !!!! Почта тогда работала как военный ЗИЛ - четко и безотказно.
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656
Александр Зотов 2 часа назад
автодоставка на дом наверное только в Москве была.
Из детства кроме как машины с молоком и помню. И ещё раз в иногда в тупик загоняли поезд с "вагоном-рестораном", с которого продавали населению разные продукты. Но эт конец 80-х
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