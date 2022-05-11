Зачем в СССР консервировали воду?

Вода в этих консервах была кипяченой с добавлением аскорбиновой кислоты. Она расфасовывалась в банки 250 мл (иногда встречаются старые консервы 240 мл в зависимости от завода). Суточная норма - поллитра на человека. Хранилась она около двух лет. Пить воду полагалось через прокол в крышке, чтобы не потерять при качке драгоценные капли.

Выпуск воды именно в банках легко объясним - пластиковые бутылки пропускают ультрафиолет, они мнутся и легко повреждаются. Стекло тяжело и занимает много места. А вот банки герметичные и компактные.

Точной даты начала выпуска консервов нет, однако госстандарт на такие банки появился в 1962 году, а затем его обновили в 1980 и выпускали даже в начале 1990-х. Аналогичные консервы на случай катастрофы были и в армии США.