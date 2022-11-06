Странный фетиш Наполеона: почему он запрещал жене мыться?

Это подтверждает известный биограф Эндрю Робертс в своих книгах. Часть переписки пары периодически публикуется под названием «Lettres d’amour a Josephine».

Чем были вызваны такие необычные пожелания?

Почему Наполеон не хотел, чтобы жена соблюдала элементарную гигиену?

Спешу к тебе, не мойся

Жозефина была главной любовью императора. Хотя в итоге они не смогли остаться вместе из-за династических соображений, она осталась женщиной всей его жизни. Жозефина поддерживала страсть Наполеона, но умела и успокоить припадки гнева и другие проявления неуемного характера корсиканца.

На период их совместной жизни пришелся основной этап взлета Наполеона и начало его попытки захвата мира.

Поэтому Бонапарт часто отсутствовал. И писал жене письма. Они во множестве сохранились и тщательно исследованы биографами знаменитой пары.

В них действительно есть упоминания о мытье. За 2-3 дня до встречи Бонапарт отправлял вперед специального курьера. И просил жену не мыться, не принимать ванну.