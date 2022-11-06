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Странный фетиш Наполеона: почему он запрещал жене мыться?

Странный фетиш Наполеона: почему он запрещал жене мыться?

Автор:
06 ноября 2022 09:58
Сообщество : Факты
Метки: гигиена   запах   интересно   мытье   наполеон   факты   фетиш   фото   
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Наполеон оставил по себе память не только как император и полководец. Это был человек сильных страстей и неординарного характера. В его письмах к жене находят странные упоминания. Предупреждая о скорой встрече, Наполеон просит Жозефину не мыться.

Это подтверждает известный биограф Эндрю Робертс в своих книгах. Часть переписки пары периодически публикуется под названием «Lettres d’amour a Josephine».


Чем были вызваны такие необычные пожелания?

Почему Наполеон не хотел, чтобы жена соблюдала элементарную гигиену?


Спешу к тебе, не мойся

Жозефина была главной любовью императора. Хотя в итоге они не смогли остаться вместе из-за династических соображений, она осталась женщиной всей его жизни. Жозефина поддерживала страсть Наполеона, но умела и успокоить припадки гнева и другие проявления неуемного характера корсиканца.

На период их совместной жизни пришелся основной этап взлета Наполеона и начало его попытки захвата мира.

Поэтому Бонапарт часто отсутствовал. И писал жене письма. Они во множестве сохранились и тщательно исследованы биографами знаменитой пары.

В них действительно есть упоминания о мытье. За 2-3 дня до встречи Бонапарт отправлял вперед специального курьера. И просил жену не мыться, не принимать ванну.

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Но зачем?

Тем более что современники вспоминали, что оба супруга были чистюлями и тонкими ценителями парфюма.


Ванна с розовыми лепестками

В разные годы выдвигались версии, объясняющие эту странную просьбу Бонапарта.

В период зарождения психологии последователи Фрейда были склонны обвинять императора в извращении, считая, что запах грязного тела был для него фетишем, а то и предполагать, что ему нравились измены супруги и ароматические подтверждения этому. Но никаких доказательств этому нет. Бонапарт любил чистоту.

А Жозефина обожала принимать водные процедуры. Ежедневно, а иногда и по нескольку раз в сутки для нее готовили ванну с розовыми лепестками. Женщине нравилось, что на коже оставался легкий аромат цветов, становившийся постоянным запахом тела. Жозефина любила и тонкий парфюм, который делали для нее индивидуально специальные мастера.

Поэтому предположения об извращенных вкусах пары разбиваются о свидетельства об их образе жизни.


Чуткий нос императора

Другие объяснения опираются на чувства наполеона к Жозефине.

Он испытывал к жене настоящую страсть.

И в долгих поездках и походах скучал по ее запаху.

Ряд биографов предполагает, что корсиканец, обладая тонким нюхом, не хотел после разлуки ощущать тот самый запах роз или парфюм, пусть даже самый лучший. Ему мечталось почувствовать настоящий аромат тела Жозефины. Исследователи предполагают, что именно естественные феромоны женщины делали ее столь неотразимой для императора.

Есть и те, кто пишет, что причиной была ревность.

Зная легкий, кокетливый нрав Жозефины, ее любовь вращаться в обществе, Наполеон просит, чтобы она не мылась два дня.

Так он был уверен, что тщеславная женщина сократит и свои визиты, посидит дома и встретит его тоже соскучившейся.


Чтобы не совали нос в семейные дела

Но есть и альтернативная версия.

Согласно ей — не все так очевидно.

Наполеон пришел к власти после жестокой революции и террора. У него была масса врагов, да и брак с Жозефиной вызывал недовольство у части общества.

Бонапарт понимал, что их письма могут перехватывать и читать. Исследователи переписки пары предполагают, что в ней могли быть зашифрованные фразы. Или даже просто шутки, понятные только двоим очень близким людям. Биографы подтверждают, что при всем холодном уме и целеустремленности, Наполеон продолжал быть молодым, живым и ироничным человеком, что мог проявлять в отношениях с любимой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гигиена   запах   интересно   мытье   наполеон   факты   фетиш   фото   
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17k
Вася Час назад
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69
Евген 55 секунд назад
Мой звезду и ноги, я уже в дороге.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 20 минут назад
Макарон..Наполеону подражает..тоже наверно просит свою бабушку не подмываться...или дедушку))
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4k
Горожанин 42 минуты назад
Вообще-то это банальная и давнишняя человеческая патология вкуса и восприятия. У некоторых народов даже возведена в ранг культурного явления - например, у японцев нюхать старые, поношенные трусики девушек.
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Prostoilogin

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