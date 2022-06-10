20+ креативных примеров стрит-арта со всего мира

Уличное искусство - повсюду. С его помощью мастера стрит-арта выражают себя творчески, а также иллюстрируют общественные проблемы и события. А чтобы посмотреть на такое искусство, не нужно платить деньги за вход или стоять в очереди - оно доступно абсолютно всем. Посмотрим на одни из самых ярких и креативных примеров уличных рисунков со всего мира.

0 Кстати, стрит-арт - это не только граффити (или спрей-арт), как многие привыкли считать. Это целое направление в современном изобразительном искусстве, к которому относятся трафареты, скульптурные инсталляции, постеры, муралы. В этой подборке - самые разные примеры уличного искусства:

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