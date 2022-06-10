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20+ креативных примеров стрит-арта со всего мира

20+ креативных примеров стрит-арта со всего мира

Автор:
10 июня 2022 21:24
Сообщество : Искусство
Метки: граффити   искусство   красиво   подборка   рисунки   стрит-арт   стритарт   творчество   уличное искусство   фото   
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Уличное искусство - повсюду. С его помощью мастера стрит-арта выражают себя творчески, а также иллюстрируют общественные проблемы и события. А чтобы посмотреть на такое искусство, не нужно платить деньги за вход или стоять в очереди - оно доступно абсолютно всем. Посмотрим на одни из самых ярких и креативных примеров уличных рисунков со всего мира.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: граффити   искусство   красиво   подборка   рисунки   стрит-арт   стритарт   творчество   уличное искусство   фото   
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1  комментарий
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Трям 9 минут назад
Лоханулись ребята. Не может быть кубика с двумя желтыми.
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