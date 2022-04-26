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Не отличить от фото: художник рисует реалистичных больших кошек

Не отличить от фото: художник рисует реалистичных больших кошек

Автор:
26 апреля 2022 21:00
Сообщество : Искусство
Метки: большие кошки   животные   искусство   картины   красиво   подборка   рисунки   фото   художник   художники   
228
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На полотнах художника Ника Сайдера (Nick Sider) большие кошки буквально оживают. Он рисует их настолько реалистично, что кажется, что перед нами фотография - но на самом деле это картина от мастера своего дела.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: большие кошки   животные   искусство   картины   красиво   подборка   рисунки   фото   художник   художники   
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4  комментария
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1k
Motorola 16 минут назад
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20k
Luc72 Час назад
Никогда не понимал этого "мастерства". В смысле суперреалистичные картины.
Зачем тратить столько времени и сил просто для того, чтобы человек посмотрел на большой постер, плакат... с фотографией, а ему тут БАЦ! А ЭТО НИХРЕНА И НЕ ФОТОГРАФИЯ, да, да, да...
Человек добровольно работает широкоформатным принтером, пусть и сублимационным (кстати, подходит во всех смыслах в данном случае
).
Ну вот ЗАЧЕМ?
Картина должна нести что то, завораживать, заставлять задумываться о великом, о... Вот тогда это искусство от ХУДОЖНИКА.

Ну вот простенькая картина Шишкина, "На севере диком", никакой особой реалистичности, простая техника. А посмотришь...
Прямо ощущается жгучий и хрустящий ночной мороз, полная луна.
Где то очень далеко на луну завывает одинокий волк.
Никого нет кругом, на много много верст. И вдруг представляешь, что тебе вдруг занесло одного в эту даль... Что теперь делать?...
Много чего проносится в голове...
И не надо никакой суперреалистичности, просто замысел художника и талант исполнения замысла...
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3k
satra Час назад
Пора вводить новый термин "художник-фотограф".
И, если честно, смысл сего занятия от меня ускользает.
Хотя есть категория публики, на которых сие производит впечатление.
Сюжет и картина вам в подарок.
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6k
sumrаknn Час назад
умные - минусуют, мудаки - плюсуют. Мудилам объясняю: так же как и графити на стенах домов - ыключаем проектор, зарисовываем места тем цветом, который подсвечен проектьором. все. найми узбеков, они целую стену дома за час раскрасят за еду. Тут тоже самое, но мудилка хочет за работу получить не еду, а миллионы. Ну тут как ему повезет, найдет плюсующих и платящих епланов или не найдет.
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