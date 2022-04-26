Не отличить от фото: художник рисует реалистичных больших кошек

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На полотнах художника Ника Сайдера (Nick Sider) большие кошки буквально оживают. Он рисует их настолько реалистично, что кажется, что перед нами фотография - но на самом деле это картина от мастера своего дела.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Зачем тратить столько времени и сил просто для того, чтобы человек посмотрел на большой постер, плакат... с фотографией, а ему тут БАЦ! А ЭТО НИХРЕНА И НЕ ФОТОГРАФИЯ, да, да, да...
Человек добровольно работает широкоформатным принтером, пусть и сублимационным (кстати, подходит во всех смыслах в данном случае).
Ну вот ЗАЧЕМ?
Картина должна нести что то, завораживать, заставлять задумываться о великом, о... Вот тогда это искусство от ХУДОЖНИКА.
Ну вот простенькая картина Шишкина, "На севере диком", никакой особой реалистичности, простая техника. А посмотришь...
Прямо ощущается жгучий и хрустящий ночной мороз, полная луна.
Где то очень далеко на луну завывает одинокий волк.
Никого нет кругом, на много много верст. И вдруг представляешь, что тебе вдруг занесло одного в эту даль... Что теперь делать?...
Много чего проносится в голове...
И не надо никакой суперреалистичности, просто замысел художника и талант исполнения замысла...
И, если честно, смысл сего занятия от меня ускользает.
Хотя есть категория публики, на которых сие производит впечатление.
Сюжет и картина вам в подарок.