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Голландский художник рисует граффити со смыслом

Голландский художник рисует граффити со смыслом

Автор:
06 декабря 2023 21:59
Сообщество : Искусство
Метки: граффити   искусство   красиво   креатив   рисунки   стрит-арт   творчество   уличное искусство   фото   художники   
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Граффити привносят в городское пространство разнообразие, красоту, и иногда и многозначительные темы для размышлений. Голландский уличный художник Леон Кир (Leon Keer) специализируется на 3D-стрит-арте. Если рассматривать его работы под определённым углом, они выглядят как трёхмерные картины. В каждый рисунок он закладывает важные смыслы. Взглянем на его самые интересные работы!

Голландский уличный художник Леон Кир рисует 3D-граффити, и считается одним из лучших художников анаморфотного стрит-арта в мире. Его граффити можно увидеть в Европе, США, Мексике, ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Новой Зеландии, Австралии и в странах Азии. Помимо таланта и профессионализма, он закладывает в свои работы важные темы и проблемы современности: например, социальное неравенство или проблемы окружающей среды. В некоторых из его рисунков можно "уловить" важные сообщения.


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Как художнику, Леону важно, чтобы зритель прочувствовал смысл его работ:


"Когда люди пытаются найти идеальную точку обзора, чтобы увидеть 3D-эффект моих граффити, это здорово. Но если они также могут прочувствовать скрытое послание, и задуматься на заданную тему, то это уже победа," - говорит художник.

По словам Леона, он работает в сфере искусства уже более 25 лет. Он родился и вырос в Утрехте, Нидерланды, и всегда хотел создавать что-то многозначительное.


"Моё искусство часто содержит послания. По большей части они скрыты. Из уважения к чужому мнению я не слишком навязываю своё собственное видение, но стараюсь передать важные сообщения, которые могут вызвать дискуссию в обществе, и заставить многих задуматься," - говорит художник.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: граффити   искусство   красиво   креатив   рисунки   стрит-арт   творчество   уличное искусство   фото   художники   
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АнтонПолднев Час назад
Масштабы впечатляют. Молодец дядька
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Хотел раскритиковать. Недолюбливаю всяких "графити дезигнеров-рисовальщиков". Но .... Хорошо ведь! Красиво и со смыслом. Плюс и одобрямс.
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