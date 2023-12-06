Голландский художник рисует граффити со смыслом

Голландский уличный художник Леон Кир рисует 3D-граффити, и считается одним из лучших художников анаморфотного стрит-арта в мире. Его граффити можно увидеть в Европе, США, Мексике, ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Новой Зеландии, Австралии и в странах Азии. Помимо таланта и профессионализма, он закладывает в свои работы важные темы и проблемы современности: например, социальное неравенство или проблемы окружающей среды. В некоторых из его рисунков можно "уловить" важные сообщения.



