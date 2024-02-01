30 крутейших граффити с улиц всего мира

Граффити — искусство с бунтарским оттенком, которое врывается в серую повседневность, напоминая о важном, или вдохновляя видеть красоту во всём. На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи собирают самые невероятные граффити, найденные на улицах по всему миру. Взглянем на самые яркие и запоминающиеся примеры!