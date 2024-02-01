FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2980 постов • 481 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Искусство
30 крутейших граффити с улиц всего мира

30 крутейших граффити с улиц всего мира

Автор:
01 февраля 2024 21:50
Сообщество : Искусство
Метки: Фотографии   граффити   искусство   красиво   подборка   рисунки   уличное искусство   фото   художники   
1274
31

Граффити — искусство с бунтарским оттенком, которое врывается в серую повседневность, напоминая о важном, или вдохновляя видеть красоту во всём. На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи собирают самые невероятные граффити, найденные на улицах по всему миру. Взглянем на самые яркие и запоминающиеся примеры!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Фотографии   граффити   искусство   красиво   подборка   рисунки   уличное искусство   фото   художники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
936
labus 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
grigorenko vladislav 59 минут назад
Мне кажется, что это муралы, а не граффити.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Час назад
30 крутейших граффити с улиц всего мира
30 крутейших граффити с улиц всего мира
30 крутейших граффити с улиц всего мира
30 крутейших граффити с улиц всего мира
30 крутейших граффити с улиц всего мира
30 крутейших граффити с улиц всего мира
30 крутейших граффити с улиц всего мира
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Света 2 часа назад
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.

У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
У нас лучше. От главной улицы до скромных трансформаторных будок. Есть даже кот-спасатель на пожарной части.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105088



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
Набирающие популярность в сообществах
Москва - номер один в Европе по количеству электробусов
Москва - номер один в Европе по количеству электробусов
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кличка Валерьянка

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Юмор#полиция#аварии#история#милота#истории#Ynews
#животные#автомобили#факты#люди#ДТП#авто аварии#Разное#подборка#кино#Москва
#Прикол#автомир#интересно#интересное#позитив#Автовсячина#природа#кот#улыбнуло#задержание
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Художник возвёл посреди города огромную скульптуру женщины Художник возвёл посреди города огромную скульптуру женщины Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе 20+ креативных примеров стрит-арта со всего мира 20+ креативных примеров стрит-арта со всего мира Художник превращает неприметные здания в произведения искусства Художник превращает неприметные здания в произведения искусства Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото

На что жалуетесь?

Вернуться