Идею о выносе алкомаркетов за пределы населенных пунктов раскритиковали

Черниговский также заявил, что в 70 тысячах населенных пунктов России, обычно в сельской местности, нет магазинов с лицензией на право розничной реализации алкогольной продукции. И как следствие - отравление суррогатом алкоголя. Также он рассказал, что большое количество контрафакта реализуется через интернет-магазины: "Если говорить о предложении, вы посмотрите, какая вакханалия происходит в интернете, на сегодняшний день около трех тысяч сайтов организуют псевдоалкогольную продукцию. Вам в течение часа привезут любой алкоголь, 99 процентов, что это будет контрафактный алкоголь, в любую точку Москвы и Санкт-Петербурга".