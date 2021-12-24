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Идею о выносе алкомаркетов за пределы населенных пунктов раскритиковали

Идею о выносе алкомаркетов за пределы населенных пунктов раскритиковали (4 фото)

Автор:
24 декабря 2021 15:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   алкоголь   жить в россии   законопроекты   мнение   новости   факты   
433
4
Несколько ранее депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия", Султан Хамзаев, озвучил мысль что нужно убрать алкогольные магазины из населенных пунктов и нация тогда станет здоровее и демография улучшится.

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Метки: Россия   алкоголь   жить в россии   законопроекты   мнение   новости   факты   
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30  комментариев
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8k
Тудаблин 37 минут назад
И кто олигофренов в депутаты двигает. Ведь проходили уже всё это не так давно по историческим меркам.
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694
KVadik 9 секунд назад
В принципе я не против. Но туда же вынести табак, церкви, мечети, казино и т.п.
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594
Максим Максимов 4 минуты назад
пусть этот султан-депутан в своём кишлаке или ауле такие "законы" проталкивает
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−41
Oleksandr Aleshchenko 5 минут назад
Снова муслимы ослоёбы возмущаются.
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4k
Дмитрий 6 минут назад
Выражу, надеюсь, общее мнение, но за....л уже этот Султан Хамзаев со своими инициативами...
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2k
vn 9 минут назад
Ну ведь такое на трезвую голову не придумать...
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8k
Ivan 10 минут назад
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419
Киса Кацман 13 минут назад
Если вынести Алкомаркет за пределы населённого пункта, то он сразу обрастёт населённым пунктом)
Без вариантов
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6k
Pravednik84 16 минут назад
Всё правильно сказал. Только не всю правду сказал, надо бы ещё по акцизам пройтись.
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3k
Иван 18 минут назад
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1k
GoInDown 22 минуты назад
Просто уберите из цокольных этажей многоэтажек, построили новый микрорайон, на 12 домов 2 КБ и 3 Пивнушки....
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3k
Андрей Полчаса назад
Полностью поддерживаю это предложение! В дополнение предлагаю закрыть все продуктовые магазины, а то россияне жрут это пальмовое масло тоннами. Нация станет еще здоровее и демография еще улучшится, но это не точно.)
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Борьба с алкоголизацией населения - это хорошо, но постоянные изменения правил во время игры - это плохо, это раздражает. В начале 90-х разрешили "всё, что не запрещено", а потом начали методично закручивать гайки. Сначала запретили торговлю алкоголем с рук, потом торговлю в ларьках, потом сетевики вытеснили мелочёвку. Ну, определитесь вы сразу, взвесьте всё и установите правила, такие правила - окончательные правила, броня.
Конечно, далеко не всё понятно в правилах нашей торговли. Почему, например, сигаретки стыдливо прячут за жалюзи, а алкоголь занимает самые почётные места в магазинах широкого ассортимента, но при этом на курение малолетками возле школ даже педагоги смотрят сквозь пальцы, а за спаивание светит срок? Конечно, продавать алкоголь следует в специализированных магазинах, а иначе у детей формируется восприятие нарядной бутылки на прилавке как чего-то обыденного, как чипсов или конфет по-соседству.
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375
Карл Такойто Полчаса назад
Ну мужик этот из ,,Трезвой России,, ничего нового не предлагает,подобное существует в некоторых скандинавских странах когда торговля спиртным вынесена в отдельные зоны,часто за городом. Часы работы ограниченны и т.д. Это работает,пьют меньше. Но кто же позволит? Это же потеря огромных денег. В России наоборот успешно реализована как мне кажется программа алкомаркет в каждый дом
Почти у каждого под окном в шаговой доступности от дома присутствует и алкомаркет и пивная,часто и не одна)) Так что у мужика конечно подобные идеи не пройдут. Забавно ещё то что алкобарыги всегда отвечают что будут пить суррогат если не обеспечить качественным спиртным
кто будет? Алкаши? Они и так пьют всё что горит,да и не проблема для них будет съездить затариться заранее. А люди которые пьют нормальные хорошие напитки,ну как они себе это представляют? Пошёл значит джентльмен купить себе бутылочку 12 летнего виски или марочного вина,но не успел доехать до магазина- тот закрылся,и он такой не долго думаю пошёл сивухи на какой нибудь точке взял или фунфыриков,так они себе это представляют?
или просто этот человек выпьет в другой раз или отправится в бар
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11k
Alex Полчаса назад
Предлагающих такие проекты самих надо подальше от народа, на бесплатный дальневосточный или арктический гектар, например.
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5k
Tim_G 37 минут назад
Будет больше бухих за рулём гонять за город за добавкой...
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4k
RRK 38 минут назад
Лучше над качеством жизни поработали, улучшением инфраструктуры и повышением зарплат, тогда и демография сама по себе подтянулась бы. А так, в болоте мало кому хочется плодится, естественно кроме лягушек и змей...
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15k
uutb 38 минут назад
Встречное предложение: вынести мечети за пределы населенных пунктов...
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2k
Куда катимся? 41 минуту назад
Слышал, что такое практикуют в какой-то скандинавской стране. Отчасти подействует. Например, у нас раньше во дворе был ларёк - выбежал едва ли не в трусах за пивом и кайфуешь дома. Ларёк убрали, ближайший магазин метрах в пятиста, нужно наряжаться и идти, что частенько останавливает. Во времена ларька бухал чаще, теперь из-за лени стал меньше. Но это я - среднестатистический гражданин, время от времени любящий накатить. А профессионального синяка ничто не остановит, он и в соседний город на попутках поедет. Это только попортит нервы нормальным людям: приехал неожиданно к тебе друг вечерком, а ближайший алкоголь за городом, придётся идти в кафе, на кухне в майках уже не посидишь.
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41k
dima423 41 минуту назад
раскритиковали?))) ахахах))) да его в психушку за такие бредовые идеи направить надо срочно ДББЛ)) понаберут по объявлению...
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1k
Walther 43 минуты назад
Что ни созыв: клоун на клоуне и клоуном погоняет!
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