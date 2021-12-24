Идею о выносе алкомаркетов за пределы населенных пунктов раскритиковали

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Несколько ранее депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия", Султан Хамзаев, озвучил мысль что нужно убрать алкогольные магазины из населенных пунктов и нация тогда станет здоровее и демография улучшится.
Максим Черниговский, директор "Клуба профессионального алкогольного рынка", негативно отнесся к данной инициативе. Он считает, что в государстве, где существует свободный розничный оборот алкогольной продукции, необходимо обеспечить людям стопроцентный доступ к качественному и легальному алкоголю.
При другом раскладе население просто перейдет на спиртовые суррогаты: "У нас очень много вот этих спиртовых суррогатов, которые производят зачастую на основе метанола. Люди гибнут, причем в страшных мучениях". И вспомнил о недавнем случае отравления нескольких десятков человек в Оренбургской области.
Черниговский также заявил, что в 70 тысячах населенных пунктов России, обычно в сельской местности, нет магазинов с лицензией на право розничной реализации алкогольной продукции. И как следствие - отравление суррогатом алкоголя. Также он рассказал, что большое количество контрафакта реализуется через интернет-магазины: "Если говорить о предложении, вы посмотрите, какая вакханалия происходит в интернете, на сегодняшний день около трех тысяч сайтов организуют псевдоалкогольную продукцию. Вам в течение часа привезут любой алкоголь, 99 процентов, что это будет контрафактный алкоголь, в любую точку Москвы и Санкт-Петербурга".
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Без вариантов
Конечно, далеко не всё понятно в правилах нашей торговли. Почему, например, сигаретки стыдливо прячут за жалюзи, а алкоголь занимает самые почётные места в магазинах широкого ассортимента, но при этом на курение малолетками возле школ даже педагоги смотрят сквозь пальцы, а за спаивание светит срок? Конечно, продавать алкоголь следует в специализированных магазинах, а иначе у детей формируется восприятие нарядной бутылки на прилавке как чего-то обыденного, как чипсов или конфет по-соседству.