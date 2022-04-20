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Аналитик предложил перенести столицу России в Сибирь

Аналитик предложил перенести столицу России в Сибирь (4 фото)

Автор:
20 апреля 2022 17:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   аналитика   владивосток   жить в россии   мнение   новости   столица   
807
4
Об этом заявил Иван Зуенко, научный сотрудник международных исследований МГИМО МИД России.

Источник:

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Метки: Россия   аналитика   владивосток   жить в россии   мнение   новости   столица   
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26  комментариев
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5k
катафреник 2 часа назад
Давно пора! И не просто в Сибирь, столица должна быть "плавающей" с интервалом в лет 20-30 )) для ускоренного развития региона, в котором будет столица. Просто представьте, как за властями по всей стране будет таскаться вся шобла-йобла из прихлебателей всех мастей, армия чиновников, застройщики с миллионами мастурбеков, дармоеды с Кавказа и т.д. и т.п.
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246
В-ий Минуту назад
Давно пора. А Пермь вообще - культурная столица мира, йоптель. Колян с пацанами подтвердит, в натуре

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34k
Барклай 8 минут назад
Вооот, после этого война на Украине покажется легкой прогулкой
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867
СанТимм Полчаса назад
А я давно уже об этом говорил. И политическая составляющая здесь не главное. Главное в том, что в стране, имеющей большую протяжённость с востока на запад необходимо иметь столицу в "Начале Дня" ( т. е. на востоке). Например, Китай, Штаты и т.п. А-то рабочий день в стране заканчивается и просыпается "начальство". Надо наоборот. Начальство проснулось - постановка задач - работа. А сейчас через жопу всё. Не скажу насчёт Дальнего Востока, но мне нравилась идея Колчака - Иркутск,
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−184
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Однозначно надо переносить. Москва не резиновая. Хотя сейчас получше стало, но всё одно слишком много приезжих
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Полчаса назад
А до Урала территорию он случайно не предложил передать Германии?
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972
Мурчелло 51 минуту назад
Сибирь не плохо бы почистить от пиндосов.Они там поднасрали знатно.
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25k
Ваня 2 часа назад
предлагаю екатеринбург...
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
На Урал, в северную часть, с восточной стороны. Во-первых, хрен что долетит вражеское, про захват наземными армиями вообще смешно. Во-вторых, сильное развитие региона и транспортных сетей. В-третьих, после Москву можно и сжечь, пустячок, а приятно
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3k
Умница-красавица 2 часа назад
Перенести надо в Красноярск, заодно быстро поправят там экологическую ситуацию, не будет же правительство себя травить. Вообще, каждые 10 лет переносить столицу, чтобы выровнять развитие страны
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36
eutace 2 часа назад
согласен, но это должна быть Сибирь
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1k
Иван 2 часа назад
Тогда уж лучше в Якутск, там климат подходящий.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Предлагаю построить хрустальный мост от Москвы до Луны анжинерной работы. Запишите меня в научные сотрудники международных исследований МГИМО МИД России.
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