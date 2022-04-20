Аналитик предложил перенести столицу России в Сибирь

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Об этом заявил Иван Зуенко, научный сотрудник международных исследований МГИМО МИД России.
По его мнению, целесообразнее было бы перенести столицу в географический центр страны, при учёте назревшей в условиях западных санкций необходимость "повернуть на восток".
Эксперт также считает, что этот самый "поворот" будет очень небыстрым и сложным. Несколько лет, а скорее всего десятилетий, уйдут на преодоление экономической, ментальной и демографической инерции, которая связывает Россию с Западом. Как пример, Зуенко привел вестернизацию, которую провел Петр I: это оказалось очень болезненным для российского общества.
"Если перекладывать эти реалии на современный лад, это будет означать перенос столицы во Владивосток. Сложно представить, чтобы сейчас это было осуществлено. Хотя, на мой субъективный взгляд, перенос столицы в географический центр нашей страны, в Сибирь, действительно был бы достаточно адекватным решением" - заявил Иван Зуенко.
В 2021 году опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин хочет перенести столицу в Сибирь. Участники исследования уверены, что этот перенос скажется положительно на Сибири как в демографическом, так и в экономическом плане.
Географический центр России находится на юго-восточном берегу озера Виви в Красноярском крае.
Что думаете на этот счёт? Стоит переносить?
Географический центр России находится на юго-восточном берегу озера Виви в Красноярском крае.
Что думаете на этот счёт? Стоит переносить?
Источник:
АНТИФИШКИ
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пусть работают с упреждением, глядя в завтрашний день.
И почему вам будет приятно от того, что будет уничтожен этот город?
Собственно, вот тут - https://raketchik.livejournal.com/105895.htmlhttps://raketchik.livejournal.com/105895.html всё очень хорошо описано
Причем здесь голосование какое-то, вы за себя скажите.