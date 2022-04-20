Аналитик предложил перенести столицу России в Сибирь

В 2021 году опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин хочет перенести столицу в Сибирь. Участники исследования уверены, что этот перенос скажется положительно на Сибири как в демографическом, так и в экономическом плане.

Географический центр России находится на юго-восточном берегу озера Виви в Красноярском крае.



Что думаете на этот счёт? Стоит переносить?