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Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой

Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 14:31
Сообщество : Криминал
Метки: драка   карачаево-черкесия   невеста   пистолет   свадьба   танец   убийство   
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Говорят, не поделили невесту. Сразу троим мужчинам до смерти захотелось станцевать с девушкой.

На свадьбе в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкессии джигиты не поделили невесту и устроили массовую драку, в ходе которой один из гостей застрелил другого из пистолета. В ролике со свадьбы видно, что с девушкой хотели танцевать сразу трое мужчин. Конкуренция за "почетный" танец с виновницей торжества быстро достигла апогея и гости принялись толкаться, а затем и бить друг другу морды. В суматохе один из мужчин достал пистолет и выстрелил в оппонента в упор. Пуля попала мужчине в грудь, но приехавшие медики не смогли спасти его жизнь. Он скончался в карете скрой помощи.

Инцидент произошел 24 августа вечером. Подозреваемые в убийстве 31-летний Аслан Утагонов и 32-летний Самвел Киракосян после потасовки скрылись на белом Porsche Cayenne. Одного из них уже задержали.


Задержанного Аслана называют сыном криминального авторитета Мухтара Утагонова, который пропал несколько лет назад. По слухам, его застрелили, но тела правоохранители так и не нашли.

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Метки: драка   карачаево-черкесия   невеста   пистолет   свадьба   танец   убийство   
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11k
Великий Кормчий 38 минут назад
Животные
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50k
parallax 24 секунды назад
Без стрельбы и трупов, кавказская свадьба свадьбой не счиается.
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39
Павел Сотников 2 минуты назад
Новости с планеты обезьян. Правда когда показывают русскую глубинку, то новости превращаются "из свинарника". 21 век в России
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5k
Борис Карабанов 3 минуты назад
Красивый национальный обряд, обычай. Богатая история народа предполагает богатство обычаев.
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3k
Leo 3 минуты назад
Дебилы, из-за такой страхолюдины стрелять?
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5k
Свирепый Бамбр 4 минуты назад
Главное, что люди не пострадали.
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Moon24 5 минут назад
В бегах ? Не мучина , хер свинячий просто . Тупые дикари и человекоподобные животные
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5k
Максим Гольдман 5 минут назад
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3k
Иван 7 минут назад
Надо было стрелять в невесту.
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2k
Евгений 7 минут назад
Отлично. Одним ослолюбом меньше
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9k
harlamov 9 минут назад
Вот с этими товарищами мы живем в одной стране... А ведь есть еще много таких же прекрасных регионов... Извините, но с такими друзьями нам "олимпиаду не выиграть"...
Кстати невеста тоже похожа на кавказского криминального авторитета))
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4
Миша Филатоу 10 минут назад
Откуда эти люди? Кто их воспитывал? Барсуки ? В моём представлении это просто нелепая шутка, ужасно если это все происходит на самом деле.
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7k
Ivan 10 минут назад
Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестойПосмотреть
Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой
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64
Andrey 14 минут назад
так это что выходит - криминального авторитета звали как собаку ?
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14k
vikklu 14 минут назад
Та перестреляли бы они друг друга побольше, поменьше зла было б.
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146
Илья 20 минут назад
Как собаку палкой забить .
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5k
Максим 23 минуты назад
Подозреваемые в убийстве 31-летний Аслан Утагонов и 32-летний Самвел Киракосян после потасовки скрылись на белом Porsche Cayenne.

настоящие мужчины! не испугались
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9k
Шурум-бурум 23 минуты назад
биологические существа, созданные природой, имеющие руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. тем не менее, эти ужасные существа являются людьми лишь частично. они носят черты лица подобные человеческим однако духовно и психологически стоят ниже, чем любое животное. внутри этих существ хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость!
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2k
Дмитрий ! Полчаса назад
Дикари.(с)
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Сергей Полчаса назад
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529
Сергей Ковалев Полчаса назад
Почему не гранатами кидались?
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