Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой

Инцидент произошел 24 августа вечером. Подозреваемые в убийстве 31-летний Аслан Утагонов и 32-летний Самвел Киракосян после потасовки скрылись на белом Porsche Cayenne. Одного из них уже задержали.

Задержанного Аслана называют сыном криминального авторитета Мухтара Утагонова, который пропал несколько лет назад. По слухам, его застрелили, но тела правоохранители так и не нашли.