Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой

Говорят, не поделили невесту. Сразу троим мужчинам до смерти захотелось станцевать с девушкой.
На свадьбе в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкессии джигиты не поделили невесту и устроили массовую драку, в ходе которой один из гостей застрелил другого из пистолета. В ролике со свадьбы видно, что с девушкой хотели танцевать сразу трое мужчин. Конкуренция за "почетный" танец с виновницей торжества быстро достигла апогея и гости принялись толкаться, а затем и бить друг другу морды. В суматохе один из мужчин достал пистолет и выстрелил в оппонента в упор. Пуля попала мужчине в грудь, но приехавшие медики не смогли спасти его жизнь. Он скончался в карете скрой помощи.
В первой части ролика показаны кадры после стрельбы, во второй - потасовка, во время которой раздались выстрелы
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Инцидент произошел 24 августа вечером. Подозреваемые в убийстве 31-летний Аслан Утагонов и 32-летний Самвел Киракосян после потасовки скрылись на белом Porsche Cayenne. Одного из них уже задержали.
Задержанного Аслана называют сыном криминального авторитета Мухтара Утагонова, который пропал несколько лет назад. По слухам, его застрелили, но тела правоохранители так и не нашли.
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Кстати невеста тоже похожа на кавказского криминального авторитета))
настоящие мужчины! не испугались