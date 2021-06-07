Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области

В воскресенье, 6 июня, в Димитровграде в кафе "Ной" пела и плясала цыганская свадьба. Пока не случился конфликт, который перерос в массовое побоище со сбиванием людей автомобилями и забрасыванием противников булыжниками.





В приведенном ниже ролике действие происходит уже в селе Лебяжье Мелекесского района - потасовка перекочевала туда одним цыганам известным образом и всполошила всю округу.