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Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области

Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области (4 фото + 2 видео)

Автор:
07 июня 2021 15:49
Сообщество : Криминал
Метки: Ульяновская область   видео   драка   свадьба   цыгане   
3314
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Непонятно, что не поделили два табора, но переполох они устроили знатный. Жители села уже обратились к врио губернатора с просьбой выселить беспокойных соседей.

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Метки: Ульяновская область   видео   драка   свадьба   цыгане   
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Хороший тамада и конкурсы интересные...
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1k
Bosk 6 минут назад
Танковая атака без подержки пехотой...
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1k
Alex Xela 9 минут назад
Не завидую жителям в Ульяновской области.
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492
Evgeniy Полчаса назад
Цыган сдает экзамен по вождению.
Инспектор:
Какой знак видите?
Цыган:
Алюминиевый.
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Гур Полчаса назад
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5k
Vadim Полчаса назад
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151
Дмитрий 42 минуты назад
Классные видео, побольше таких, поубивают друг друга и хорошо, потом спокойнее будет в городах и селах. Цыгане раковая опухоль на теле государства.
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12k
U55R 45 минут назад
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24k
Владимир 47 минут назад
Люди ну вы че, так спокойно смотреть как одни чурки мочат других чурок!?
Надо было подносить боеприпасы оружие, колющее режущее, метательное, зажигательное.
А вы... Эх...)
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1k
Дмитрий 49 минут назад
А по визгам мне показалось, что там свиней режут...
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212
Сигизмунд Лазаревич 52 минуты назад
Так должна завершаться каждая цыганская свадьба.
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1k
Руслан Новак 52 минуты назад
Да что вы такие злые то? Нет чтобы радоваться. Выдать каждому участнику топоры, вилы и прочее колющее режущее. Пускай сами сократят популяцию. Остальныз собрать кучкой и сжечь как заразу.
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13k
butata 53 минуты назад
Обезьяны, хуле
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911
Гарик 54 минуты назад
Что за полиция у нас такая? Проверку они проводят после драки. А в саму драку вмешаться? Арестовать кого нибудь не? Херануть когнить газом, дубинками по хребтам раздать? Они вроде как органы правопорядка или я что-то путаю? Сегодня они друг дружку метелят, а завтра нормальных людей?
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5k
Максус Час назад
хорошо кегли полетели на 0:15 ) Жалко только очень без жмуров обошлось..
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14k
Serg2001 Час назад
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1k
Andrey Час назад
да сжечь их всех накуй, все равно пользы 0
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25k
Вован Час назад
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395
Aurelian Вован 37 минут назад
Я сам в шоке! Нет не было ещё!!!
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9k
Kostick Час назад
эх, раздать бы им огнестрел, пусть друк друшку поминусят, кто останется, уже зачистить войсками.
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53
MC Час назад
Их надо высылать на городские свалки.
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101
wr2x2 Час назад
между собой? отлично
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