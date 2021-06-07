Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области

Непонятно, что не поделили два табора, но переполох они устроили знатный. Жители села уже обратились к врио губернатора с просьбой выселить беспокойных соседей.
В воскресенье, 6 июня, в Димитровграде в кафе "Ной" пела и плясала цыганская свадьба. Пока не случился конфликт, который перерос в массовое побоище со сбиванием людей автомобилями и забрасыванием противников булыжниками.
В приведенном ниже ролике действие происходит уже в селе Лебяжье Мелекесского района - потасовка перекочевала туда одним цыганам известным образом и всполошила всю округу.
В ролике, записанном испуганной местной жительницей, видно, как несколько десятков человек орут, швыряются камнями, а водители нескольких машин пытаются переехать дерущихся
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Жители Димитровграда и села Лебяжье уже обратились к врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских с просьбой выселить беспокойных "ромалов" из региона.
Мы, жители села Лебяжье, просим помощи о выселение таких соседей! Алексей [Русских], примите уже какие-то меры! Пока не случилось беды!
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Реакции от Алексея Русских пока не последовало. А глава Мелекесского района Сергей Сандрюков ответил журналистам, что это первая драка цыган за три года и что жалоб от жителей он пока не получал.
По информации местного МВД, в больницу после потасовки обратились два человека. Полицейские проводят проверку, выясняя причины конфликта и устанавливая личности всех участников инцидента.
Жители Ульяновской области в подавляющем большинстве негодуют по поводу поведения цыган. Впрочем, нашлись и защитники их образа жизни и культуры
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Инспектор:
Какой знак видите?
Цыган:
Алюминиевый.
Надо было подносить боеприпасы оружие, колющее режущее, метательное, зажигательное.
А вы... Эх...)