Жених уронил кольцо Tiffany в озеро прямо во время обмена клятвами

В интервью Fox40 молодожены рассказали, что им пришлось на какое-то время приостановить церемонию, поскольку они пытались придумать, как достать кольцо. Жених, конечно же, первым делом вызвался нырнуть за ним в ледяную воду, но его отговорили. В итоге им пришлось продолжить церемонию без кольца, но пара говорит, что им это нисколько не помешало насладиться праздником.