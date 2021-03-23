Жених уронил кольцо Tiffany в озеро прямо во время обмена клятвами

Марли и Эндрю Кент из штата Вашингтон обменивались клятвами на причале озера Тахо и ничто не предвещало беды, но тут жених, видимо, переволновался и выронил кольцо. К ужасу влюбленных, оно провалилось в зазор между досками и упало в ледяную воду.
Неудачный инцидент попал на видео: на записи видно, как влюбленные улыбаются, когда Эндрю достает коробочку с кольцом, но потом кольцо выпадает из футляра прямо на причал. Женщина, проводившая церемонию, тут же опускается на корточки, чтобы найти кольцо, и ей на помощь приходит сначала жених, а потом и фотограф.
В интервью Fox40 молодожены рассказали, что им пришлось на какое-то время приостановить церемонию, поскольку они пытались придумать, как достать кольцо. Жених, конечно же, первым делом вызвался нырнуть за ним в ледяную воду, но его отговорили. В итоге им пришлось продолжить церемонию без кольца, но пара говорит, что им это нисколько не помешало насладиться праздником.
Затем молодоженам удалось связаться с дайвером Филлом Абернати, основателем Facebook-группы Tahoe Scuba Diving, который согласился им помочь и на следующий день отправился на поиски кольца. Абернати сказал, что вскоре нашел его среди камней в воде, и удивил пару, когда вынырнул: «Эй, ребят, у меня последний вопрос: ваше кольцо выглядит вот так?»
Кенты сказали, что этот несчастный случай только скрасил их праздник, подарив им «воспоминания на всю жизнь».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А они тут с каким то кольцом...