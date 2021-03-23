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Жених уронил кольцо Tiffany в озеро прямо во время обмена клятвами

Жених уронил кольцо Tiffany в озеро прямо во время обмена клятвами (6 фото)

Автор:
23 марта 2021 20:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: свадьба   смешные видео   фейлы   церемония   
599
6

Марли и Эндрю Кент из штата Вашингтон обменивались клятвами на причале озера Тахо и ничто не предвещало беды, но тут жених, видимо, переволновался и выронил кольцо. К ужасу влюбленных, оно провалилось в зазор между досками и упало в ледяную воду.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: свадьба   смешные видео   фейлы   церемония   
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13  комментариев
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46k
Albert GER Час назад
Кто такая в этой истории Тиффани, и почему жених предлагал её кольцо невесте?
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2k
neutrino Albert GER 36 минут назад
Зачем вам про Тифани. Вы Петросяна знаете, этого явно достаточно.
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10k
Лехахуторской 12 минут назад
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7k
Barachek_Obachek 14 минут назад
Как будто брачный договор потеряли
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
это знак, парень! не иди против судьбы!
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68k
Обычный человек. Полчаса назад
Не верю я в приметы. Перед загсом пробили колесо.. 26 лет назад..
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3k
Федя Хитрый 45 минут назад
Мля. Я сегодня 2 крючка и 2 грузила оторвал в ледяной воде.
А они тут с каким то кольцом...
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11k
alexis 47 минут назад
Кольцо выточил из гайки, сказал что Тиффани и быстренько притопил. Будет на что сходить в бар.
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19k
pssst alexis Полчаса назад
Ну вообще, Тиффани тоже не стесняется кольца из нержавейки продавать.
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11k
alexis pssst 7 минут назад
Только цена как из золота 143-й пробы.
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dranvlad Час назад
Срать. Нах кому то об этом знать вообще? Мало ли криворуких? Нахрена такое ...но постить тут?
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