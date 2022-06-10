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Восставший из мёртвых: найдена черепаха, которая "вымерла" 100 лет назад

Восставший из мёртвых: найдена черепаха, которая "вымерла" 100 лет назад

Автор:
10 июня 2022 14:23
Сообщество : Животные
Метки: Галапагосская черепаха   дикая природа   дикие животные   животные   природа   ученые   фото   черепаха   черепахи   
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Ещё в 1906 году учёные нашли на острове Фернандина уникальную особь галапагосской черепахи. Вид получил название Chelonoidis phantasticus, и с тех пор считался вымершим. Однако, черепаха буквально восстала из мёртвых. Только недавно экспедиция обнаружила, что эта черепаха существует.

Источник:

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Метки: Галапагосская черепаха   дикая природа   дикие животные   животные   природа   ученые   фото   черепаха   черепахи   
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1  комментарий
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Mowgley Час назад
Черепахи просто за фотографами не успевали
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