Восставший из мёртвых: найдена черепаха, которая "вымерла" 100 лет назад

Найденная черепаха получила кличку Фернанда (Fernanda). Ученые подсчитали, что ей около 50 лет - для своего возраста она довольно небольшого размера, что, возможно, связано со скудной растительностью на острове. "Это открытие даёт надежду на спасение вида, и заставляет задуматься о многих вопросах - например, как много таких черепах живет на острове, и возможно ли держать их в неволе для программы размножения? Как черепахи вообще оказались на острове Фернандина? И многое другое," - говорит Стивен Гохран, специалист Принстонского университета.