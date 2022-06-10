Восставший из мёртвых: найдена черепаха, которая "вымерла" 100 лет назад

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Ещё в 1906 году учёные нашли на острове Фернандина уникальную особь галапагосской черепахи. Вид получил название Chelonoidis phantasticus, и с тех пор считался вымершим. Однако, черепаха буквально восстала из мёртвых. Только недавно экспедиция обнаружила, что эта черепаха существует.
Во время научной экспедиции 1906 года группа учёных нашла на острове Фернандина, Галапагосские острова, уникальную особь черепахи. Оказалось, самец принадлежит ранее неизвестному виду Chelonoidis phantasticus, который генетически отличается от всех других видов галапагосских гигантских черепах. На тот момент он являлся единственным представителем, и с тех пор этот вид считался полностью вымершим.
Однако, очередная экспедиция в феврале 2019 года обнаружила на острове Фернандина единственную самку. Ученые из Принстонского университета и Йельского университета извлекли ДНК найденной самки, и сравнили его с ДНК самца 1906 года и образцами других видов черепах. Им удалось выяснить, что обе особи принадлежат виду Chelonoidis phantasticus - а это означает, что вид больше не считается вымершим.
Найденная черепаха получила кличку Фернанда (Fernanda). Ученые подсчитали, что ей около 50 лет - для своего возраста она довольно небольшого размера, что, возможно, связано со скудной растительностью на острове. "Это открытие даёт надежду на спасение вида, и заставляет задуматься о многих вопросах - например, как много таких черепах живет на острове, и возможно ли держать их в неволе для программы размножения? Как черепахи вообще оказались на острове Фернандина? И многое другое," - говорит Стивен Гохран, специалист Принстонского университета.
Остров Фернандина представляет собой щитовидный вулкан, который сформировался под воздействием Галапагосской горячей точки. В 2020 году здесь началось последнее извержение. В 1835 году, вдохновившись теорией эволюции, здесь побывал Чарльз Дарвин. Остров значительной степени не исследован из-за лавы, блокирующей доступ к его внутренней части - однако, во время недавних экспедиций было обнаружено больше скоплений и несколько следов по крайней мере еще двух черепах. Ученые продолжают делать находки и исследовать редкие виды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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