Ученые впервые засняли, как черепаха-вегетарианка обедает птицей

Птенец крачки выпал из гнезда и упал на землю, после чего черепаха начала охоту. Птенец пытался защищаться, но проиграл в битве. По словам исследователей, было видно, что такую схему черепаха использовала не впервые. Видимо, слабенькие птенцы для них легкая добыча по сравнению с другими обитателями острова. "Я не мог поверить в то, что видел. Это было ужасно и удивительно одновременно," - говорит Джастин Герлах, директор по биологическим исследованиям Кембриджского университета.