Ученые впервые засняли, как черепаха-вегетарианка обедает птицей

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Дикая природа продолжает удивлять. Ученые впервые заметили в дикой природе необычное для гигантской черепахи поведение. Черепаха, которая всегда до этого считалась "вегетарианкой", решила поохотиться и пообедать птенцом морской птицы - крачки. Видео засняли на Сейшельском острове Фрегат.
Специалисты из Зоологического музея Кембриджского университета наблюдали за этой черепахой на Сейшельском острове Фрегат. По их словам, они впервые стали свидетелями того, что гигантская черепаха охотится и ест птицу. Все это время наука считала этих редких рептилий травоядными - их основной рацион составляла карликовая островная растительность.
Птенец крачки выпал из гнезда и упал на землю, после чего черепаха начала охоту. Птенец пытался защищаться, но проиграл в битве. По словам исследователей, было видно, что такую схему черепаха использовала не впервые. Видимо, слабенькие птенцы для них легкая добыча по сравнению с другими обитателями острова. "Я не мог поверить в то, что видел. Это было ужасно и удивительно одновременно," - говорит Джастин Герлах, директор по биологическим исследованиям Кембриджского университета.
Ранее ученые наблюдали, что эти гиганты питались костями, а также раковинами улиток в поисках дополнительных источников кальция - но недавно замеченное поведение удивило всю команду. По словам экспертов, это может быть связано с тем, что в этом году крачек на острове необычно много - около 265 тысяч, и птенцы периодически падают из гнезд. Черепахи к этому приноровились, и начали охотиться.
На Галапагосских и Сейшельских островах гигантские черепахи являются самыми крупными травоядными животными - они поедают до 11 процентов растительности и играют важную роль в природе. На самом острове Фрегат обитает около трех тысяч особей. После этого инцидента ученые продолжат изучать поведение и образ жизни этих черепах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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