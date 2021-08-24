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Ученые впервые засняли, как черепаха-вегетарианка обедает птицей

Ученые впервые засняли, как черепаха-вегетарианка обедает птицей (6 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 13:12
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   фото   черепаха   черепахи   
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Дикая природа продолжает удивлять. Ученые впервые заметили в дикой природе необычное для гигантской черепахи поведение. Черепаха, которая всегда до этого считалась "вегетарианкой", решила поохотиться и пообедать птенцом морской птицы - крачки. Видео засняли на Сейшельском острове Фрегат.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   фото   черепаха   черепахи   
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8  комментариев
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28k
Snork Snorkoff 50 минут назад
Какая-то феерично тупая птица
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kotovski 44 секунды назад
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Андрей А 12 минут назад
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23k
Батончик с маком 15 минут назад
Удивительно будет когда черепахи начнут лазать по деревьям и разорять гнёзда
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12k
Михалыч 38 минут назад
Знаете как переводится Вегетарианец с языка племён североамериканских индейцев? - Плохой охотник. Зайцев тоже считали травоядными, как и косуль, а они периодически могут мясное заточить.
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1k
azuver 40 минут назад
Это не обед,а просто кусъ и сломанный черепок у птички.
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