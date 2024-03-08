Спасатели перевезли 136 галапагосских черепах на остров, чтобы спасти вид

Дирекция Национального парка Галапагосских островов в сотрудничестве с организацией Galapagos Conservancy успешно перевезла на вертолёте 136 галапагосских черепах. Этот вид, эндемик островов, находится под угрозой исчезновения - и спасатели всячески пытаются восстановить популяцию. Путь всех 136 черепах начался в Центре разведения и выращивания черепах на острове Исабела, где о них заботились в неволе с самого рождения. Теперь, когда черепахи достигли возраста 5-9 лет, пришло время перевезти их в естественную среду обитания.