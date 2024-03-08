FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16206 постов • 1704 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Спасатели перевезли 136 галапагосских черепах на остров, чтобы спасти вид

Спасатели перевезли 136 галапагосских черепах на остров, чтобы спасти вид

Автор:
08 марта 2024 12:28
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   дикая природа   дикие животные   животные   природа   спасатели   спасение животных   фото   черепахи   
1454
6

Галапагосские черепахи — эндемики Галапагосских островов, находящиеся под угрозой исчезновения. Спасатели со всего мира делают всё, чтобы спасти этот вид и сохранить популяцию. Недавно случилось важное событие: команда спасателей успешно доставила 136 галапагосских черепах на вертолёте на остров Исабела.

Дирекция Национального парка Галапагосских островов в сотрудничестве с организацией Galapagos Conservancy успешно перевезла на вертолёте 136 галапагосских черепах. Этот вид, эндемик островов, находится под угрозой исчезновения - и спасатели всячески пытаются восстановить популяцию. Путь всех 136 черепах начался в Центре разведения и выращивания черепах на острове Исабела, где о них заботились в неволе с самого рождения. Теперь, когда черепахи достигли возраста 5-9 лет, пришло время перевезти их в естественную среду обитания.

×
×

После прохождения карантина, дегельминтизации, анализа состояния здоровья и установки микрочипов для идентификации, черепах доставили на вертолёте на юг острова Исабела. Это единственное место, где обитают сразу две популяции галапагосских черепах - с вулкана Сьерра-Негра и вулкана Серро-Асуль. Перевозка черепах на остров играет важнейшую роль в восстановлении экологического баланса. Черепахи - первичные травоядные животные, которые активно участвуют в формировании ландшафта и рассеивании семян, а поэтому поддерживают стабильность экосистемы.

Благодаря защитникам природы, которые оплатили перевозку на вертолёте, черепах доставили по всем стандартам безопасности, в целости и сохранности. Без вертолёта спасателям пришлось бы перевозить черепах по морю, а затем нести каждую на плечах через несколько километров лавовых полей и сложную местность. Благодаря усилиям неравнодушных людей, черепахи наконец дома — теперь они продолжат жить в естественной среде обитания. Учёные намерены отслеживать их состояние, а также придумывать новые способы сохранения популяции.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Спасение   дикая природа   дикие животные   животные   природа   спасатели   спасение животных   фото   черепахи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Lexx Час назад
Лучший способ сохранения популяции галапагосских черепах - это отстрел браконьеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107994



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российские гимнасты сознательно проигнорировали отборочные на ОИ-24
Российские гимнасты сознательно проигнорировали отборочные на ОИ-24
13 интересных изображений для любознательных людей
13 интересных изображений для любознательных людей
Набирающие популярность в сообществах
Брежнев подарил часы жене Шолохова. Тот возмутился. Но чем?
Брежнев подарил часы жене Шолохова. Тот возмутился. Но чем?
Панда Катюша впервые вышла в большой вольер Московского зоопарка⁠⁠
Панда Катюша впервые вышла в большой вольер Московского зоопарка⁠⁠
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#автомобили#интересное#Разное#аварии#Китай#Автовсячина#полиция
#Прикол#факты#люди#автомир#США#Россия#дети#позитив#Реакция#8 марта
#животные#Юмор#история#машина#забавно#кот#ДТП#авто аварии#собака#кино
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Ученые впервые засняли, как черепаха-вегетарианка обедает птицей Ученые впервые засняли, как черепаха-вегетарианка обедает птицей Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца Восставший из мёртвых: найдена черепаха, которая "вымерла" 100 лет назад Восставший из мёртвых: найдена черепаха, которая "вымерла" 100 лет назад Учёные прикрепили камеры к белым медведям ради эксперимента Учёные прикрепили камеры к белым медведям ради эксперимента "Примите меры": люди истребляют по 80 миллионов акул в год "Примите меры": люди истребляют по 80 миллионов акул в год

На что жалуетесь?

Вернуться