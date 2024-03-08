Спасатели перевезли 136 галапагосских черепах на остров, чтобы спасти вид

Галапагосские черепахи — эндемики Галапагосских островов, находящиеся под угрозой исчезновения. Спасатели со всего мира делают всё, чтобы спасти этот вид и сохранить популяцию. Недавно случилось важное событие: команда спасателей успешно доставила 136 галапагосских черепах на вертолёте на остров Исабела.
Дирекция Национального парка Галапагосских островов в сотрудничестве с организацией Galapagos Conservancy успешно перевезла на вертолёте 136 галапагосских черепах. Этот вид, эндемик островов, находится под угрозой исчезновения - и спасатели всячески пытаются восстановить популяцию. Путь всех 136 черепах начался в Центре разведения и выращивания черепах на острове Исабела, где о них заботились в неволе с самого рождения. Теперь, когда черепахи достигли возраста 5-9 лет, пришло время перевезти их в естественную среду обитания.
После прохождения карантина, дегельминтизации, анализа состояния здоровья и установки микрочипов для идентификации, черепах доставили на вертолёте на юг острова Исабела. Это единственное место, где обитают сразу две популяции галапагосских черепах - с вулкана Сьерра-Негра и вулкана Серро-Асуль. Перевозка черепах на остров играет важнейшую роль в восстановлении экологического баланса. Черепахи - первичные травоядные животные, которые активно участвуют в формировании ландшафта и рассеивании семян, а поэтому поддерживают стабильность экосистемы.
Благодаря защитникам природы, которые оплатили перевозку на вертолёте, черепах доставили по всем стандартам безопасности, в целости и сохранности. Без вертолёта спасателям пришлось бы перевозить черепах по морю, а затем нести каждую на плечах через несколько километров лавовых полей и сложную местность. Благодаря усилиям неравнодушных людей, черепахи наконец дома — теперь они продолжат жить в естественной среде обитания. Учёные намерены отслеживать их состояние, а также придумывать новые способы сохранения популяции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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