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В Китае впервые клонировали арктического волка

В Китае впервые клонировали арктического волка

Автор:
26 сентября 2022 17:26
Сообщество : Животные
Метки: волк   волки   дикая природа   дикие животные   животные   клонирование   новости   природа   ученые   фото   
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Китайские учёные первыми в мире клонировали полярного волка. Процедуру провели специалисты компании SinoGene, а волчонка выносила собака породы бигль. Это дает большую надежду сохранить вымирающие виды.
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Источник:

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Метки: волк   волки   дикая природа   дикие животные   животные   клонирование   новости   природа   ученые   фото   
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12  комментариев
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16k
Александр Н. 4 часа назад
Оставьте на новый год. В этом нам уже достаточно.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Его клонировали две недели назад, об этом было минимум 3 поста.
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au3 2 часа назад
Ну а толк? Клонировали одну самку и что дальше? Нужен самец не близкий родственник, а взять неоткуда.
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19k
Alf 3 часа назад
Ну когда же мамонта клонируют-то? А ведь планировали уже давно.
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6k
Core 3 часа назад
щас наклонируют, сожрут и очередное веселье будет
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4k
Babangdida 4 часа назад
А птицу додо слабо? Или северную гагарку?
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16k
Bill 4 часа назад
Помнится, "овечка Долли" родилась сразу 6-летней. Поэтому прожила очень короткую жизнь.
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3k
Сергей Семенов 5 часов назад
Тут тоже с домашних питомцев все начиналось
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