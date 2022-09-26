В Китае впервые клонировали арктического волка

Несмотря на разделение мнений по поводу клонирования животных, ученые верят, что этим способом удастся спасти многие исчезающие виды в будущем: "Мы начали исследовательское сотрудничество с Harbin Polarland по клонированию арктического волка в 2020 году. После двух лет усилий арктический волк был успешно клонирован. Это первый подобный случай в мире. Мы продолжим работать в этой области. На следующем этапе мы можем клонировать редких диких животных, и это будет сложнее, чем, например, клонировать собак и кошек," - сказал директор Sinogene Biotechnology Ми Цзидун.