В Китае впервые клонировали арктического волка

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Китайские учёные первыми в мире клонировали полярного волка. Процедуру провели специалисты компании SinoGene, а волчонка выносила собака породы бигль. Это дает большую надежду сохранить вымирающие виды.
Пекинская генетическая компания SinoGene первой в мире клонировала волка. Для клонирования ученые взяли соматическую клетку из образца кожи дикой полярной волчицы по кличке Майя, которая умерла в августе 2021 года. Волчонка выносила собака породы бигль, так как эта порода имеет общее генетическое происхождение с древними волками. Клонирование произошло с помощью той же техники, что и овечка Долли - первое млекопитающее, клонированное в Шотландии в 1996 году. Ученые выполнили его путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки.
В июне этого года клонированный щенок успешно появился на свет. При рождении самка весила 520 граммов, а длина ее тела составила 22 сантиметра. Компания специально не сообщала о рождении детеныша до того, как ему исполнится 100 дней. Маленькая волчица тоже получила кличку Майя. Сейчас малышка в добром здравии, и благополучно развивается как обычный щенок арктического волка.
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Несмотря на разделение мнений по поводу клонирования животных, ученые верят, что этим способом удастся спасти многие исчезающие виды в будущем: "Мы начали исследовательское сотрудничество с Harbin Polarland по клонированию арктического волка в 2020 году. После двух лет усилий арктический волк был успешно клонирован. Это первый подобный случай в мире. Мы продолжим работать в этой области. На следующем этапе мы можем клонировать редких диких животных, и это будет сложнее, чем, например, клонировать собак и кошек," - сказал директор Sinogene Biotechnology Ми Цзидун.
Источник:
АНТИФИШКИ
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