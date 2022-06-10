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В храме Питера мужчина выстрелил себе в голову, стоя на коленях перед алтарём

В храме Питера мужчина выстрелил себе в голову, стоя на коленях перед алтарём

Автор:
10 июня 2022 07:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   выстрел   кринж   неразделенная любовь   попытка суицида   санкт-петербург   храм Пресвятой Благородицы   шерше ля фам   
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Как оказалось, во всём виновата неразделенная любовь.

Вчера, 9 июня, 31-летний мужчина выстрелил себе в голову, стоя на коленях в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискарёвском проспекте.


Товарищ остался жив, т.к. стрелял из травмата. Позже в храме найдут пистолет, с помощью которого житель Петербурга решил свести счёты с жизнью.



После попытки суицида в тяжелом состоянии гражданин был госпитализирован в местную клинику. Позже управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу сообщило, что мужчина скончался.


Незадолго до рокового шага, несчастный оставил пост в соцсетях, в котором попросил прощения у своей возлюбленной.



Удивительно, что местом для самоубийства был выбран храм. А ведь Церковь осуждает суициды вне зависимости от причин, из-за которых человек выбрал этот путь. Покончивших с собой не отпевают, за них не молятся и им нет места в раю. Между тем, со слов настоятеля и дежурных, он периодически посещал Благовещенский храм. Впрочем, хорошо, что в этой истории никто из прихожан и сотрудников церкви не пострадал.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   видео   выстрел   кринж   неразделенная любовь   попытка суицида   санкт-петербург   храм Пресвятой Благородицы   шерше ля фам   
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43  комментария
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1k
Шурман 9 часов назад
Мндя . Всякое бывает в жизни , сдался быстро . Это был самый легкий способ избавиться от проблем и добавить их окружающим
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1k
Карл Капитал Час назад
на коленах или на коленями ?
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1k
rr 2 часа назад
самое печальное что этот дуралей решил помучаться перед смертью пытаясь застрелиться с травмата....
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rr 2 часа назад
"стоя на коленями перед алтарём" - что за чурка пост писала?
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8k
Лещ 2 часа назад
По бороде на фото уже понятно, что придурок)))
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1k
Довер Иванович 3 часа назад
Видно такие и на том свете не нужны.
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42
Фёдор Шелепа 3 часа назад
алень
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15k
Роберт Шекли 4 часа назад
Так ведь можно и лоб расшибить
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1k
КАКАнгел 4 часа назад
показушник. фуфульник. игра на публику и тяга чтоб его пожалели. из травмата в голову застрелиться сложно , но дураком останешься. в рот надо стрелять но не в шею , а в небо . и желательно брать пуль с металлическим сердечником а не силикон.
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249
cdzpm 4 часа назад
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц!
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2k
Vad 5 часов назад
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4k
Феликс Дзержинский 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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Комментарий удален. Причина: трэш
−1
530
partners74 5 часов назад
очередной е.б.а.нат самоустранился. замечательный пост. я думал лучше будет
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11k
? ? ? 6 часов назад
из-за гибрида коровы с крокодилом? та ну нафиг!
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186
Сигизмунд Лазаревич 6 часов назад
судя по фото избранницы он 100% застрелился, что бы не спать с этим бегемотом.
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2k
poбт 6 часов назад
интересно, от чего он больше скончался, от выстрела резинкой или удара лбом об кафель
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1k
Sergius SPb 6 часов назад
- 1 с ПГМ.
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20k
Dobrovit 6 часов назад
Всё зло от баб... ((
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31k
Fat Lynx 7 часов назад
И останется от в памяти людской как дол-бо-ё-б...
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508
HalloFreeSpace 7 часов назад
красиво , наверно хотел без очереди на доклад...
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