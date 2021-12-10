Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге

28-летний спортсмен сначала пытался удрать при задержании. Тогда его скрутили и увезли в полицию. Вторая попытка оказалась более успешной.
В Санкт-Петербурге ищут и пока не могут найти Бунёда Тухтаева, дерзко сбежавшего из отделения МВД.
8 декабря "борцуху" задержали на улице Якорной в Красногвардейском районе Петербурга. У оперативников центра "Э" к Тухтаеву было несколько вопросов. Одни касались торговли миграционными документами, другие - продажи QR-кодов. При задержании боец попытался удрать, ударив и оттолкнув правоохранителя, но его сумели остановить и все-таки доставили в 52-й отдел полиции.
Однако в планы Тухтаева надолго задерживаться в ОМВД не входило, поэтому он, как пишут открытые источники, "подкараулил сотрудника с электронным ключом, прошел за ним и незаметно улизнул через открытые двери". Если все так и было, выходит, на задержанного в отделе никто не обращал внимания?
Как бы то ни было, Тухтаев исчез 9 декабря и до сих пор не найден.
Уроженец Узбекистана объявлен в розыск. А за применение силы в отношении правоохранителя бойцу ММА может грозить до 10 лет лишения свободы.
Источник:
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а то, что не новость, так боец курочек киэфси и фбр
У них особо-опасный : напавший на сотрудников чурбан сбежал,средь бела дня как от детей !
Таким в органах не место.