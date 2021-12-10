Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ищут и пока не могут найти Бунёда Тухтаева, дерзко сбежавшего из отделения МВД.

8 декабря "борцуху" задержали на улице Якорной в Красногвардейском районе Петербурга. У оперативников центра "Э" к Тухтаеву было несколько вопросов. Одни касались торговли миграционными документами, другие - продажи QR-кодов. При задержании боец попытался удрать, ударив и оттолкнув правоохранителя, но его сумели остановить и все-таки доставили в 52-й отдел полиции.

Однако в планы Тухтаева надолго задерживаться в ОМВД не входило, поэтому он, как пишут открытые источники, "подкараулил сотрудника с электронным ключом, прошел за ним и незаметно улизнул через открытые двери". Если все так и было, выходит, на задержанного в отделе никто не обращал внимания?

Как бы то ни было, Тухтаев исчез 9 декабря и до сих пор не найден.