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Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге

Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге (3 фото)

Автор:
10 декабря 2021 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Тухтаев   видео   мвд   мма   побег   санкт-петербург   
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28-летний спортсмен сначала пытался удрать при задержании. Тогда его скрутили и увезли в полицию. Вторая попытка оказалась более успешной.


В Санкт-Петербурге ищут и пока не могут найти Бунёда Тухтаева, дерзко сбежавшего из отделения МВД.


8 декабря "борцуху" задержали на улице Якорной в Красногвардейском районе Петербурга. У оперативников центра "Э" к Тухтаеву было несколько вопросов. Одни касались торговли миграционными документами, другие - продажи QR-кодов. При задержании боец попытался удрать, ударив и оттолкнув правоохранителя, но его сумели остановить и все-таки доставили в 52-й отдел полиции.


Однако в планы Тухтаева надолго задерживаться в ОМВД не входило, поэтому он, как пишут открытые источники, "подкараулил сотрудника с электронным ключом, прошел за ним и незаметно улизнул через открытые двери". Если все так и было, выходит, на задержанного в отделе никто не обращал внимания?

Как бы то ни было, Тухтаев исчез 9 декабря и до сих пор не найден.


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Уроженец Узбекистана объявлен в розыск. А за применение силы в отношении правоохранителя бойцу ММА может грозить до 10 лет лишения свободы.


Источник:

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Метки: Ynews   Тухтаев   видео   мвд   мма   побег   санкт-петербург   
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23  комментария
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
А у сотрудника с электронным ключом не повысилось в быту материальное благополучие?
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4k
Доехал нормально Минуту назад
Они себе корочки бойца ММА на рынке что ли покупают? Какого азиата не возьми, все бойцы ММА. То блогер боец ММА то повар.
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453
Максим Максимов 2 минуты назад
не удивлюсь, если вскорости эти обезьяны будут В ОТКРЫТУЮ приторговывать наркотой, как ниггеры в пиндостане.
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711
kan35 3 минуты назад
улизнул... дас...)))
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5k
SuperTroll 7 минут назад
ЛОЛ-КЕК-ЧЕБУРЕК. Описание ситуации вкратце...
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19k
BiZ 10 минут назад
в это время в отделении
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6k
Pravednik84 11 минут назад
А моет имеет смысл проверить бойцов ММА, борцов и прочих спортсменов? Или это неназываемые профессии?
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251
Аккаунт удален 16 минут назад
безнациональные чурбаны умеют что то еще, акромя махать руками?
а то, что не новость, так боец курочек киэфси и фбр
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3k
Иван 46 минут назад
А вот была бы диаспора узбекская в питере, если бы её можно было взять за яйца, то сразу бы нашёлся и уже извинялся на камеру.
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7k
КОСТЯН 50 минут назад
Чёто менты совсем окуели, за бабки побеги устраивают)), недавно тоже из ИВС четверо сбежали...
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750
vijilante 50 минут назад
А в отношении ипланов-полицейских какие материалы составлены ?
У них особо-опасный : напавший на сотрудников чурбан сбежал,средь бела дня как от детей !
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2k
Frank Borman Час назад
Бойца надо искать в Сирии. Наверняка он в своей родной части, бьется в жестоких боях с междутеррористами. Такой отважный и храбрый боец не может сидеть без дела.
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208
Kalina Sergey Час назад
Надо было ногу прострелить и пусть бегает
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197
Сергей Поздняков Kalina Sergey Полчаса назад
"В жопу раненый джигит - далеко не убежит"
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457
Ямщик Час назад
Гуси, раз у них зк сбежал.
Таким в органах не место.
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200k
Orange Zero Час назад
усугубил, поймают макаку и посадят!
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Типичный антиваксер!
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8k
Sapsan Час назад
А что, в отделении полиции нет видеокамер? Меня терзают смутные сомнения...
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3k
Григорий Бабкин Час назад
Какой БОЕЦ? ЧУРКА! Чемодан-вокзал-чурбанарий.
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10k
Lev Asriev Час назад
Бунёд Тухтаев :рост – 187 см, вес – 92 кг. Туловище под два метра и центнер веса -"Незаметно улизнул". WTF????
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