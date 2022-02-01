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Житель Петербурга выпал из окна на проходившую мимо девочку

Житель Петербурга выпал из окна на проходившую мимо девочку (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 15:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   реакция соцсетей   ребенок   санкт-петербург   смерть   упал с балкона   эгоизм   
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Сам "летун" погиб на месте. По счастью, ребенок остался жив, но психологическое состояние девочки оставляет желать лучшего. В соцсетях возмущаются эгоизмом суицидников. Коли решил свести счеты с жизнью, подумай о тех, кто не виноват в твоих проблемах!

Сегодня, 1 февраля, на Комендантском проспекте пожилой мужчина выпал из окна. К несчастью, приземлился товарищ аккурат на проходившую в это время по улице 10-летнюю девочку. Ребенок получил травмы, и не только физические. Школьницу спешно госпитализировали в клинику. По свидетельству очевидцев, она жаловалась на то, что не чувствует ногу.


А выпавший из окна погиб, попутно зацепив еще и припаркованное неподалеку авто.


Как сообщает издание "Фонтанка", погибший жил с матерью и женой в доме, из которого выпал. Он вышел на балкон, чтобы поговорить с работодателем, и обратно в квартиру не вернулся. По неподтвержденной информации суицидник был записан на прием к психиатру.



В соцсетях возмущены: почему "прыгуны" такие эгоисты, и не заботятся о том, чтобы их суицид не зацепил никого из посторонних?


Мало того, что на голову может упасть сосулька, так еще и суицидников опасайся! Кстати, о сосульках. Эти ледяные образования могут тоже привести к трагедии. Совсем недавно юная петербурженка потеряла собаку, на которую с крыши упала глыба из снега и льда.

Похоже, идя по улице, теперь придется смотреть не только по сторонам, но и наверх?!

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Метки: Ynews   видео   реакция соцсетей   ребенок   санкт-петербург   смерть   упал с балкона   эгоизм   
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3k
Timka 2 часа назад
Млять! Марсоходы видео лучше снимают...
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BornFree25 Полчаса назад
А почему все так уверены, что он суицидник?
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14k
Андрей Донченко 59 минут назад
Пора суицидников привлекать к ответственности!!!
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34k
Опаньки Час назад
эластичный такой
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Действительно эгоист. Решил самоубиться - прыгни с моста в купель или в лунку. Весной найдут.
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