Житель Петербурга выпал из окна на проходившую мимо девочку

Сам "летун" погиб на месте. По счастью, ребенок остался жив, но психологическое состояние девочки оставляет желать лучшего. В соцсетях возмущаются эгоизмом суицидников. Коли решил свести счеты с жизнью, подумай о тех, кто не виноват в твоих проблемах!
Сегодня, 1 февраля, на Комендантском проспекте пожилой мужчина выпал из окна. К несчастью, приземлился товарищ аккурат на проходившую в это время по улице 10-летнюю девочку. Ребенок получил травмы, и не только физические. Школьницу спешно госпитализировали в клинику. По свидетельству очевидцев, она жаловалась на то, что не чувствует ногу.
А выпавший из окна погиб, попутно зацепив еще и припаркованное неподалеку авто.
Осторожно! Видео содержит сцены смерти!
Как сообщает издание "Фонтанка", погибший жил с матерью и женой в доме, из которого выпал. Он вышел на балкон, чтобы поговорить с работодателем, и обратно в квартиру не вернулся. По неподтвержденной информации суицидник был записан на прием к психиатру.
В соцсетях возмущены: почему "прыгуны" такие эгоисты, и не заботятся о том, чтобы их суицид не зацепил никого из посторонних?
Мало того, что на голову может упасть сосулька, так еще и суицидников опасайся! Кстати, о сосульках. Эти ледяные образования могут тоже привести к трагедии. Совсем недавно юная петербурженка потеряла собаку, на которую с крыши упала глыба из снега и льда.
Похоже, идя по улице, теперь придется смотреть не только по сторонам, но и наверх?!
Источник:
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