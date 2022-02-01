Житель Петербурга выпал из окна на проходившую мимо девочку

Сегодня, 1 февраля, на Комендантском проспекте пожилой мужчина выпал из окна. К несчастью, приземлился товарищ аккурат на проходившую в это время по улице 10-летнюю девочку. Ребенок получил травмы, и не только физические. Школьницу спешно госпитализировали в клинику. По свидетельству очевидцев, она жаловалась на то, что не чувствует ногу.

А выпавший из окна погиб, попутно зацепив еще и припаркованное неподалеку авто.