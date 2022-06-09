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Бывшие сотрудники слили в Сеть "маленькие грязные секреты" своих работодателей

Бывшие сотрудники слили в Сеть "маленькие грязные секреты" своих работодателей

Автор:
09 июня 2022 12:58
Сообщество : Истории
Метки: Работодатели   закулисные моменты   истории   как все устроено   мнение людей   мнения   обсуждения   секреты   факты   
981
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Когда люди становятся сотрудниками какой-то компании, они узнают о ней много такого, что снаружи заметить и понять невозможно. И работодатели не горят желанием, чтобы это стало достоянием общественности... Но если вы не связаны пожизненными соглашениями о неразглашении, то после увольнения вполне можете выплеснуть накопившийся негатив в интернет. Вот несколько анонимных рассказов о пикантных фактах и коммерческих секретах с прежней работы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Работодатели   закулисные моменты   истории   как все устроено   мнение людей   мнения   обсуждения   секреты   факты   
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5  комментариев
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25k
Киры4 59 минут назад
Еще одно - "Работаю в банке, мы вас обманываем". Пост о том, что всем и так ясно.
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29k
BuG 16 минут назад
Про Харлей...
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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3k
Illuminat 56 минут назад
Про 911 - работает - не трожь. Не факт, ой не факт, что новое ПО будет работать надёжнее старого.
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7k
Б.Касторский Час назад
Кругом обман! Куда деваться?)
Хорошо, раскрыли "тайны", о которых все знают. Что изменилось? Анонимно сообщить о нарушении и ничего не сделать, что бы исправить? Так себе гражданская позиция.
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