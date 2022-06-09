Бывшие сотрудники слили в Сеть "маленькие грязные секреты" своих работодателей

"Книги в мягкой обложке для массового рынка дешевы в производстве и поставляются в огромных объемах. Когда приходит время заменить нераспроданные книги на полках магазина новой партией детективов или романов, некоторые издатели отказываются забирать свою продукцию (и тратить на это деньги), чтобы попытаться продать ее где-то еще. Но и не хотят, чтобы кто-то получил эти книги бесплатно.



Так что, работая в книжном, я потратила много часов, срывая с книг обложки и разрывая страницы книги пополам. Обложки отправляются обратно издателям, а книги, которые можно было бы пожертвовать библиотеке или школе, помещаются в запертый контейнер для утилизации на заднем дворе. Надо мной еще был менеджер, который должен был вернуться и проверить мою работу, чтобы убедиться, что книги точно порваны.



Я чуть не заплакала в первый раз, когда мне пришлось разорвать кучу детских книг (в городе с высоким уровнем детской бедности и недофинансированием школ)".