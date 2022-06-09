Бывшие сотрудники слили в Сеть "маленькие грязные секреты" своих работодателей

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Когда люди становятся сотрудниками какой-то компании, они узнают о ней много такого, что снаружи заметить и понять невозможно. И работодатели не горят желанием, чтобы это стало достоянием общественности... Но если вы не связаны пожизненными соглашениями о неразглашении, то после увольнения вполне можете выплеснуть накопившийся негатив в интернет. Вот несколько анонимных рассказов о пикантных фактах и коммерческих секретах с прежней работы.
Конечно, нет никакой гарантии, что эти истории правдивы. Ведь в интернете все нужно воспринимать с долей скептицизма.
1.
"Книги в мягкой обложке для массового рынка дешевы в производстве и поставляются в огромных объемах. Когда приходит время заменить нераспроданные книги на полках магазина новой партией детективов или романов, некоторые издатели отказываются забирать свою продукцию (и тратить на это деньги), чтобы попытаться продать ее где-то еще. Но и не хотят, чтобы кто-то получил эти книги бесплатно.
Так что, работая в книжном, я потратила много часов, срывая с книг обложки и разрывая страницы книги пополам. Обложки отправляются обратно издателям, а книги, которые можно было бы пожертвовать библиотеке или школе, помещаются в запертый контейнер для утилизации на заднем дворе. Надо мной еще был менеджер, который должен был вернуться и проверить мою работу, чтобы убедиться, что книги точно порваны.
Я чуть не заплакала в первый раз, когда мне пришлось разорвать кучу детских книг (в городе с высоким уровнем детской бедности и недофинансированием школ)".
Так что, работая в книжном, я потратила много часов, срывая с книг обложки и разрывая страницы книги пополам. Обложки отправляются обратно издателям, а книги, которые можно было бы пожертвовать библиотеке или школе, помещаются в запертый контейнер для утилизации на заднем дворе. Надо мной еще был менеджер, который должен был вернуться и проверить мою работу, чтобы убедиться, что книги точно порваны.
Я чуть не заплакала в первый раз, когда мне пришлось разорвать кучу детских книг (в городе с высоким уровнем детской бедности и недофинансированием школ)".
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2.
"То, что вы слышите музыку, когда я ставлю вас на паузу, не означает, что я тоже слышу музыку. Я слышу каждую нецензурное слов, которую вы произносите".
3.
"Я был глубоководным водолазом в течение 10 лет в Мексиканском заливе. Сотни раз в год случаются огромные разливы нефти и все компании это покрывают. Вся индустрия вовлечена в это. Дно залива представляет собой отвратительную мусорную свалку. Лодки сбрасывают свой мусор в залив, никто не соблюдает законы, а береговая охрана не следит за всем этим дерьмом".
4.
"Я работаю на ферме. Когда говорят, что нужно тщательно мыть продукты дома, это не шутка".
5.
"Новаторские научные результаты, опубликованные в основных средствах массовой информации, мало похожи на результаты, опубликованные в настоящей научной статье".
6.
"С моей прежней работы: в вооруженных силах США есть традиция, когда вы тратите весь свой бюджет к октябрю (новому финансовому году), иначе рискуете потерять эту часть бюджета. Я был в подразделениях, которые шли и покупали бесполезное дерьмо на 200 000 долларов, чтобы избежать профицита бюджета. Умножьте на количество единиц в вооруженных силах (тонна дерьма), и вы получите все эти мошенничества, растраты и злоупотребления".
7.
"Дела у Harley Davidson довольно плохи. Они хранят львиную долю своих новых мотоциклов на складах в Монтане, потому что не хотят останавливать производство только для того, чтобы акционеры были довольны. Они бомба замедленного действия. Да, и в последние несколько лет они заставляют розничных продавцов покупать новые байки каждый год, даже если модель не изменилась. Если не купить, теряешь лицензию на продажу их продукции. И таким макаром они сделали все продажи за последние лет пять".
8.
"Я работал в политической консалтинговой фирме и был совершенно потрясен, когда конгрессмены/женщины приходили на тренинги для СМИ (учась вести себя "нормально" на камеру или перед избирателями). Почти каждый политик, пришедший на обучение, был невежественен и буквально имел "свое мнение" по вопросам, которые им скармливал мой босс (медиастратег). Звучит очевидно, но наблюдать за этим действительно страшно".
9.
"Я видеоредактор для реалити-шоу. Это фейк по большей части. Обычно они делают несколько дублей "реальных" сцен, которые ставятся заранее. Они выдают шоу за реалити-шоу, и у них даже есть читка сценария для этого шоу перед съёмками".
11.
"Если бы больше граждан знали, как часто американские военные говорят что-то вроде: «К черту гражданских, плевать я на них хотел», армия лишилась бы части безоговорочной поддержки.
12.
"Я работаю на радио. Мы не можем выбирать, какую музыку ставить в эфир, это решает продюсер, а мы просто разговариваем между песнями. Иногда мы ставим любимую вещь по запросу - просто придумываем, что кто-то написал и попросил ее поставить. Но хоть что-то приятное.
По иронии судьбы, ребята, которые работают на немузыкальном радио, могут ставить в эфир любую музыку, какую захотят. Но они считают, что последняя хорошая песня вышла в 1975 году".
По иронии судьбы, ребята, которые работают на немузыкальном радио, могут ставить в эфир любую музыку, какую захотят. Но они считают, что последняя хорошая песня вышла в 1975 году".
13.
"Большинство людей, которые говорят это, выглядят как чокнутые, но, работая в сфере фармацевтических исследований, я могу это подтвердить: мы уже разработали лучшие и более безопасные лекарства, чем большинство, представленных в настоящее время на рынке. Однако большая часть этих разработок никогда не попадет на рынок, и вот почему:
* Одобрение FDA стоит приличных денег и времени, а для одобрения нового лекарства требуются кровавые годы. Малейшая лажа в тестировании и возвращение к началу.
* Деньги. Если открытие нового лекарства не будет таким же прибыльным, как то, что в настоящее время представлено на рынке, его просто запатентуют и будут ждать.
* Финансирование исследований: его уже недостаточно, чтобы должным образом изучить все возможности".
* Одобрение FDA стоит приличных денег и времени, а для одобрения нового лекарства требуются кровавые годы. Малейшая лажа в тестировании и возвращение к началу.
* Деньги. Если открытие нового лекарства не будет таким же прибыльным, как то, что в настоящее время представлено на рынке, его просто запатентуют и будут ждать.
* Финансирование исследований: его уже недостаточно, чтобы должным образом изучить все возможности".
14.
"Производство оливкового масла контролируется мафией. В 2007 году только 4% итальянского оливкового масла, вывозимого из Италии, было фактически чистым оливковым маслом. Поддельное оливковое масло имеет такую же прибыль, как и незаконный оборот кокаина, но без риска. Около 70% оливкового масла, поступающего на экспорт, считается подделкой".
15.
"Я фотограф знаменитостей в Голливуде. Большинство победителей небольших шоу, таких как MTV VMA, Teen Choice Awards и т. д., уже знают, что они победят. Это мотивирует их приходить на мероприятие. Во время шоу они разговаривают за кулисами с друзьями и садятся во время рекламной паузы незадолго до объявления их награды. Немногие исключения — «Оскар» и «Золотой глобус», где аудитория сплошь знаменитости".
16.
"Несколько лет работал в издательстве. Можно быть опубликованным автором, но не факт, что этого вам хватит на жизнь. В год нужно продавать где-то 3000 экземпляров, это хорошая цифра (только примерно 1% авторов художественной литературы достигли этого показателя).
Но гонорары за книгу в мягкой обложке за 16 долларов или электронную книгу за 4 доллара для автора составляют около 1 доллара за книгу. Таким образом, продажа 3000 книг (что ставит вас в топ-1% продаж художественной литературы) приносит вам "колоссальные" 3000 долларов в год. Особо не разбежишься".
Но гонорары за книгу в мягкой обложке за 16 долларов или электронную книгу за 4 доллара для автора составляют около 1 доллара за книгу. Таким образом, продажа 3000 книг (что ставит вас в топ-1% продаж художественной литературы) приносит вам "колоссальные" 3000 долларов в год. Особо не разбежишься".
17.
Я работала медсестрой в крупной системе здравоохранения и уволилась, потому что мне не нравилось то, что происходит. Руководство хотело, чтобы мы использовали определённые "сценарии" и манипулировали пациентами, чтобы получить от них хорошие отзывы в опросах".
18.
"Я много лет работала в очень популярном итальянском сетевом ресторане. Те свежеиспеченные хлебные палочки, которые вы так отчаянно желаете, на самом деле не домашние. Мы получаем ПОДДОНЫ уже испеченных белых хлебных палочек. Мы просто поджариваем их, а затем смазываем жидким маргарином, чесночным порошком и солью. Тёрки для сыра очень грязные. Официанты берут сыр немытыми руками. Заправка для салатов не наша собственная, нам её привозят в больших контейнерах в пластиковых пакетах. "Фирменный" салат состоит в основном из салата айсберг, консервированных черных оливок, помидоров рома, красного лука, консервированных пепперончини и чесночных гренок. Ничего особенного в нём нет. Всё мясо поставляется замороженным. 95% макаронных изделий у нас - от Barilla, но поставляются через анонимного дистрибьютора. Все десерты поставляются замороженными и производятся компанией по производству десертов, которая работает только с B2B. А еще мы натираем не пармезан. Это пекорино романо".
19.
"Дома престарелых каким-то образом всегда знают, когда у них намечается государственная проверка. У них полно времени, чтобы к ней подготовиться, и на несколько дней навалом персонала. Всё идет хорошо до тех пор, пока проверяющие не уйдут, а вы снова будете недоукомплектованы персоналом и перегружены работой. Это распространенная жалоба, но люди совершенно не получают необходимой им помощи".
20.
"Я оператор службы 911. Большинство наших технологий опасно устарели. Мы получили нашу текущую радиосистему в 1997 году. И это не только наш центр, любой центр 911, в который вы обратитесь, будет иметь программное обеспечение и оборудование, которые должны были быть заменены много лет назад. Это страшно".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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