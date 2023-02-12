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10 странных островов, которые скрывают много секретов

10 странных островов, которые скрывают много секретов

Автор:
12 февраля 2023 19:50
Сообщество : Факты
Метки: Любопытная   Скрывают   Странные   информация   истории   острова   секреты   
2647
11
Когда мы думаем об идеальном месте для отдыха, то часто имеем в виду красивый тропический остров. Однако некоторые острова настолько отличаются от этого стереотипа, что заслуживают пристального внимания. В этом посте вы узнаете любопытную информацию про загадочные места на планете.
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Метки: Любопытная   Скрывают   Странные   информация   истории   острова   секреты   
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5  комментариев
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22k
Альберт Полчаса назад
"Он расположен в самой южной точке Атлантического океана."

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3k
MPEG-8 3 минуты назад
Бизнес-план
На помойке наловить кошек и туда, через три года там и одна гагара не каркнет, котов тронуть не посмеют, так как ютуб говном взорвётся, а туристы с котиками найдут общий язык.
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25k
Егор 5 минут назад
Напомнило одну игрушку.
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9k
Mowgley Z ⚔ 16 минут назад
"Джеймс Линдси наткнулся на него и назвал островом Линдси. 17 лет спустя другой китобой снова нашел ее и назвал в честь острова Ливерпуль."
*********
Что сказали жители острова Ливерпуль ?
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