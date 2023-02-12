10 странных островов, которые скрывают много секретов

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Когда мы думаем об идеальном месте для отдыха, то часто имеем в виду красивый тропический остров. Однако некоторые острова настолько отличаются от этого стереотипа, что заслуживают пристального внимания. В этом посте вы узнаете любопытную информацию про загадочные места на планете.
Остров Гуки, Китай
Остров Гуки - прекрасный пример того, что природа всегда побеждает, если мы оставляем ее в покое. Эта рыбацкая деревня была заброшена после того, как ее жители переехали на материк, и с тех пор Мать-природа взяла на себя управление деревней, укрыв ее улицы мягким одеялом из зеленого плюща.
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Кеймада-Гранди, Бразилия
Остров Кобр получил свое название не просто так. Он стал домом для одной из самых ядовитых змей в мире - копьеголовый островной ботропс. По оценкам некоторых специалистов, здесь обитает около 4000 змей, что означает одну змею на каждый квадратный метр. Это место настолько опасно, что бразильское правительство запретило доступ посетителям.
Остров Буве, Норвегия
Остров Буве, самый удаленный остров на всей планете. Он расположен в самой южной точке Атлантического океана. Из-за своего географического положения его открывали несколько раз. Первое открытие принадлежит Жан-Батисту Шарлю Буве де Лозье. Он видел этот остров в 1739 году, однако его информация была настолько неточной, что никто не мог найти его снова до 1808 года, когда британский китобой Джеймс Линдси наткнулся на него и назвал островом Линдси. 17 лет спустя другой китобой снова нашел ее и назвал в честь острова Ливерпуль. Наконец, после нескольких споров, в 1971 году название и заслуга в открытии были официально переданы Жан-Батисту.
Остров Клиппертон, Франция
Остров Клиппертон - это небольшой коралловый атолл площадью всего 6 квадратных километров, расположенный в Тихом океане. Он расположен за тысячи километров от любого континента и к началу 1900-х годов использовался для добычи гуано. Примерно в 1910 году здесь был построен маяк, тогда на острове проживало около 100 человек, в том числе семьи с детьми. Каждые 2 месяца приходил корабль, чтобы пополнить запасы продуктов и других необходимых товаров. До тех пор, пока в 1914 году корабли не перестали прибывать из-за гражданской войны в Мексике. Люди на острове были забыты, им пришлось выживать на маленьком атолле, на котором не было лесов или сельскохозяйственных угодий. В 1917 году последние выжившие, 3 женщины и 8 детей, все сильно истощенные, были спасены и эвакуированы.
Остров Эрнста Тельмана
Остров Эрнста Тельмана - небольшой остров недалеко от Кубы. В 1972 году кубинского лидера Фиделя Кастро посетил лидер Восточной Германии Эрих Хонеккер, во время которого остров был назван в честь Эрнста Тельмана и передан в дар Германской Демократической Республике. Сложность в том, что с тех пор, как пала Берлинская стена, а Западная и Восточная Германия стали единой страной, остров Эрнеста Тельмана не упоминается ни в одном документе. Другими словами, технически этот крошечный клочок земли является последним уцелевшим участком Восточной Германии.
Атолл Пальмира, США
Атолл Пальмира образован кораллами и является одним из самых уединенных мест на Земле. Здесь есть красивые лагуны, покрытые пышными тропическими лесами, и невероятная концентрация морской флоры и фауны. Звучит как рай, однако остров окружает множество суеверий. Было несколько загадочных исчезновений кораблей в водах острова и вокруг него. Если вы хотите посетить это место, вы должны получить специальное разрешение, и количество путешественников, получающих это разрешение, очень ограничено.
Остров Лусон, вулкан Тааль, Филиппины
К северу от Филиппин есть остров Лусон, там расположено озеро под названием Тааль. На этом озере есть остров вулкана Тааль. Посреди него находится еще одно озеро, которое технически является затопленным кратером вулкана, а внутри этого озера находится еще один остров, Вулкан Пойнт. Все вместе это похоже на матрёшку. Тааль — один из самых активных вулканов Филиппин.
Форт Кэрролл, США
Этот остров- форт был построен армией США, но сейчас находится в частной собственности. Владелец хотел превратить его в развлекательный центр с отелем, ресторанами и казино, однако это оказалось невозможным. Главным образом потому, что с годами остров превратился в рай для птиц, и любой план строительства должен был гарантировать, что птиц не побеспокоят. Владелец постоянно пытался продать остров, но безрезультатно.
Алмазный карьер Дьявик, Канада
Весь остров - это, по сути, один алмазный рудник. Рудник Дьявик, расположенный на севере Канады, был открыт 15 лет назад и с тех пор добыл более 100 миллионов каратов алмазов, что эквивалентно примерно 20 тоннам.
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На помойке наловить кошек и туда, через три года там и одна гагара не каркнет, котов тронуть не посмеют, так как ютуб говном взорвётся, а туристы с котиками найдут общий язык.
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Что сказали жители острова Ливерпуль ?