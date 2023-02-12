10 странных островов, которые скрывают много секретов

Остров Клиппертон - это небольшой коралловый атолл площадью всего 6 квадратных километров, расположенный в Тихом океане. Он расположен за тысячи километров от любого континента и к началу 1900-х годов использовался для добычи гуано. Примерно в 1910 году здесь был построен маяк, тогда на острове проживало около 100 человек, в том числе семьи с детьми. Каждые 2 месяца приходил корабль, чтобы пополнить запасы продуктов и других необходимых товаров. До тех пор, пока в 1914 году корабли не перестали прибывать из-за гражданской войны в Мексике. Люди на острове были забыты, им пришлось выживать на маленьком атолле, на котором не было лесов или сельскохозяйственных угодий. В 1917 году последние выжившие, 3 женщины и 8 детей, все сильно истощенные, были спасены и эвакуированы.