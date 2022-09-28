25 современных лженаук, которые раздражают больше всего

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Мир полон безумных теорий, предположений и методик, которые вводят нас в заблуждение, а проще говоря - нагло обманывают. Пользователям форума AskReddit задали хороший вопрос: "Какая лженаука бесит вас больше всего?", и вот самые яркие ответы.
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2. «Хиропрактики. У хиропрактиков и «коррекции позвоночника» нет научной поддержки»
«Это массаж, который обеспечивает временное облегчение, но, в отличие от обычного массажа, может привести к серьезным проблемам с позвоночником, если его выполнять неправильно. Риск того не стоит. Если вы хотите пойти к хиропрактику, лучше просто найдите хорошего массажиста».
3. «На данный момент существует так много противоречащих друг другу теорий диет, что я готова назвать всю диетологию лженаукой»
5. «Детектор лжи — это реквизит в спектакле»
«Спектакль разыгрывают следователи; аудитория — это допрашиваемый. Сюжет пьесы: «Мы можем читать ваши мысли, не утруждайте себя ложью». Театральный реквизит «работает», давая разные показания в ответ на физиологические изменения аудитории. Это помогает создать у публики впечатление, что исполнители могут читать их эмоции».
6. «Эффект Моцарта» — исследование Калифорнийского университета в Ирвине утверждает, что глубокое погружение в мир Моцарта может сделать вас умнее»
«В исследовании приняло участие 36 человек, и выяснилось, что те, кто слушал Моцарта перед заданием, справились с задачей намного лучше, чем те, кто слушал только тишину. Исследование пришло к выводу, что Моцарт действительно может повысить ваш IQ на восемь или девять пунктов. Однако результаты этого исследования подверглись широкой критике со стороны академического и научного сообщества в целом. Многие утверждают, что результаты вводили в заблуждение и что исследователи не изучали, какую роль в результатах сыграли диета участников, поза или время дня, когда они проходили тесты».
7. «Гомеопатия. Лженаука, в которую люди почему-то продолжают верить»
«Да, эффект плацебо никто не отменял. Но нельзя лечиться гомеопатией в случаях, когда требуется спасительное лекарство, заменяя его. Самое ужасное - когда из-за глупости взрослых умирают дети».
8. «Раньше я работал в компании веб-дизайна типа «сборочная линия». Я сделал целую кучу сайтов Гербалайф»
«Мы получали бонусы за удержание клиентов, а я ненавидел сайты Гербалайф, потому что знал, что они скоро разорятся, и я никогда не получу бонус».
9. «Экстрасенсы и медиумы, которые охотятся на доверчивых, психически больных, отчаявшихся и уязвимых и заявляют, что могут говорить с мертвыми людьми»
«Такие вещи должны караться законом. В ту же топку гипноз, парапсихологию, «экспертов» по языку тела, психоанализ, обнаружение лжи и всякие подобные аферы».
10. «Астрология. Я не против рассказов про натальную карту и все такое, но как только вы начинаете говорить мне, что это влияет на мою личность и на «совместимость», вы идете к черту»
11. "Эфирные масла. Прекратите пытаться навязать мне это вонючее дерьмо как лекарство от мигреней. Запах — это спусковой крючок!»
12. «Кристаллы. Они выглядят красиво. Некоторые выглядят потрясающе, но это всё. Не надо рассказывать мне про их лечебные и магические свойства»
13. «Тренировка доминирования для собак. Это не реально, вы только причиняете вред своей собаке. Перестаньте это делать»
14. «Саентология. Секта, выдаваемая за религию и спонсируемая организованной преступностью»
15. «Чистая» красота. Мне жаль, но смешивание сырого лимонного сока и кофейной гущи, а затем нанесение этого состава на лицо в качестве скраба нанесет больше вреда, чем AHA/BHA или другой химический эксфолиант»
16. «Идея о том, что вакцины вызывают аутизм. Врач, выдвинувший эту идею, стал посмешищем в медицинском мире. Но тем не менее многие покупаются на эту чушь»
17. «Меня, как археолога, ничто так не волнует, как гипотеза о том, что монументальная архитектура, такая как пирамиды, - дело рук инопланетян»
«Это означает, что древние люди были слишком глупы, чтобы совершить такой подвиг, и что современные люди превосходят их, что далеко от истины. Я не говорю, что инопланетяне не могут быть реальными, просто эти теории не учитывают возможности наших предков».
18. «Всякий раз, когда кто-то использует понятие "энергия", чтобы оправдать весь этот нью-эйдж, все мистические движения и оккультные штуки, я выхожу из себя. То же самое и со словом "квант"»
19. «Выдуманные бредовые слова, которые используют для рекламы косметических товаров, в сочетании с бредовой статистикой»
«90% из 12 женщин сказали, что их лицо стало ярче, когда мы попросили их сказать, что их лицо стало ярче, попробуйте сегодня нашу новую чудо-сыворотку с гиуроксиннуклеидами». Спасибо, мне не нужно, чтобы мое лицо выглядело "ярче", хватит уже нести бред».
22. «Псевдонаука о здоровом образе жизни. Вам не нужен детокс, вам не нужно подщелачивать воду, чтобы сбросить pH»
«Если бы вы были настолько полны токсинов или ваш рН был бы настолько зашкаливающим, вам бы понадобились новые органы, особенно печень и почки. А еще вы, вероятно, уже были бы мертвы».
23. «Карты Таро. Якобы дают возможность заглянуть в прошлое, узнать настоящее и увидеть будущее»
24. «Псевдонаучные поп-психологические тесты, такие как Майерс-Бриггс (MBTI) и Энеаграмма. Буквально ни один из них не поддерживается никакой наукой вообще. Они совершенно бесполезны»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А что говорить, про масло герани, которое снимает головную боль, по крайней мере облегчает. А сколько шарлатанов использует различные выжимки из растений и иногда даже несчастных мечехвостов! Они конечно не растения, но голубая кровь?!
Как хорошо смешать все в кучу и обвинить всех в ереси. Даже саентологов выделили отдельно, ощущение, что единственная ложная религия.
Тупой копипаст никогда не несет чего-то хорошего.
Сколько магии в мире, когда прогуливал в школе биологию, химию и физику))
Ну а так, проходите мимо прохожий, рекомендую пройти в библиотеку, может чуток расширите свои познания)
Или переводчик Гуглю пользовал???
- Есть плохой. Но вообще там без разницы
Диете есть реальные и рабочие ,другое доло что их должны врачи назначать после обследования а не "эксперты из фейсбука.
Приезжая сейчас в те края, я удивлён изменениями в растительности. Появился дуб, исчезли беломошники, белых груздей хрен найдёшь, зато в лесах подлесок из рябины появился....
Раньше когда сено после сенокосов сушили, по 2-3 раз в день с копны собирали - дожди мочили.
Сейчас по 25-30 дней бывает без дождей......
Всякие гербалайфы, гомеопатия сейчас уже меньше слышны.
Сейчас на всяких помоечных псевдо новостных ссылковых сайтах, куда иногда выкидывают фишки, в основном, вижу что-то типа: "Врачи молчат. Оказывается старая советская мазь лечит .... за один приём" или какие-нибудь дедушкины рецепты.
Мне пофиг. Одна знакомая гомеопатией увлекалась, рассказывала как она помогает, но когда припёрла настоящая болезнь, то пошла на операцию и колола уколы, хотя до этого была ярой противницей их.