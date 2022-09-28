25 современных лженаук, которые раздражают больше всего

«В исследовании приняло участие 36 человек, и выяснилось, что те, кто слушал Моцарта перед заданием, справились с задачей намного лучше, чем те, кто слушал только тишину. Исследование пришло к выводу, что Моцарт действительно может повысить ваш IQ на восемь или девять пунктов. Однако результаты этого исследования подверглись широкой критике со стороны академического и научного сообщества в целом. Многие утверждают, что результаты вводили в заблуждение и что исследователи не изучали, какую роль в результатах сыграли диета участников, поза или время дня, когда они проходили тесты».