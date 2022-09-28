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25 современных лженаук, которые раздражают больше всего

25 современных лженаук, которые раздражают больше всего

Автор:
28 сентября 2022 13:26
Сообщество : Факты
Метки: Askreddit   а вы что думаете   борьба с лженаукой   дискуссии   лженаука   обсуждения   псевдолечение   псевдотеории   факты   
1675
26
Мир полон безумных теорий, предположений и методик, которые вводят нас в заблуждение, а проще говоря - нагло обманывают. Пользователям форума AskReddit задали хороший вопрос: "Какая лженаука бесит вас больше всего?", и вот самые яркие ответы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Askreddit   а вы что думаете   борьба с лженаукой   дискуссии   лженаука   обсуждения   псевдолечение   псевдотеории   факты   
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27  комментариев
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9k
Б.Касторский 3 часа назад
Как лихо по диетам прошлись! Вспоминаю обострения гастрита и стол № 5. Вот же шарлатаны!!!
А что говорить, про масло герани, которое снимает головную боль, по крайней мере облегчает. А сколько шарлатанов использует различные выжимки из растений и иногда даже несчастных мечехвостов! Они конечно не растения, но голубая кровь?!
Как хорошо смешать все в кучу и обвинить всех в ереси. Даже саентологов выделили отдельно, ощущение, что единственная ложная религия.
Тупой копипаст никогда не несет чего-то хорошего.
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7k
KonstantinLeirov 36 минут назад
Чем не угодили диеты? Туда же вывод токсинов. Директор лжи? Гипноз , психоанализ лженаука, серьезно? Старик Фрейд перевернулся в гробу. Эфирные масла, да и вообще всё, что возбуждает органы обоняния - лженаука тоже?) Но самый последний "гвоздь" был - квант, относящийся к физике, то есть квантовая механика тоже лженаука?)))
Сколько магии в мире, когда прогуливал в школе биологию, химию и физику))
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20k
sssss3 39 минут назад
О чём это было, я большинство из этого дерьмища не знал, а уж НАУКОЙ назвать это смог бы только житель США.
Или переводчик Гуглю пользовал???
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2k
SHAGREEN 40 минут назад
Кажется автор создал новую лженауку, изучающую лженауки.
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4k
Taf Taffus Час назад
Почему-то обойдена вниманием королева лженаук - психология. На ее основе создана целя отрасль по изыманию у лохов просто чудовищных денег.
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2k
Saplus 2 часа назад
- Посоветуй хорошего гомеопата.
- Есть плохой. Но вообще там без разницы
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14k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну детектор лжи реально работает . Спросите любого следователя ,где то 10% уголовных дел ,весьма быстро помогает раскрыть. Ну обычно там где кассир ,инкассатор выручку прихватили ,половина закладчиков из-за полиграфа сидит так что работает.
Диете есть реальные и рабочие ,другое доло что их должны врачи назначать после обследования а не "эксперты из фейсбука.
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Лично меня больше всего бесит "теория глобального потепления". Сколько лет живу и не наблюдаю чтобы в моей местности стало ощутимо теплее. И если, например, плоскоземельщики просто собираются в своем узком кругу и доказывают друг другу, что Земля плоская, то сторонники глобального потепления мало того что втирают это всему миру, так еще и требуют чтобы сокращалась эмиссия углекислого газа, вводят всевозможного рода углеродные налоги, проще говоря предпринимают все меры чтобы замедлить экономический рост, особенно там где экономика и так не самая развитая.
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816
basil pupkin 3 часа назад
Тут явно отсутствует понимание слова наука.
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259
volvulus 3 часа назад
С чудо-средствами мода меняется постоянно.
Всякие гербалайфы, гомеопатия сейчас уже меньше слышны.
Сейчас на всяких помоечных псевдо новостных ссылковых сайтах, куда иногда выкидывают фишки, в основном, вижу что-то типа: "Врачи молчат. Оказывается старая советская мазь лечит .... за один приём" или какие-нибудь дедушкины рецепты.
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15k
Александр 3 часа назад
Я просто не спорю с такими людьми, которые всё это пропагандируют.
Мне пофиг. Одна знакомая гомеопатией увлекалась, рассказывала как она помогает, но когда припёрла настоящая болезнь, то пошла на операцию и колола уколы, хотя до этого была ярой противницей их.
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2k
DarkSkat 3 часа назад
Больше похоже на пост обиженки
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