Травмы, унижение, искалеченные судьбы: о закулисье съёмок фильмов для взрослых

Индустрия развлечений для взрослых — бизнес, который приносит большие деньги тем, кто создаёт и продаёт контент. Но, как и в любом бизнесе, обычным наёмным работникам порой приходится несладко.
Пользователи Reddit поделились своими откровениями на эту тему. Рассказали всё как есть, без прикрас.
- Я как-то работал на съёмках фильма для взрослых и вот что вам скажу. Запах. Запах просто жуткий. Никогда не забуду! Минут через двадцать у меня начинались рвотные позывы и я выбегал оттуда, чтобы прийти в себя. А потом приходилось возвращаться...
- Не знаю, как на других студиях, но в Бербанке почти все съёмки проходят в арендованных помещениях. Эти места потом пахнут потом и дерьмом, если снимают анал. Этот запах потом не выводится.
- Мой приятель работал оператором на съёмках в Porn Valley рядом с Лос-Анджелесом. [Она же «долина Сан-Порнандо» или Силиконовая (не путать с Кремниевой)]. Он рассказывал, что злоупотребление алкоголем и наркотиками там — дело обычное. Порноактрисы, например, приезжают на съёмки уже на бровях и в машинах у них валяются пустые бутылки из-под спиртного. Ещё он рассказывал, что иногда нужно снять пару с такого ракурса, что приходится работать в максимальной близости к рабочим инструментам актёров. Не буду вдаваться в подробности, но иногда ему приходилось буквально запачкаться на съёмках.
- Когда снимаются все эти сцены в душе, то вода всегда холодная. И все морозят задницы, потому что иначе объективы камер и оборудование запотеют.
- "Тримикс" (препарат для лечения эректильной дисфункции, который вводят иглой прямо в член) используют просто направо и налево, и в итоге может произойти разрыв поддерживающей связки полового члена. Если не можешь кончать по команде, работу на крупной студии не получишь.
- Порноиндустрия перемалывает актёров довольно жестокими способами. Как мужчин, так и женщин. Есть такая штука (ну, раньше точно была) — «волшебные восьмёрки». Это когда длина члена 8 дюймов [20 см], актёр может продержаться не менее 80 минут, не кончая, и в этот момент на него смотрят минимум 8 человек. Так вот, даже парни с «волшебными восьмёрками» никогда не заработают столько же, сколько их коллеги-женщины в обычном стрейт-порно [М+Ж]. Заработать больше они могут, только если готовы сняться в гей-сценах. А обычное М+Ж дешевле вполовину. Так что тому, кто хочет хорошо заработать, придётся смириться с М+М.
- Количество сексуальных домогательств на съёмочной площадке просто зашкаливает. «Старички» легко пользуют «новичков» до и после сцены, чтобы «передать основы мастерства».
- Работа в порноиндустрии испортит вашу личную жизнь, даже если вы не актёр, а бухгалтер или маркетолог студии. Простое упоминание об этом заставляет людей смотреть на вас с большим подозрением. Так что встречаться в основном приходится с теми, кто тоже в порноиндустрии. И это отстой, особенно когда ты просто бухгалтер, пытающийся заработать на жизнь.
- Что ещё? От тебя ждут, что ты будешь принимать амфетамины и силденафил для усиления эрекции. Чтобы флафферам [сотрудникам съёмочной группы, отвечающим за поддержание эрекции актёров] не приходилось постоянно прыгать вокруг тебя и пытаться вернуть твой член в возбуждённое состояние.
- Моя жена работала в порноиндустрии (занималась монтажом исходного видеоматериала для британской порнокомпании). Многое из того, что она видела, происходило по взаимному согласию актёров. Но за три года, что она там проработала, всё чаще и чаще её просили вырезать некоторые куски из сцен.
Прекрасным примером был случай, когда мужчина придушил свою коллегу до беспамятства и продолжал просто издеваться над ней. Жена убрала из сцены самый трэш, причесала её как могла, а потом, вернувшись домой, два часа ревела навзрыд и не могла остановиться. На следующий день она уволилась.
- Выходит, в основном это происходило по взаимному согласию, но не всегда... то есть в некоторых случаях это было изнасилование...
- Во многом это как ставка в азартной игре и исход зависит от того, какой видят сцену режиссёр и продюсер. Актрису в процессе обязательно спрашивают, всё ли с ней в порядке, не нужен ли врач, может ли она продолжать. Но многие девушки отвечают, что всё хорошо — не хотят получить метку «с этой работать сложно» или «неспособна на хардкор».
- Я был знаком с чуваком, который работал в японской порноиндустрии. Он рассказывал, что из-за пикселизации они часто не снимали само проникновение. А чтобы изобразить эякуляцию, актёры использовали хитрые устройства с крошечными помпами, куда накачивалась фальшивая сперма.
- Я дружу с режиссером порнофильмов здесь, в Японии. Сейчас в индустрии бардак до такой степени, что производство порно в будущем вообще могут запретить. Вот некоторые из проблем, с которыми сталкивается отрасль:
- Потеря дохода из-за онлайн-пиратства.
- Острая нехватка рабочей силы. А тем, кто есть, приходится работать больше и за меньшую оплату. В индустрии осталось всего несколько актёров-мужчин.
- Новые законы, требующие обязательного периода обдумывания после съёмок, чтобы актёры имели возможность передумать и запретить выход фильма с их участием на рынок. Это сделано для предотвращения эксплуатации, но также это означает, что людям приходится долго ждать своих гонораров.
- Вышеупомянутый закон вынуждает актёров уходить в подполье, где им обещают немедленную оплату, но не обещают безопасность и правовую защиту. Правительство закрывает на это глаза: закон принят, миссия выполнена, а дальше — ваши проблемы.
- Я знал одного бывшего порноактёра. Эта работа сделала его инвалидом. Сердце у мужика было необратимо повреждено, также он приобрёл нейропатию из-за проблем с кровообращением. Причина? Злоупотребление виагрой.
Источник:
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-З@еб@лся...
А порнуху еще оказывается и покупают?
А порноактеру- трахаться в задницу и прочие извращения)
При этом его работа должна быть качественной.
- теперь е.б.и.т.е.с.ь без меня как хотите!