Травмы, унижение, искалеченные судьбы: о закулисье съёмок фильмов для взрослых

- Моя жена работала в порноиндустрии (занималась монтажом исходного видеоматериала для британской порнокомпании). Многое из того, что она видела, происходило по взаимному согласию актёров. Но за три года, что она там проработала, всё чаще и чаще её просили вырезать некоторые куски из сцен.

Прекрасным примером был случай, когда мужчина придушил свою коллегу до беспамятства и продолжал просто издеваться над ней. Жена убрала из сцены самый трэш, причесала её как могла, а потом, вернувшись домой, два часа ревела навзрыд и не могла остановиться. На следующий день она уволилась.

- Выходит, в основном это происходило по взаимному согласию, но не всегда... то есть в некоторых случаях это было изнасилование...

- Во многом это как ставка в азартной игре и исход зависит от того, какой видят сцену режиссёр и продюсер. Актрису в процессе обязательно спрашивают, всё ли с ней в порядке, не нужен ли врач, может ли она продолжать. Но многие девушки отвечают, что всё хорошо — не хотят получить метку «с этой работать сложно» или «неспособна на хардкор».