5 правдивых историй и фактов обо всём на свете

В Гималаях на высоте 5 тыс. метров над уровнем моря есть небольшое озеро Роопкунд. Всего лишь на один месяц в году озеро оттаивает, и тогда в прозрачной воде становятся видны кости и черепа. Останки сотен людей также можно без труда обнаружить вокруг озера.

Есть легенда, что давным-давно король со своей семьёй отправился в паломничество, и в горах их застиг внезапный и сильный град. Укрыться им было негде, так что всех убило громадными градинами. Лишь в 1942 году удалось проверить эту легенду. В озере и на берегу действительно были найдены скелеты нескольких сотен людей. На некоторых из них сохранились одежда и снаряжение. За 80 лет исследований Роопкунда, прозванного Озером скелетов, удалось выяснить, что люди, нашедшие там покой, действительно были убиты чем-то круглым, прилетевшим в них с большой скоростью сверху. Учёные установили, что групп было несколько, самая старая из которых лежит там с 9 века нашей эры. Причём некоторые люди пришли в Гималаи с берега Средиземного моря. Что они там забыли?

Хорошо сохранившиеся останки дают исследователям много полезной информации о жизни людей прошлого. Работу с Озером Скелетов усложняют слишком любопытные туристы. Для покоряющего Гималаи Роопкунд почти так же интересен, как перевал Дятлова для зрителей российского ТВ. Только в отличие от знаменитого перевала, вокруг озера до сих пор разбросаны кости, а в воде, если повезёт, можно что-то ещё более интересное найти. Короче говоря, туристы часто прихватывают с собой оттуда сувениры.