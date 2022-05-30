5 правдивых историй и фактов обо всём на свете

Про муравьиные смертельные карусели, уникальный город Пульмана, трагедию шведского флагмана, загадку Озера скелетов и жуткие тренинги американского аферисты.
В Гималаях на высоте 5 тыс. метров над уровнем моря есть небольшое озеро Роопкунд. Всего лишь на один месяц в году озеро оттаивает, и тогда в прозрачной воде становятся видны кости и черепа. Останки сотен людей также можно без труда обнаружить вокруг озера.
Есть легенда, что давным-давно король со своей семьёй отправился в паломничество, и в горах их застиг внезапный и сильный град. Укрыться им было негде, так что всех убило громадными градинами. Лишь в 1942 году удалось проверить эту легенду. В озере и на берегу действительно были найдены скелеты нескольких сотен людей. На некоторых из них сохранились одежда и снаряжение. За 80 лет исследований Роопкунда, прозванного Озером скелетов, удалось выяснить, что люди, нашедшие там покой, действительно были убиты чем-то круглым, прилетевшим в них с большой скоростью сверху. Учёные установили, что групп было несколько, самая старая из которых лежит там с 9 века нашей эры. Причём некоторые люди пришли в Гималаи с берега Средиземного моря. Что они там забыли?
Хорошо сохранившиеся останки дают исследователям много полезной информации о жизни людей прошлого. Работу с Озером Скелетов усложняют слишком любопытные туристы. Для покоряющего Гималаи Роопкунд почти так же интересен, как перевал Дятлова для зрителей российского ТВ. Только в отличие от знаменитого перевала, вокруг озера до сих пор разбросаны кости, а в воде, если повезёт, можно что-то ещё более интересное найти. Короче говоря, туристы часто прихватывают с собой оттуда сувениры.
Шведский король Густав II Адольф мечтал иметь самый мощный флот в Европе и господствовать в Балтийском море. В 1620-х он приказал построить флагманский корабль - символ величия и силы Швеции и, конечно же, самого Густава. Король принимал активное участие в строительстве корабля, который назвали “Ваза” в честь правящей династии. Он лично утверждал размеры, количество пушек, а также различные украшения - статуи богов, королей и, конечно же, самого Густава.
10 августа 1628 года “Вазу” спустили на воду. Корабль должен был совершить показательное плавание от королевского дворца до военной базы Эльвснаббен. Погода для заплыва была прекрасная, шведы ликовали, провожая самый боевой и самый красивый корабль в мире. На борту было 100 членов экипажа с семьями, которые им разрешили взять с собой в честь долгожданного события. Едва флагман отплыл от берега, как порыв ветра наклонил его так, что он стал наполняться водой и тонуть. Великий день для шведского флота закончился трагедией - утонуло около 50 человек. Корабль ушёл под воду с достоинством - он встал килем на дне, так что некоторое время над поверхностью воды виднелись мачты (вспомните первое появление Воробья в "Пиратах Карибского моря"). Позже выяснилось, что корабль затонул из-за слишком большого количества бронзовых пушек и тяжёлых украшений. Требования короля к размеру и количеству пушек привели к затоплению. Перечить королю, конечно же, никто не решился.
В 1961-м "Вазу" подняли со дна и отреставрировали. Теперь он в музее.
Муравьиное проклятие
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Некоторые виды муравьёв слепы, а те что с глазами, как правило, очень плохо видят. На местности разные виды ориентируются по-разному. Некоторые умеют считать шаги, другие используют внутренний компас. Но в основном муравьи в качестве ориентира используют запах. Они оставляют за собой феромонную дорожку, по которой потом возвращаются домой. Иногда феромоны могут сыграть с муравьями злую шутку. Если муравей в походе за добычей задержится, и след успеет выветриться, то слепому муравью, например, муравью-кочевнику, будет трудно найти муравейник. Он может потеряться, начнёт ходить кругами, распыляя феромоны, и так и будет ходить, пока не умрёт.
Самое интересное, что в его смертельный хоровод попадают другие муравьи. Обманувшись свежей муравьиной дорожкой, они закручиваются в ловушку. Карусель смерти останавливается, когда все её участники умирают. Правда, иногда кому-то из муравьёв удаётся вывести группу сородичей из спирали для продолжения рода. Учёным неизвестно, почему кому-то удаётся выбраться.
Муравьевороты могут достигать десятки и сотни метров в диаметре. В 1921 году американский натуралист наблюдал в Южной Америке спираль смерти, которая крутилась два дня. В этой карусели находившийся дальше всех от центра муравей делал полный круг за 2,5 часа.
Джордж Пульман сделал состояние на спальных вагонах. А прославился на всю страну благодаря смерти Линкольна. Траурный поезд Пульмана с гробом президента объехал всю страну, и все знали, кто его сделал. В 1880 году ж/д король купил участок земли к югу от Чикаго для Пульман-сити, города для рабочих своего завода. Там было всё для честной трудовой жизни: дома, магазины, театры, парки, библиотеки, отель "Флоренс" (назван в честь дочери Пульмана) и рукотворное озеро. В городе не было того, что, по мнению Пульмана, мешало рабочим: бары, публичные дома, казино, а главное профсоюзов. Дома нельзя было выкупить у хозяина завода, арендная плата за жильё и коммунальные услуги вычиталась из зарплаты.
В 1894 году в результате экономического кризиса спрос на вагоны упал, и Пульман сократил зарплаты сразу на 30%. При этом плату за аренду домов он оставил прежней. За месяц обычный рабочий стал получать $18,1, и за дом у него вычитали $18, на еду на целый месяц у него оставалось всего 10 центов. Рабочие устроили забастовку. Пульман отказался выполнить требования бастующих, собрал свои сбережения и уехал из города, а бастующих жестоко разогнала национальная гвардия. Штат отобрал у Пульмана его личный город и присоединил к Чикаго. Вагонный король умер спустя три года после стоившей ему репутации забастовки. Боясь мести рабочих, родственники положили покойника в свинцовый гроб и залили могилу бетоном.
По иронии судьбы в отеле "Флоренс" в 1930-х в Чикаго располагался крупнейший бордель.
Вильям Пенн Патрик заработал целое состояние, объединив сетевой маркетинг с финансовой пирамидой.
В строгом соответствии с американской мечтой в 15 лет он покинул дом с 15 центами в кармане. Потом он служил лётчиком, учился в университете. Как он потом говорил в интервью, образование ему не пригодилось, потому что в университетах учат бояться жизни. Патрик не боялся жизни и мечтал разбогатеть. Однако каждое его дело проваливалось. После 12 неудачных попыток он наконец-то нашёл золотую жилу. Он купил небольшую косметическую фирму и превратил её мультмиллионную финансовую пирамиду. Заработав очень крупную сумму, бизнесмен подался в политику. Патрик был популярен среди ультраконсерваторов, но долларов ему не хватило, чтобы обогнать Рейгана.
Затем он основал Leadership Dynamics Institute - по сути секту, где людей учили быть успешными. За $1000 можно было купить билет на двухдневный семинар, после которого клиент должен был стать денежным магнитом, увеличить IQ и избавиться от страхов. На семинарах люди ложились в гробы, их привязывали к крестам, били кнутами, унижали, избивали, заставляли есть всякую гадость. Как будто такой властью над людьми Патрик компенсировал свое политическое поражение.
Клиенты LDS подали на Патрика в суд. На суде он защищал свою методику и говорил, что гробы были самые лучшие. Ему также грозил крупный срок за учреждение финансовой пирамиды. Вильям Пенн Патрик не успел узнать приговор, он погиб в авиакатастрофе в 1973 году. Ему было 43 года.
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АНТИФИШКИ
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