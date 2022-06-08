Волос и пуговица: как по таким ничтожным уликам удалось отыскать убийц несостоявшейся модели?

Домой она так и не вернулась. А через несколько дней на берегу озера Шелбивилль был обнаружен пакет с останками девушки, в которых опознали Карин, использовав зубную карту. Недалеко от тела были обнаружены еще пакеты с неопознанными останками, следами золы и цемента.

Как водится, заподозрили бывшего мужа – Майкла Словера, у которого были неважные отношения с экс-супругой. Но у мужчины имелось твердое алиби: в ночь убийства его видели на работе коллеги.

У нынешнего ухажера Дэвида тоже имелись проблемы с законом: он уже успел отсидеть за побои. Бойфренд подробно объяснил, где был и что делал в ночь убийства и тоже был исключен из круга подозреваемых.

Маленький сын по решению суда проживал с матерью. Но бабушке и дедушке по отцовской линии – Жаннет и Майклу можно было с ним видеться и присматривать за мальчиком, когда мать была на работе. При этом очевидцы отмечали, что бабушка страдает несколько фанатичной любовью к внуку, не на секунду не отпуская его и представляясь всем его мамой.