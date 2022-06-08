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Волос и пуговица: как по таким ничтожным уликам удалось отыскать убийц несостоявшейся модели?

Волос и пуговица: как по таким ничтожным уликам удалось отыскать убийц несостоявшейся модели?

Автор:
08 июня 2022 10:31
Сообщество : Криминал
Метки: Карин Словер   волосок   преступление   причина   пуговица   убийство   улика   
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Карин Словер была приятной доброжелательной и очень красивой девушкой, которой пророчили карьеру модели. Но мечтам красавицы не суждено было сбыться: их отобрали вместе с жизнью.

А поиск преступников занял много времени. В конце сентября 1966 года патрульный обнаружил на автомагистрали №72 (Иллинойс, США) брошенный автомобиль. Двигатель Понтиака еще работал, фары были включены, а дверь со стороны водителя открыта.



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На сиденье валялся выпотрошенный кошелек и недоеденные конфеты. Автомобиль принадлежал Дэвиду Суонну. Он заявил, что одолжил машину своей девушке Карин Словер, которая собиралась забрать своего трехлетнего сынишку от родителей бывшего мужа.



Домой она так и не вернулась. А через несколько дней на берегу озера Шелбивилль был обнаружен пакет с останками девушки, в которых опознали Карин, использовав зубную карту. Недалеко от тела были обнаружены еще пакеты с неопознанными останками, следами золы и цемента.

Как водится, заподозрили бывшего мужа – Майкла Словера, у которого были неважные отношения с экс-супругой. Но у мужчины имелось твердое алиби: в ночь убийства его видели на работе коллеги.

У нынешнего ухажера Дэвида тоже имелись проблемы с законом: он уже успел отсидеть за побои. Бойфренд подробно объяснил, где был и что делал в ночь убийства и тоже был исключен из круга подозреваемых.

Маленький сын по решению суда проживал с матерью. Но бабушке и дедушке по отцовской линии – Жаннет и Майклу можно было с ним видеться и присматривать за мальчиком, когда мать была на работе. При этом очевидцы отмечали, что бабушка страдает несколько фанатичной любовью к внуку, не на секунду не отпуская его и представляясь всем его мамой.


У пары якобы было алиби: дедушка ходил в магазин, чтобы приобрести внуку какую-то редкую игрушку (позже выяснилось, что в той торговой сети, где якобы был мужчина, эти игрушки не продаются). А с алиби бабушки все вообще было как-то мутно.

Вскоре полицейским позвонил сосед четы и сказал, что на стоянке автомобилей, владельцами которой были Словеры, внезапно началась странная генеральная уборка. Прибывшие полицейские предъявили ордер и внимательно осмотрели площадку. Обнаружили аналогичные тем, что лежали в мешках, частицы золы и бетона. И началась долгая скрупулезная работа: для просеивания грунта привлекли военных, поскольку площадь для осмотра превышала 450 квадратов. Через полгода обнаружили две пуговицы: одна совпадала с теми, что были на блузке бывшей невестки четы. После проведения экспертизы ДНК волоска, найденного на клейкой ленте, которой был обмотан мешок с телом, Словеры избавились от своих собак, усыпили животных. Поскольку он совпал с шерстью одного из псов, черного лабрадора Кэсси.


Майкла и Жаннет арестовали. Мотив убийства был прост и даже примитивен: Карин предложили работу модели в соседнем штате. И она наверняка бы увезла с собой и ребенка. А этого Словеры никак не могли допустить. И придумали жуткий план по получению опеки. Для его реализации нужно лишь было устранить досадную помеху в виде матери обожаемого внука.

Хотя бывший муж физически в замысле не участвовал, а только выполнял функции координатора, он предстал перед судом вместе с родителями. Мужчинам был назначен срок лишения свободы 65 лет, Жаннин получила на 5 лет меньше. Через 15 лет законом предусмотрена возможность выхода по УДО.

Потерявшего маму малыша забрали родители убитой женщины Донна и Ларри Хирн.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Карин Словер   волосок   преступление   причина   пуговица   убийство   улика   
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12k
Марсианин 49 минут назад
Сумасшедшая нация маньяков.
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20k
Егор Час назад
Киллера нанять пожадничали. Посадить всех троих в одну камеру!
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1k
pinbalist 2 часа назад
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