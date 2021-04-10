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Похищение невесты обернулось убийством

Похищение невесты обернулось убийством (10 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 12:43
Сообщество : Криминал
Метки: Кыргызстан   бишкек   криминал   похищение   похищение невесты   преступление   расследование   убийство   
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27-летняя Айзада Канатбекова была похищена по пути домой с работы в столице Кыргызстана Бишкеке. Несколько часовспустя полиция обнаружила ее тело. Как удалось установить, девушку похитил потенциальный жених, решивший похищением добиться согласия на брак. Эта практика, запрещенная законом, до сих пор популярна в Кыргызстане.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кыргызстан   бишкек   криминал   похищение   похищение невесты   преступление   расследование   убийство   
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10  комментариев
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1k
Albigoec 53 минуты назад
Ну да, сами придерживаются традиций и сами же потом жалуются. Т.е. мы воровать будем продолжать, но Вы обязаны по щелчку пальцев находить похитителей.
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70
ford029 Минуту назад
лучше бы их из Москвы украли всех сразу
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1k
Андрей Фролов Минуту назад
Почему русские буквы? У них нет своего алфавита??!!
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18k
С.В. 7 минут назад
[мат] ислам
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−20
alex 13 минут назад
и у этих мудаков, это "дело" в моде...
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4k
livaneth 16 минут назад
Ну кто же будет свежепохищенную невесту душить прямо в машине! Явно разбойное похищение. Либо ради выкупа, либо знала много. Но полицаям проще конечно свалить вину на труп и закрыть дело.
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31k
Alex 18 минут назад
Больные обезьяны...
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42k
Цыц тут у меня 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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984
товарищ за углом Час назад
Ну, разве такая цивилизация способна к выживанию? Кто рождается в таком гнете? Воин, вольная душа? Террористы в собственной семье, етить... Хотя не знаю каково там у них поведение тех же девиц. Но, предполагаю, с такими нравами, скромное.
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13k
Booka1a товарищ за углом 42 минуты назад
это тысячелетняя практика и цивилизации, её практикующие, как-то выжили. штука в том, что для девушки всегда было позором выйти замуж не девственницей. это общественное порицание, изгнание из семьи и в некоторых странах забивание камнями. и не только у мусульман, и Европа и Россия и другие этим грешили вплоть до последнего времени, у того же Куприна есть несколько рассказов на эту тему. в результате, если девушку изнасиловал потенциальный жених, то у неё остается не очень большой выбор - стать изгоем, жить с насильником или наложить на себя руки. где не практиковалось похищение, практиковалась как минимум продажа (под видом выкупов, калымов), опять же, банальное изнасилование ставило девушку перед серьезной проблемой. до последнего времени женщины были товаром практически во всех развитых цивилизациях, и до сих пор это полностью не искоренено нигде. в том или ином виде везде существуют браки по сговору родителей. сейчас европейская эмансипация понемногу изживает эту практику, зато ставит другую проблему - эмансипированные общества, в которых женщина сама себе хозяйка, перестают воспроизводиться с достаточной скоростью.
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