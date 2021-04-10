Похищение невесты обернулось убийством

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27-летняя Айзада Канатбекова была похищена по пути домой с работы в столице Кыргызстана Бишкеке. Несколько часовспустя полиция обнаружила ее тело. Как удалось установить, девушку похитил потенциальный жених, решивший похищением добиться согласия на брак. Эта практика, запрещенная законом, до сих пор популярна в Кыргызстане.
27-летняя Айзада Канатбекова была похищена в Бишкеке, когда возвращалась домой с работы. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как ее силой затащили в машину трое мужчин. Несколько часов спустя полицейские нашли ее мертвой. Правоохранительные органы полагают, что убийство было совершено в ходе похищения невесты - практики, распространенной в Кыргызстане.
Девушку сразу же стали искать, и через несколько часов онабыла найдена задушенной на заднем сидетье машины, брошенной в пригороде Бишкека.
Как сообщили полицейские, девушка была убита во время "похищения невесты" - традиционного для Кыргызстана обряда, который практикуется до сих пор. По-видимому, она слишком сильно сопротивлялась похитителям, и иначе они не смогли справиться с ней.
Похитителем Канатбековой называют 36-летнего мужчину, который также был найден мертвым. Как предполагает полиция, он совершил самоубийство.
После убийства Айзады Канатбековой более 500 человек вышли на улицы Бишкека с требованиями отставки главы полиции города и МВД страны. Люди были возмущены тем, что полиция не успела предотвратить убийство, хотя похищение произошло в центре города, было записано на камеру, и номера машины похитителей ясно читались. Участники митинга держали плакаты: "Кто ответит за убийство Айзады?", "Убийства - это не традиция!" и "Сколько женщин должны погибнуть, чтобы прекратились похищения?"
Похищение невесты, или "ала качуу" - обычай, ведущий начало с тех времен, когда среднеазиатские племена вели кочевую жизнь. В меньших масштабах он сохранялся при СССР, сохраняется и сегодня. Жених, похитивший невесту, обычно силой удерживает ее в доме, пока она не подпишет письмо, в котором согласится выйти за него.
Практика похищения невест была запрещена законодательно в 2013году, однако до суда подобные дела доходят крайне редко: полицейские не спешат заводить дела против мужчин-похитителей, а женщины, боясь позора, предпочитают замужество с похитителем. Журналистка Махинур Ниязова, призвавшая людей выйти на митинг после смерти Канатбековой, утверждает: полиция не считает защиту женщин приоритетом. "Невозможно молча терпеть насилие, которому подвергаются бесправные женщины", - заявляет она.
К митингующим обратился премьер-министр Кыргызстана Улугбек Марипов, попросивший их "проявить терпение" и пообещавший, что убийцы девушки будут найдены и наказаны. Несколько демонстрантов при этом призывали к его отставке. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров назвал гибель Канатбековой №трагедией и болью не только для ее семьи, но и для всей страны", заявив, что этот инцидент должен стать "последним похищением в истории страны".
В последний раз протесты после гибели жертвы похитителей разгорелись в Бишкеке в 2018 году. Тогда погибла 20-летняя студентка-медик Бурулай Турдаалы Кызы: ее убили прямо в полицейском участке, где полицейские держали ее вместе с похитителем, пока готовились предъявить ему обвинение.
Как сообщает офис ООН по проблемам женщин в Бишкеке, в республике, насчитывающей 6,5 миллионов жителей, каждая пятая свадьба происходит после похищения невесты.
В последний раз протесты после гибели жертвы похитителей разгорелись в Бишкеке в 2018 году. Тогда погибла 20-летняя студентка-медик Бурулай Турдаалы Кызы: ее убили прямо в полицейском участке, где полицейские держали ее вместе с похитителем, пока готовились предъявить ему обвинение.
Как сообщает офис ООН по проблемам женщин в Бишкеке, в республике, насчитывающей 6,5 миллионов жителей, каждая пятая свадьба происходит после похищения невесты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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