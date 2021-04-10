Похищение невесты обернулось убийством

К митингующим обратился премьер-министр Кыргызстана Улугбек Марипов, попросивший их "проявить терпение" и пообещавший, что убийцы девушки будут найдены и наказаны. Несколько демонстрантов при этом призывали к его отставке. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров назвал гибель Канатбековой №трагедией и болью не только для ее семьи, но и для всей страны", заявив, что этот инцидент должен стать "последним похищением в истории страны".

В последний раз протесты после гибели жертвы похитителей разгорелись в Бишкеке в 2018 году. Тогда погибла 20-летняя студентка-медик Бурулай Турдаалы Кызы: ее убили прямо в полицейском участке, где полицейские держали ее вместе с похитителем, пока готовились предъявить ему обвинение.

Как сообщает офис ООН по проблемам женщин в Бишкеке, в республике, насчитывающей 6,5 миллионов жителей, каждая пятая свадьба происходит после похищения невесты.