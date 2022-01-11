Детективная история во льдах: жизнь и смерть на острове Врангеля

Удаленность от цивилизации и закованность во льды не значат, что жизнь на такой территории всегда скучна и однообразна. Как, к примеру, в случае с островом Врангеля.
Остров расположен в Северном Ледовитом океане. Климат здесь очень суровый, поэтому нет ничего странного в том, что он не населен уже очень давно, более 45 лет.
В начале прошлого века на эту территорию предъявляли права Штаты и Великобритания. Решением властей СССР в 1926 году остров был признан советским. И правительство направило туда поселенцев в количестве 60 человек, большая часть из которых была представлена почти что местными жителями – эскимосами.
Зимовку возглавил Георгий Алексеевич Ушаков, сумевший выстроить доверительные отношения с эскимосами. Под его руководством было заготовлено много звериных шкур и моржового клыка.
Спустя два года его сменил Ареф Иванович Минеев, тоже сумевший наладить контакт с местным населением. Жители острова искренне любили и уважали своего начальника.
В 1934 году на этой должности его сменил Константин Дмитриевич Семенчук. К моменту прибытия зимовка разрослась до нескольких юрт, разборных домов для ученых и администрации и складских помещений.
Семенчук был выходцем из простой бедной семьи. Был партийным, успел повоевать в Красной Армии и побыть в составе дипломатической миссии в Иране.
Отлично осознавая все выгоды изолированности, он понимал, что можно если не творить полное беззаконие, то совершенно безнаказанно грубить как местным, так и персоналу зимовки. Вокруг Семенчука быстро сформировался круг приближенных с аналогичным подходом, в число которых вошел Сергей Старцев – каюр (погонщик собак). Этого человека отличали преступные наклонности и повышенный интерес к эскимосским девушкам.
Еще одним приближенным оказался биолог Вакуленко, отличавшийся любовью к спиртному. Под стать была и супруга Семенчука, обожавшая поскандалить, поругаться и отдававшая бесконечные указания всем членам зимовки. Женщина также состояла в связи с Вакуленко.
После смены руководства жизнь резко изменилась. Зачем кормить бездельников и тунеядцев? Они не приносят никакой пользы. Результатом таких рассуждений даже стал испортившийся запас мяса, которое новый начальник не соизволил распределить между поселенцами.
За малейшую провинность и подозрение в ней нарушитель отправлялся в ледяной карцер, оборудованный в бане. По непонятным причинам новый начальник запретил эскимосам добывать нерпу и моржа.
Результатом действий Семенчука стал голод среди поселенцев. Из-за этого погиб сын охотника Таяна – умер от недоедания, тогда как на складах продовольственных запасов было минимум на три года. Опечаленный смертью ребенка, Таян передал вместе с летчиком записку предыдущему начальнику Минееву.
Открыто выступить против политики начальника осмелилась только одна пара – врач Николай Львович Вульфсон и его гражданская супруга Гита Борисовна Фельдман. Он старался облегчить жизнь эскимосов, требовал сделать больше продовольственный паек, предупреждал, что доложит о творящемся произволе при появлении такой возможности. В ответ Вульфсон получал открытые угрозы.
В конце 1934 года доктор отправился на собачьей упряжке, которой сам управлял впервые, вместе с каюром Старцевым по вызовам к больным в отдаленные бухты.
Отношения между мужчинами были очень натянутые. Но в тот день – 24 декабря других свободных каюров не было, поскольку их отправили на базу за керосином, несмотря на то, что его на зимовке было в избытке.
На суде Старцев объяснял, что из-за непогоды у него сломались нарты. И в тот момент, когда он их чинил, мимо на огромной скорости промчался доктор. Позвав на помощь местного охотника, Старцев отправился его искать.
Обратно Вульфсон не вернулся. Его нарты обнаружили спустя 4 дня. Выжила только одна собака из восьми. Упряжка была заблокирована таким образом, что животные не могли вернуться домой. При отсутствии специальных навыков так застопорить нарты человек просто не смог бы. Тело Николая Львовича нашли в паре километров от упряжки.
В качестве версии начальник, которому поручено было провести расследование, выдвинул несчастный случай: доктор выпал из упряжки во время езды и погиб от переохлаждения. Но как объяснить тот факт, что она оказалась заблокирована, а тело находилось в нескольких километрах?
На момент трагических событий Гита болела и лежала с высокой температурой. Семенчук запретил выдавать женщине уголь для отопления домика. Но поселенцы не бросили любимого доктора и доставляли ей топливо под покровом ночи.
Начальник вынес решение о запрете проживания Фельдман на территории базы, приказав ей переехать в отдаленное селение на краю острова. Но ему воспротивились остальные сотрудники, поняв, что женщину в случае переезда ждет неминуемая гибель.
По странному стечению обстоятельств дело о смерти доктора оказалось в Верховном суде. Со стороны обвинения выступил генпрокурор СССР Андрей Януарьевич Вышинский, речь которого длилась 5 часов. Адвокатами обвиняемых стали Казначеев и Комодов, выстроившие разные линии защиты.
Защита настаивала, что Семенчук, конечно, был плохим руководителем и не справлялся с обязанностями начальника зимовки. Но это не значит, что он выступил организатором столь серьезного преступления.
Но у того определенно имелся мотив, и не один. Начальник боялся разоблачения многочисленных махинаций типа продажи меха, продовольствия и топлива. А доктор мог его разоблачить, стал опасен и подписал себе смертный приговор.
Заказчику и исполнителю предъявили обвинение в бандитизме и приговорили к высшей мере. Приговор привели в исполнение спустя 4 дня. В 1986 году Верховный суд оправдал Семенчука и Старцева.
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