Детективная история во льдах: жизнь и смерть на острове Врангеля

Остров расположен в Северном Ледовитом океане. Климат здесь очень суровый, поэтому нет ничего странного в том, что он не населен уже очень давно, более 45 лет.

В начале прошлого века на эту территорию предъявляли права Штаты и Великобритания. Решением властей СССР в 1926 году остров был признан советским. И правительство направило туда поселенцев в количестве 60 человек, большая часть из которых была представлена почти что местными жителями – эскимосами.

Зимовку возглавил Георгий Алексеевич Ушаков, сумевший выстроить доверительные отношения с эскимосами. Под его руководством было заготовлено много звериных шкур и моржового клыка.

Спустя два года его сменил Ареф Иванович Минеев, тоже сумевший наладить контакт с местным населением. Жители острова искренне любили и уважали своего начальника.