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20 сюрреалистичных фотографий забытых и заброшенных мест

20 сюрреалистичных фотографий забытых и заброшенных мест

Автор:
07 июня 2022 21:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   заброшенные места   заброшки   забытые места   интересное   старые здания   
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Заброшенные здания и прочие богом забытые места всегда завораживали людей, и вовсе не потому, что они жуткие или ветхие, а потому, что они напоминают нам о том, что мир вечно меняется. Вот подборка снимков от фотографов и искателей приключений, которые отправились на поиски загадочного и затерянного и поделились результатами в соцсетях.

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12. «Мое самое любимое занятие на свете — это часами искать на картах Google заброшенные места, а затем наблюдать за эволюцией от того, каким оно было раньше, до медленного превращения в забытое место»

20. «В канун Нового 1993 года этот океанский лайнер отправился из Греции в Таиланд на буксире. Буксирные тросы оборвались во время шторма, судно осталось дрейфовать, а 18 января 1994 года оно село на мель недалеко от Фуэртевентуры, Канарские острова»

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   заброшенные места   заброшки   забытые места   интересное   старые здания   
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fanatik115 6 часов назад
Буран, да и в целом Байконур зря отдали казахам, они к ним не имеют ни какого отношения.
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