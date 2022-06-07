20 сюрреалистичных фотографий забытых и заброшенных мест

316
21
Заброшенные здания и прочие богом забытые места всегда завораживали людей, и вовсе не потому, что они жуткие или ветхие, а потому, что они напоминают нам о том, что мир вечно меняется. Вот подборка снимков от фотографов и искателей приключений, которые отправились на поиски загадочного и затерянного и поделились результатами в соцсетях.
×
×
3. «Кинотеатр на севере Таиланда, который я снимал в 2016 году — он заброшен с середины 80-х»
4. «Я прошел 80 километров по пустыне, чтобы увидеть эту красоту — заброшенную ракету высотой 60 метров»
5. Заброшенная пирамида в Мемфисе, штат Теннесси, до того, как ее переоборудовали в магазин Bass Pro Shop
12. «Мое самое любимое занятие на свете — это часами искать на картах Google заброшенные места, а затем наблюдать за эволюцией от того, каким оно было раньше, до медленного превращения в забытое место»
20. «В канун Нового 1993 года этот океанский лайнер отправился из Греции в Таиланд на буксире. Буксирные тросы оборвались во время шторма, судно осталось дрейфовать, а 18 января 1994 года оно село на мель недалеко от Фуэртевентуры, Канарские острова»
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Печальная красота: фотографии заброшенных зданий Абхазии
- 20 фото разных любопытных штук, которыми поделились пользователи сети
- 35 фотографий разных диковинок, которыми поделились пользователи сети
- 35 фото о жизни в Германии, которые доказывают, что это совершенно другой мир
- «Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое
Новости партнёров