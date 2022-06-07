20 сюрреалистичных фотографий забытых и заброшенных мест

Заброшенные здания и прочие богом забытые места всегда завораживали людей, и вовсе не потому, что они жуткие или ветхие, а потому, что они напоминают нам о том, что мир вечно меняется. Вот подборка снимков от фотографов и искателей приключений, которые отправились на поиски загадочного и затерянного и поделились результатами в соцсетях.