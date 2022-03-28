20 фото разных любопытных штук, которыми поделились пользователи сети

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Пицца, приготовленная на вулкане, пишущая машинка для нот и даже просто куст, похожий на покемона Пикачу — всё это занятные вещицы, которые привлекли внимание разных людей со всего света настолько, что они просто не могли не поделиться ими со всем интернетом.
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4. "В моем городе есть настолько старый знак "Стоп", что он превратился в логотип дэт-метал группы"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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