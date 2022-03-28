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20 фото разных любопытных штук, которыми поделились пользователи сети

20 фото разных любопытных штук, которыми поделились пользователи сети (21 фото)

Автор:
28 марта 2022 21:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   интересное   находки   удивительное рядом   
876
21

Пицца, приготовленная на вулкане, пишущая машинка для нот и даже просто куст, похожий на покемона Пикачу — всё это занятные вещицы, которые привлекли внимание разных людей со всего света настолько, что они просто не могли не поделиться ими со всем интернетом.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   интересное   находки   удивительное рядом   
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5  комментариев
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26
Иван 2 часа назад
Это просто пи*датое предсказание)))
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−4
4k
Дмитрий Час назад
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2k
lekha-fil Час назад
Птица снесла яйцо на моем подоконнике - это голубь, несется где угодно.
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Porky Pig

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