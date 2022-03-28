20 фото разных любопытных штук, которыми поделились пользователи сети

Пицца, приготовленная на вулкане, пишущая машинка для нот и даже просто куст, похожий на покемона Пикачу — всё это занятные вещицы, которые привлекли внимание разных людей со всего света настолько, что они просто не могли не поделиться ими со всем интернетом.