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40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы

40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы

Автор:
01 июня 2022 23:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   животные   интересное   природа   растения   фотографии природы   
655
41

Когда просыпаешься в уютной постели в высотном городском здании и едешь в офис на автобусе, легко позабыть, что нас все еще окружает удивительный мир дикой природы. Так давайте же освежим память с этой богатой фотоподборкой восхитительных растений, атмосферных призрачных огней, жутковатых пауков и многих других чудес.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   животные   интересное   природа   растения   фотографии природы   
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8  комментариев
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16k
Nikita 3 часа назад
38. Самый большой цветок в мире, Rafflesia Arnoldii. Западная Суматра, Индонезия
Вот только попахивает такой цветочек тухлым мясом....
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10k
Roy Batty Час назад
Электорат едросов
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24k
Ego sum qui sum Час назад
плюс уже за то, что название поста соответствует содержимому
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3k
salim777 3 часа назад
Спасибо автору. Потрясающая подборка!
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16k
Nikita 3 часа назад
Аж музыка заиграла: "Мы не жалкие букашки...."
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16k
Nikita 3 часа назад
4. Сова с узором из сердечек на перьях
Ну.... Не совсем сова... Филин
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