40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы

Когда просыпаешься в уютной постели в высотном городском здании и едешь в офис на автобусе, легко позабыть, что нас все еще окружает удивительный мир дикой природы. Так давайте же освежим память с этой богатой фотоподборкой восхитительных растений, атмосферных призрачных огней, жутковатых пауков и многих других чудес.
1. Цветок-скелет (двулистник Грея), чьи лепестки становятся полупрозрачными, когда идет дождь
10. Водоросли на голове короткошеей черепахи в реке Мэри делают ее похожей на панка с ирокезом
11. Потрясающие лесные светящиеся грибы: входят в число ста видов биолюминесцентных грибов. Обычно они растут в Азии
16. Стивен Данн сделал эту невероятную фотографию со вспышкой, которая освещает паука и демонстрирует эффект радуги на его мокрой паутине
19. Необыкновенная радужная кукуруза сорта Glass Gem, которую вывел фермер Карл Барнс из Оклахомы в 1980 году, скрестив три сорта кукурузы
24. Это морские панды-скелеты, также известные как асцидии. Это морские беспозвоночные, которые наверняка когда-нибудь попадут в фильм Тима Бертона
31. Парусник перемещается на скорости более 112 километров в час, некоторые эксперты считают парусника самой быстрой рыбой в мировом океане
35.Потрясающий золотой жук-черепаха, также известный как Charidotella Sexpunctata. Принадлежит к семейству листоедов, распространен в Америке
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот только попахивает такой цветочек тухлым мясом....
Ну.... Не совсем сова... Филин