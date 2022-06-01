40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы

Когда просыпаешься в уютной постели в высотном городском здании и едешь в офис на автобусе, легко позабыть, что нас все еще окружает удивительный мир дикой природы. Так давайте же освежим память с этой богатой фотоподборкой восхитительных растений, атмосферных призрачных огней, жутковатых пауков и многих других чудес.