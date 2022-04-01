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33 занятных фото, которыми поделились пользователи сети

33 занятных фото, которыми поделились пользователи сети (34 фото)

Автор:
01 апреля 2022 19:26
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   интересное   находки   необычные вещи   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
2677
34

Мир полон маленьких чудес и редких диковинок, достаточно лишь всегда быть начеку и внимательно смотреть по сторонам. И даже если сегодня вам не удалось найти что-нибудь интересное, ничего страшного — героям этой подборки повезло не только увидеть нечто необычное, но и сфотографировать увиденное, и они рады поделиться своими находками с вами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   интересное   находки   необычные вещи   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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9  комментариев
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1k
courvoisier 2 часа назад
27. "Нашел сегодня фиолетовое насекомое"

Это мокрица, ракообразное, а не насекомое.
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241
Просто прохожий Полчаса назад
6. "Глаз моей жены"
Блин, неужели у жены нет более интересных органов(частей тела)?
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115
Саша Гр. Полчаса назад
Удивительно!!!
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1k
Холитан Хар Амп 43 минуты назад
Тоже прикольно! К нему заглянул агрессивный бык!
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1k
Leonid 46 минут назад
Просто красивая птичка колибри)
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17k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
Это не мышь, а трекбол...
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17k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
Странно было бы - будь они разными...
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15k
Nikita 2 часа назад
Это не дамочка, а ....
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