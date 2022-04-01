33 занятных фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
01 апреля 2022 19:26
Мир полон маленьких чудес и редких диковинок, достаточно лишь всегда быть начеку и внимательно смотреть по сторонам. И даже если сегодня вам не удалось найти что-нибудь интересное, ничего страшного — героям этой подборки повезло не только увидеть нечто необычное, но и сфотографировать увиденное, и они рады поделиться своими находками с вами.
1. "Этот парень подошел ко мне сегодня на пляже"
2. "Заметил на прогулке деревянный столб, покрытый кучей божьих коровок"
3. "Разломал ветку напополам и увидел одинаковые звездочки"
4. "Нашла в доме у родителей мужа древнюю эрогономичную мышь. Обычная рядом для масштаба"
5. "Папа случайно вырастил огурец в форме звезды"
8. "Наткнулся на прогулке на дерево, которое выросло вокруг трубы"
9. "Увидел по дороге на занятия белку, которая ела клубнику с вилки"
10. "Мне попалась чипсина почти идеальной квадратной формы"
11. "Кузов из кованого железа"
12. "Я разбил садовую скульптуру в виде двух лягушек и нашел внутри свинью, играющую на гитаре"
13. "Сонная сипуха маскируется на моем заднем крыльце"
14. "Нашел внутри бревна мячик для гольфа"
15. "Нашел в своей пасте пенне макаронину в форме велосипеда"
16. "Я нашел очень маленькую лягушку"
17. "У этой дамочки очень необычная шляпа"
18. "Увидел сегодня пожарный гидрант, раскрашенный под принцессу Лею"
19. "Мой увлажняющий крем выглядит как лицо старика"
20. "Зубная щетка, которую я оставил в уксусе для чистки на несколько месяцев».
21. "В этой уборной есть маленькая дверь для детей, встроенная в дверь обычного размера"
22. "Собрал сегодня крошечный банан"
23. "Я нашел автомат с тортами"
24. "Мой корелла подружился через окно с красным кардиналом"
25. "У моей подруги в волосах была идеальная снежинка"
26. "Сегодня утром я увидел воздушный шар в форме клоуна"
27. "Нашел сегодня фиолетовое насекомое"
28. "У моей жены сегодня утром случайно получилось вот такое масло"
30. "Ко мне в гости заглянула острохохлая синица"
31. "Нашел камешек, похожий на маленькую луну"
32. "На грибе вырос маленький гриб"
33. "Он хотел пожелать жениху и невесте счастья"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Это мокрица, ракообразное, а не насекомое.
Блин, неужели у жены нет более интересных органов(частей тела)?