35 фотографий разных диковинок, которыми поделились пользователи сети

505
36
Работа и быт отнимают у нас так много времени, что чаще всего нам попросту некогда замечать разные интересности, которые окружают нас на каждом шагу. К счастью, для этого есть сообщество Mildly Interesting («Довольно занятно»), где более 19 миллионов участников регулярно делятся своими наблюдениями и публикуют фотографии необычных находок.
×
×
12. "Никогда не думал, что это произойдет со мной, но: мы были единственными пассажирами в самолете"
13. "Это мой "плед настроений". Каждая полоса — один день в году и какое настроение у меня было в этот день".
14. "В доме по соседству установлены мемориальные доски в память о бывших жителях, ставших жертвами Холокоста"
22. "В каждом автомобиле Vauxhall, начиная с 2004 года, где-то в машине спрятана акула. Нашла свою в бардачке"
26. "У моей мамы есть нераспакованная пластинка Элиса Купера 1972 года с трусиками в комплекте"
27. В этой книге есть антракт: "Пожалуйста, подождите две недели, прежде чем читать дальше"
33. "Нашел около килограмма бритв дома в стене. Оказывается, в старых шкафчиках для ванной был слот для утилизации"
Источник:
Ссылки по теме:
- Не каждый день такое увидишь: 27 фото, которые вас удивят
- 35 интересных и забавных фото, которые скрасят ваш день
- «Довольно интересно»: 40 фото нашего чудесного и очень странного мира
- 25 классных фото, на которые интересно взглянуть
- 35 классных фото, которые помогут дожить до конца рабочей недели
13
Понравилось13
Новости партнёров