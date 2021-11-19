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35 фотографий разных диковинок, которыми поделились пользователи сети

35 фотографий разных диковинок, которыми поделились пользователи сети (36 фото)

Автор:
19 ноября 2021 08:02
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   занимательное   интересное   наблюдение   удивительное рядом   
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Работа и быт отнимают у нас так много времени, что чаще всего нам попросту некогда замечать разные интересности, которые окружают нас на каждом шагу. К счастью, для этого есть сообщество Mildly Interesting («Довольно занятно»), где более 19 миллионов участников регулярно делятся своими наблюдениями и публикуют фотографии необычных находок.

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Метки: Фотоподборка   занимательное   интересное   наблюдение   удивительное рядом   
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