35 фотографий разных диковинок, которыми поделились пользователи сети

Работа и быт отнимают у нас так много времени, что чаще всего нам попросту некогда замечать разные интересности, которые окружают нас на каждом шагу. К счастью, для этого есть сообщество Mildly Interesting («Довольно занятно»), где более 19 миллионов участников регулярно делятся своими наблюдениями и публикуют фотографии необычных находок.