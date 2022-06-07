Наглядная разница: как выглядят люди на свадьбе после первого и последнего бокала спиртного

Безалкогольная свадьба - деньги на ветер. Такого мнения придерживается значительная часть гостей и молодоженов. Очевидно, спиртное помогает людям стать более раскованными и веселыми. А вот как они при этом выглядят, знают лишь непьющий обслуживающий персонал и фотографы.
Видеограф запечатлел присутствующих на свадебном торжестве, сняв их с первым и последним бокалом алкоголя. Разница существенная! Особенно у девушек.
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Интересно, сколько они выпили?
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АНТИФИШКИ
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Свадьба вообще та ещё инвестиция!
Всё тип-топ!
Я в жизни, и встречал, и со мной случались, ситуации похлеще в разы !