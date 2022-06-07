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Наглядная разница: как выглядят люди на свадьбе после первого и последнего бокала спиртного

Наглядная разница: как выглядят люди на свадьбе после первого и последнего бокала спиртного

Автор:
07 июня 2022 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   видео   видеограф   компромат   найди десять отличий   свадьба   смешно   спалились   
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Безалкогольная свадьба - деньги на ветер. Такого мнения придерживается значительная часть гостей и молодоженов. Очевидно, спиртное помогает людям стать более раскованными и веселыми. А вот как они при этом выглядят, знают лишь непьющий обслуживающий персонал и фотографы.

Видеограф запечатлел присутствующих на свадебном торжестве, сняв их с первым и последним бокалом алкоголя. Разница существенная! Особенно у девушек.



Интересно, сколько они выпили?

Источник:

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Метки: Веселые   видео   видеограф   компромат   найди десять отличий   свадьба   смешно   спалились   
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15  комментариев
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10k
сеньор Леонсио 59 минут назад
Безалкогольная свадьба - деньги на ветер.(ц)
Свадьба вообще та ещё инвестиция!
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32k
Korolev Минуту назад
Всё прилично, ящитаю...
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29k
Slonyash 6 минут назад
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20k
sanchesS80 18 минут назад
нормально они выглядят для добротной свадьбы. На ногах ходят, не рыгают под кустом - нормальная степень опьянения для хорошей гулянки (если дальше не будут добавлять)
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
бабы ещё в трусах. значит будет продолжение.
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6k
newegg Полчаса назад
Морды не разбиты, под столом не валяются.
Всё тип-топ!

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276
Liberman 37 минут назад
а где негры? какой-то оператор-расист.
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1k
Leonid 45 минут назад
А чё какая-то пивная свадьба?! На свадьбе разве пьют пиво??
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4k
Egoro Час назад
ТС, а наших слабо было вставить? Или ëпаные америкосы тебе по душе?
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4k
Wertos Час назад
Я так скажу... В видосе всё культурно и достойно !
Я в жизни, и встречал, и со мной случались, ситуации похлеще в разы !
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4k
Горожанин Час назад
Какое свинство - сравнивать внешнее. Вы сравните внутренний мир. Чёрствый человек - оказывается, вас уважает. Грустный - на самом деле в душе весёлый. Правильный и спокойный - на самом деле агрессор. А отстранённый - на самом деле любящий. Карнавал. Это древняя культура человеческой цивилизации и человеческого сознания. Сознания - в желании быть собой, даже не осозновая этого. Не нужно запрещать карнавал. В перестройку запрещали - плохо всё кончилось.
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226
Uganda Час назад
Last drink - я бы так не обещал сразу.
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Последняя еле стоит на ногах. И это же невеста? Минус брачная ночь, похоже.
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