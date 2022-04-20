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Эко-активисты в Британии оскандалились, заблокировав фуру с растительным маслом вместо нефти

Эко-активисты в Британии оскандалились, заблокировав фуру с растительным маслом вместо нефти (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 18:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Just Stop Oil   акция   блокировка фуры   видео   полиция   протест   смешно   экоактивисты   
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Сторонники идеи сокращения добычи нефти идут на всё, чтобы продвигать свои взгляды в обществе. Активисты движения Just Stop Oil стоят с плакатами и даже предпринимают попытку блокировки транспорта, перевозящего ископаемое топливо. Однако в этот раз что-то пошло не так...

В соцсетях распространяется видео, на котором экоактивистка впадает в ступор, осознав, что выглядит полной идиоткой. Еще бы! Вместо фуры с нефтью, дама со своими соратницами заблокировала фуры, перевозящие растительное масло.


Кстати, активистов движения Just Stop Oil уже начали штрафовать - в частности, 64-летняя Кэтрин Маклин, пытавшаяся заблокировать работу терминала Navigator в Терроке, Эссекс, выплатит 409 фунтов стерлингов (включая судебные издержки) за свою деятельность и гражданскую позицию.



Всего с 1 апреля - со дня, когда Just Stop Oil объявила о начале протестов - полиция арестовала 461 человека и 23 из них получили обвинения. Кстати, было подсчитано, что на работу по протестам затрачено свыше 1 млн фунтов стерлингов. И хотя многие в Европе уважают позицию активистов, нефтяные компании сумели добиться в суде гражданских запретов на подобные протестные акции.


Теперь им будет куда проще защищаться от протестующих, которым суд законодательно запретил повреждать имущество, принадлежащее нефтеперевозчикам или компаниям, занимающимся нефтедобычей, ,«прикрепляться к любому другому лицу или объекту», возводить что-либо на принадлежащих этим корпорациям землях и подъездных путях. В общем, с плакатиком стоять можно - препятствовать перевозкам - нельзя.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Just Stop Oil   акция   блокировка фуры   видео   полиция   протест   смешно   экоактивисты   
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3  комментария
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16k
Nikita Полчаса назад
На видео не видно, что она осознала. Просто покивала пару раз и видео оборвалось...
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10k
zlopisec Минуту назад
Собрать всех этих активистов, переселить в экологически чистое место, вроде Гренландии, и пожизненно запретить пользоваться всем, что использует при эксплуатации нефтепродукты, и материалами, в производстве которых используются производные добываемых углеводородов....
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12k
кира Минуту назад
У кого что болит... Ей как раз растительное масло нужно было. В магазинах то не купить
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