Эко-активисты в Британии оскандалились, заблокировав фуру с растительным маслом вместо нефти

Сторонники идеи сокращения добычи нефти идут на всё, чтобы продвигать свои взгляды в обществе. Активисты движения Just Stop Oil стоят с плакатами и даже предпринимают попытку блокировки транспорта, перевозящего ископаемое топливо. Однако в этот раз что-то пошло не так...
В соцсетях распространяется видео, на котором экоактивистка впадает в ступор, осознав, что выглядит полной идиоткой. Еще бы! Вместо фуры с нефтью, дама со своими соратницами заблокировала фуры, перевозящие растительное масло.
Кстати, активистов движения Just Stop Oil уже начали штрафовать - в частности, 64-летняя Кэтрин Маклин, пытавшаяся заблокировать работу терминала Navigator в Терроке, Эссекс, выплатит 409 фунтов стерлингов (включая судебные издержки) за свою деятельность и гражданскую позицию.
Всего с 1 апреля - со дня, когда Just Stop Oil объявила о начале протестов - полиция арестовала 461 человека и 23 из них получили обвинения. Кстати, было подсчитано, что на работу по протестам затрачено свыше 1 млн фунтов стерлингов. И хотя многие в Европе уважают позицию активистов, нефтяные компании сумели добиться в суде гражданских запретов на подобные протестные акции.
Теперь им будет куда проще защищаться от протестующих, которым суд законодательно запретил повреждать имущество, принадлежащее нефтеперевозчикам или компаниям, занимающимся нефтедобычей, ,«прикрепляться к любому другому лицу или объекту», возводить что-либо на принадлежащих этим корпорациям землях и подъездных путях. В общем, с плакатиком стоять можно - препятствовать перевозкам - нельзя.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Ждала ребенка от водителя. В Москве бывший вице-президент "Газпромбанка" расправился с семьей и совершил суицид
- При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч
- 20+ фотоисторий из России, которые удивили иностранцев
- Кот, оставшийся без дома, получил приют и работу в полицейском участке
- "У меня в жизни есть всё!": суд арестовал бойца ММА по делу об изнасиловании
Понравилось15