Почему в тропиках почва ярко-красная?

На фотографиях и в фильмах можно увидеть, что в странах Центральной Африки удивительный оттенок почвы. Она — ярко-красная.
Сквозь траву, в пустынных местах, в промежутках между деревьями в лесу можно рассмотреть необычный окрас земли, больше напоминающий марсианские пейзажи. Тот же колор встречается в других южных регионах в — части провинций Китая, в Индии. Небольшой район такого цвета есть и в России — вдоль Черноморского побережья страны.
Хочется даже заподозрить авторов снимков в использовании фотошопа.
Земля действительно имеет такой цвет в этих регионах повсеместно — и на открытых местах, и под травой, деревьями.
Почему же у грунта там такой пылающий окрас?
Разноцветная земля
Внешний вид грунта сильно отличается в разных уголках планеты.
Жители России знают о Черноземье, буквально прозванном так за цвет почв, блеклых грунтах песчаных регионов, темно-коричневых в тайге.
Яркие регионы Африки, Индии и Китая по аналогу называют красноземьем. Наука же закрепила за ними специальный термин — ферралитовые почвы.
Почва — не самостоятельное образование. Она является произведением всей экосистемы, продуктом ландшафта, фауны и флоры местности.
Каждый тип грунта соответствует определенным условиям.
Там, где они совпадают, цвет земли будет одинаковым.
Что же способно сделать ее ярко-красной?
Камни, капли и тепло
В образовании ферралитовых почв важнейшую роль играют подстилающие горные породы — то есть твердое основание, скрытое глубоко под рыхлым плодородным верхним слоем.
Но ведь разнообразная по составу каменная подстилка есть повсеместно. И она находится в контакте с почвой уже миллионы лет.
Почему же грунт окрашен в красный цвет только в южных регионах – в тропиках и субтропиках?
Круговорот частиц в природе
Для того, чтобы земля приобрела красный цвет, нужны два фактора — тепло и вода.
В тропиках и субтропиках выпадает множество осадков — около 3000 и 1000 мм в год соответственно.
В теплом климате вода просачивается в нижние слои грунта постоянно и глубоко — без перерыва на зиму и без препятствия в виде промерзающего слоя.
Так осадки достигают в большом количестве уровня подстилающих горных пород и активно воздействуют на них. Из года в год, миллионы лет подряд.
В теплом и влажном климате пышная флора. Листья, а затем и сами растения постоянно разлагаются в почве. Обилие органики делает грунт закисленным.
С осадками кислоты просачиваются к подстилающим породам. И начинается химическая реакция, в результате которой в почву во множестве попадает оксид железа и некоторых других металлов.
Окислы имеют ярко-красный цвет, который легко заметить на любом неокрашенном металлическом предмете. Это — оттенок ржавчины.
Именно он и придает ферралитовым почвам их оригинальный вид.
Если в этом же районе протекает полноводная река, собирающая грунтовые воды — она тоже будет иметь красный оттенок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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