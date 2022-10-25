Почему в тропиках почва ярко-красная?

Сквозь траву, в пустынных местах, в промежутках между деревьями в лесу можно рассмотреть необычный окрас земли, больше напоминающий марсианские пейзажи. Тот же колор встречается в других южных регионах в — части провинций Китая, в Индии. Небольшой район такого цвета есть и в России — вдоль Черноморского побережья страны.

Хочется даже заподозрить авторов снимков в использовании фотошопа.

Земля действительно имеет такой цвет в этих регионах повсеместно — и на открытых местах, и под травой, деревьями.

Почему же у грунта там такой пылающий окрас?

Разноцветная земля

Внешний вид грунта сильно отличается в разных уголках планеты.

Жители России знают о Черноземье, буквально прозванном так за цвет почв, блеклых грунтах песчаных регионов, темно-коричневых в тайге.

Яркие регионы Африки, Индии и Китая по аналогу называют красноземьем. Наука же закрепила за ними специальный термин — ферралитовые почвы.