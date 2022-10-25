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Почему в тропиках почва ярко-красная?

Почему в тропиках почва ярко-красная?

Автор:
25 октября 2022 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   интересно   почва   тропики   факты   фото   
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На фотографиях и в фильмах можно увидеть, что в странах Центральной Африки удивительный оттенок почвы. Она — ярко-красная.

Сквозь траву, в пустынных местах, в промежутках между деревьями в лесу можно рассмотреть необычный окрас земли, больше напоминающий марсианские пейзажи. Тот же колор встречается в других южных регионах в — части провинций Китая, в Индии. Небольшой район такого цвета есть и в России — вдоль Черноморского побережья страны.

Хочется даже заподозрить авторов снимков в использовании фотошопа.

Земля действительно имеет такой цвет в этих регионах повсеместно — и на открытых местах, и под травой, деревьями.


Почему же у грунта там такой пылающий окрас?


Разноцветная земля

Внешний вид грунта сильно отличается в разных уголках планеты.

Жители России знают о Черноземье, буквально прозванном так за цвет почв, блеклых грунтах песчаных регионов, темно-коричневых в тайге.

Яркие регионы Африки, Индии и Китая по аналогу называют красноземьем. Наука же закрепила за ними специальный термин — ферралитовые почвы.

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Почва — не самостоятельное образование. Она является произведением всей экосистемы, продуктом ландшафта, фауны и флоры местности.

Каждый тип грунта соответствует определенным условиям.

Там, где они совпадают, цвет земли будет одинаковым.


Что же способно сделать ее ярко-красной?


Камни, капли и тепло

В образовании ферралитовых почв важнейшую роль играют подстилающие горные породы — то есть твердое основание, скрытое глубоко под рыхлым плодородным верхним слоем.

Но ведь разнообразная по составу каменная подстилка есть повсеместно. И она находится в контакте с почвой уже миллионы лет.

Почему же грунт окрашен в красный цвет только в южных регионах – в тропиках и субтропиках?


Круговорот частиц в природе

Для того, чтобы земля приобрела красный цвет, нужны два фактора — тепло и вода.

В тропиках и субтропиках выпадает множество осадков — около 3000 и 1000 мм в год соответственно.

В теплом климате вода просачивается в нижние слои грунта постоянно и глубоко — без перерыва на зиму и без препятствия в виде промерзающего слоя.

Так осадки достигают в большом количестве уровня подстилающих горных пород и активно воздействуют на них. Из года в год, миллионы лет подряд.

В теплом и влажном климате пышная флора. Листья, а затем и сами растения постоянно разлагаются в почве. Обилие органики делает грунт закисленным.

С осадками кислоты просачиваются к подстилающим породам. И начинается химическая реакция, в результате которой в почву во множестве попадает оксид железа и некоторых других металлов.

Окислы имеют ярко-красный цвет, который легко заметить на любом неокрашенном металлическом предмете. Это — оттенок ржавчины.

Именно он и придает ферралитовым почвам их оригинальный вид.

Если в этом же районе протекает полноводная река, собирающая грунтовые воды — она тоже будет иметь красный оттенок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земля   интересно   почва   тропики   факты   фото   
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1  комментарий
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930
Жирный бот 14 минут назад
когда едите путешествовать в экваториальную Африку, одевайте одежду, что не жалко, её всеравно выкинуть придется, будет красная от земляных частиц, не отстирывается как правило
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