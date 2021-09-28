Какие территории принадлежат России, но находятся за ее пределами?

Байконур - город на юге Казахстана с одноименным космодромом, откуда Россия до 2016 года делала все свои космические запуски. Россия арендовала его вместе с космодромом и близлежащими землями у Казахстана до 2050 года, что фактически сделало Байконур российской территорией: она наделена статусом, соответствующим городу федерального значения России. Тут в обращении российские рубли, действуют российские законы, все вывески тоже на русском, а на центральной площади до сих пор стоит каменный Владимир Ленин.

Сюда съезжались специалисты со всего СССР, а с развалом страны город и вся его космическая инфраструктура оказался на территории суверенного Казахстана. Решили вопрос в 1994 году, заключив договор об аренде, так что Россия ежегодно платит Казахстану около 200 миллионов долларов.

Попасть сейчас в Байконур можно только по специальному пропуску. Правда, оформить его не так сложно даже иностранцу: либо по приглашению через знакомых, проживающих в городе, либо через турфирмы. Туры на Байконур подразумевают наблюдение за запуском ракеты, так что стоят немало: для россиянина 95 тысяч рублей, для иностранца - примерно €5 тысяч.

Скала в Швейцарии с каменным крестом