Что произойдет, если на планете растает весь лед

Ничего хорошего. Приполярные регионы продолжают нагреваться с рекордно высокой скоростью. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), весной 2020 года температура воздуха в Арктике была на 8-10 °C выше обычных показателей, вследствие чего ежегодное таяние льда здесь началось раньше. Еще одной тенденцией стало то, что теплая вода из Атлантического океана, которая обычно удерживается под более холодными водами Арктики, теперь беспрепятственно поднимается к поверхности. И это тоже вносит свой вклад в стремительное таяние льда – и тонкого, который в летний сезон исчезал всегда, и многовекового толстого.



Сейчас крупнейшим скоплением льда остается Антарктический ледяной щит. В нем заключено более 60% всей пресной воды на Земле. К этому следует добавить Гренландский ледяной щит – второй по величине, а также весь лед из Арктики. Тенденция к таянию была замечена давно, но первые модели освобождения планеты ото льда охватывали сотни и тысячи лет. А затем парниковый эффект запустил ускорение этого процесса, и климатологи регулярно пересматривают сделанные ранее прогнозы. Согласно текущим расчетам, к 2100 году лед, превратившийся в воду, поднимет уровень Мирового океана на 30 сантиметров. Только гренландские залежи внесут 10 сантиметров!