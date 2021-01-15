FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 446 постов • 201 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Что произойдет, если на планете растает весь лед

Что произойдет, если на планете растает весь лед (4 фото)

Автор:
15 января 2021 09:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Земля   интересно   лед   планета   природа   факты   фото   экология   
3147
4
За последние два столетия уровень Мирового океана повысился на 17 сантиметров.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Земля   интересно   лед   планета   природа   факты   фото   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Фельдъегерь 2 часа назад
придется тогда пить виски без льда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Роман 54 секунды назад
Что произойдет, если произойдет то, чего никогда не произойдет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег 3 минуты назад
Пап,а что такое- альтернатива?
-Сложно объяснить в двух словах,ну вот на примере:
Ты работаешь на заводе,из года в год пашешь и пашешь,постепенно копишь бабки.
В один прекрасный момент,тебе денег хватает на переезд в деревню.
Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят.
Кормишь их,поишь,ухаживаешь за ними,они подрастают и начинают нести яйца.
А ты их в инкубатор и вот у тебя уже тысячи цыплят.
Ты за ними ухаживаешь и вот у тебя уже тысячи взрослых кур.
И вот эти тысячи кур начинают нести яйца-ты уже крутой фермер!
И тут наводнение-полный пипец! И всю твою ферму смывает,все сдохло, все смыто...
-Пап,ну и где альтернатива?
-Утки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горец Ю 3 минуты назад
Давайте уже скорее!!!!!
Пресную воду люди уже "столет" умеют делать в промышленных масштабах, капельный полив ещё раньше стал доступен всем.
А вот погреться в мае очень хочется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
StepanDudkin 7 минут назад
Если посчитать весь объем льда на планете и поделить его на площадь поверхности шара (планеты), то уровень мирового океана повысится на 2+- метра. Автор - не пиз:и про 66 метров. Пострадают Нью-Йорк, Лондон и прочие прибрежные города, а большинство и не заметит повышения уровня океана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
StepanDudkin 6 минут назад
Поправлю, не планеты площадь, а площадь океанов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ 12 минут назад
это всего лишь колебания. задолбали уже ныть. нагреется, растает, похолодает, замерзнет обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
986
Роман Машков Полчаса назад
опять прогнозы ни на чем не основанные - автор выгляни во двор и увидишь глобальное потепление
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Георгий 38 минут назад
Ой, идите на х*й со своими теориями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
IceBazooka 40 минут назад
Что произойдет, если на планете растает весь лед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Horovo Games 49 минут назад
От таяния плавающего льда уровень воды не изменяется - элементарная физика, 6 класс, закон Архимеда. Так что от Арктика большого вклада не даст. Антарктика - да, там лёд не плавающий. Но и не вся вода тут же пойдет на увеличение уровня моря - много пойдет в воздух, природоведение 1 класс, круговорот воды в природе. Так что заливать будет всех, не только тех, кто у моря.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив Horovo Games Полчаса назад
На Земле огромное количество территорий, где осадков меньше чем испарения и это не только Сахара и другие пустыни, но и полупустны, и степи. В тоже время, там где до недавнего времени осадки сильно превышали испарение испаряемость за счет роста температуры увеличится и таким образом несмотря на увеличение осадков баланс сохранится. Зато мы имеем реальный шанс получить цветущую Сахару.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дед Победы Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив 2 часа назад
Интерсно, а подобного рода прогнозистов не смущает, что ледяные щиты далеко не всегда покрывали Гренландию и Антарктиду и более того в те времена тоже была жизнь и условия были даже лучше чем сейчас так как климат на всей планете был субтропическим? Учитывают ли прогнозисты, что чем теплее, тем больше влажность, то есть больше влаги задерживается в воздухе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
9k
paranoid Ф Ив 11 минут назад
Очень частный, но очень показательный пример:
"...
Охлаждению отношений Душанбе и Кабула способствовало и то, что Таджикистан сначала сократил – а потом и вовсе приостановил поставки электроэнергии соседям: Афганистану и Узбекистану.
...
Сокращение поставок в Душанбе объяснили снижением уровня воды в реках Вахш и Пяндж. Ситуация оказалась серьезной: уже 28 июля 2020 года правительство Таджикистана заявило, что вообще прекращает поставки электроэнергии в Узбекистан и Афганистан, а также впервые за три года будет ограничивать внутреннее потребление электроэнергии, чтобы избежать коллапса в осенне-зимний период. Правительство объяснило происходящее общим изменением климата, в том числе тем, что осенью-зимой 2019-2020 годов в зоне формирования рек Вахш и Пяндж выпало слишком мало снега – почти в два раза меньше, чем в прошлые годы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
paranoid 11 минут назад
https://afghanistan.ru/doc/139380.htmlhttps://afghanistan.ru/doc/139380.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив paranoid 10 минут назад
По меркам истории Земли два года это очень мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kom9ipa Ф Ив 10 минут назад
В те дни, когда в Гренландии и Антарктиде не было льда, население Земли было меньше, чем сейчас в крупном городе-миллионнике. Поэтому им было пофиг затопление прибрежных зон.Отошли чуть дальше и построили новые шалаши.А сейчас попробуйте отодвинуть какой-нибудь Мумбай (18 млн сам город и 8 с прилежащими районами) или Нью-Йорк (8 и 20 млн., соответственно). И таких городов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
paranoid Ф Ив 6 минут назад
Жаль что нам приходиться мерить время сроками жизни человека а не планеты :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья 2 часа назад
Как запилить пост ни о чем- наглядное пособие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
581
Ловите наркомана! 2 часа назад
А почему Гренландия называется Зеленая земля?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
674
Андрей Ловите наркомана! Полчаса назад
«Я назову этот край Гренландией – Зелёной страной. Если дать месту доброе имя, люди туда потянутся…»
сказал в Х веке викинг Эрик Рыжий, основатель первой колонии в Гренландии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин Ловите наркомана! Полчаса назад
Заманухи ради
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
paranoid Ловите наркомана! 16 минут назад
Мне нравится как вы формулируете вопросы: можно, выделив его одной левой кнопкой мыши, правой кнопкой сразу закинуть его в поисковик и вуаля, результат в первой ссылке. Не знаю, правда почему вы сразу в поисковик это не ввели, но окей, я погуглю за вас:

Считается, что зеленой землей ледяной остров назвал человек, который в 982 году впервые в 982 его открыл для европейцев. Имя его – Эрик Торвальдсон, к которому современники добавили прозвище Рыжий. По национальности он был норвежцем, по роду занятий – викингом, а на ледяной остров он приплыл из Исландии, куда был изгнан из родной страны за преступления.
Из Исландии Эрика Рыжего тоже изгнали, причем, в направлении «куда глаза глядят». А глядели они у него на запад, в сторону земли, которую в ясную погоду можно было разглядеть с вершин заснеженных исландских гор. Добравшись до неё, викинг провел там целых три года, основал первое поселение, а когда вернулся в Исландию, то начал расписывать её, как райский уголок, называя при этом Гренландией.
То есть, если говорить коротко, Гренландией неуютную ледяную землю Эрик Рыжий назвал исключительно в рекламных целях, рассчитывая таким образом привлечь на территорию острова побольше переселенцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Денис 2 часа назад
хм...где-то я это уже слышал...
А, ну да, точно:
хм...где-то я это уже слышал... А, ну да, точно:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6 интересных фактов о примате с необычным носом 6 интересных фактов о примате с необычным носом 7 интересных фактов из жизни полярной лисицы 7 интересных фактов из жизни полярной лисицы Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей Как зимует лось Как зимует лось
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

809101



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
3
167
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью
5
268
6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и способы нормализации ситуации
0
22
Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и...
9 известных личностей, которые, возможно, никогда не существовали
0
30
9 известных личностей, которые, возможно, никогда не существовали
Факты о самой опасной работе в мире
Факты о самой опасной работе в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#люди#подборка#природа#шоу бизнес#аварии#кино#знаменитости
#фото#факты#Россия#сша#история#абсурд#автомир#дизайн#Исторические факты#комментарии
#интересно#животные#дтп#Разное#автомобили#приколы#маразм#картинки#забавно#креатив

На что жалуетесь?

Вернуться