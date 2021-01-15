Что произойдет, если на планете растает весь лед

За последние два столетия уровень Мирового океана повысился на 17 сантиметров.
О глобальном потеплении говорят так давно, что люди уже привыкли, и мало кто воспринимает проблему всерьез. Более того: одним из эффектов изменения климата являются сильные морозы там, где их прежде никогда не бывало, что может поставить под сомнение саму идею о потеплении. И напрасно: лед действительно тает, и если Земля вдруг очистится от него полностью, наступит полномасштабная катастрофа.
Похолодание как результат потепления
Это вовсе не парадокс: одно напрямую следует из другого. Специалисты Потсдамского института изучения климатических изменений нашли объяснение этому феномену. Тот факт, что Арктика и Антарктика лишаются ледового покрова, не вызывает сомнения: это хорошо заметно не только на спутниковых снимках, но даже при наблюдениях с земли. Когда лед покрывал огромные площади, он активно отражал солнечный свет. Теперь же лучи солнца беспрепятственно проникают в воду и нагревают ее. Далее происходит испарение, и теплый воздух достигает стратосферы.
Пока на планете сохранялся привычный порядок вещей – характерный для стратосферы холод оказывал влияние исключительно на приполярные области; циклоны полярных вихрей плотно удерживали морозы исключительно там. Но теперь, когда стратосфера нагрелась, вихри ослабели, и холод стал способен пробивать их барьер. Результатом становятся непривычно низкие температуры в регионах с когда-то «мягкой» зимой. Но причиной остается именно потепление, растопившее полярные льды.
Пока на планете сохранялся привычный порядок вещей – характерный для стратосферы холод оказывал влияние исключительно на приполярные области; циклоны полярных вихрей плотно удерживали морозы исключительно там. Но теперь, когда стратосфера нагрелась, вихри ослабели, и холод стал способен пробивать их барьер. Результатом становятся непривычно низкие температуры в регионах с когда-то «мягкой» зимой. Но причиной остается именно потепление, растопившее полярные льды.
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А что будет дальше?
Ничего хорошего. Приполярные регионы продолжают нагреваться с рекордно высокой скоростью. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), весной 2020 года температура воздуха в Арктике была на 8-10 °C выше обычных показателей, вследствие чего ежегодное таяние льда здесь началось раньше. Еще одной тенденцией стало то, что теплая вода из Атлантического океана, которая обычно удерживается под более холодными водами Арктики, теперь беспрепятственно поднимается к поверхности. И это тоже вносит свой вклад в стремительное таяние льда – и тонкого, который в летний сезон исчезал всегда, и многовекового толстого.
Сейчас крупнейшим скоплением льда остается Антарктический ледяной щит. В нем заключено более 60% всей пресной воды на Земле. К этому следует добавить Гренландский ледяной щит – второй по величине, а также весь лед из Арктики. Тенденция к таянию была замечена давно, но первые модели освобождения планеты ото льда охватывали сотни и тысячи лет. А затем парниковый эффект запустил ускорение этого процесса, и климатологи регулярно пересматривают сделанные ранее прогнозы. Согласно текущим расчетам, к 2100 году лед, превратившийся в воду, поднимет уровень Мирового океана на 30 сантиметров. Только гренландские залежи внесут 10 сантиметров!
Сейчас крупнейшим скоплением льда остается Антарктический ледяной щит. В нем заключено более 60% всей пресной воды на Земле. К этому следует добавить Гренландский ледяной щит – второй по величине, а также весь лед из Арктики. Тенденция к таянию была замечена давно, но первые модели освобождения планеты ото льда охватывали сотни и тысячи лет. А затем парниковый эффект запустил ускорение этого процесса, и климатологи регулярно пересматривают сделанные ранее прогнозы. Согласно текущим расчетам, к 2100 году лед, превратившийся в воду, поднимет уровень Мирового океана на 30 сантиметров. Только гренландские залежи внесут 10 сантиметров!
Самый мрачный фантастический сценарий
А что, если лед исчезнет буквально за одну ночь? В этом случае уровень океана вырос бы сразу на 66 метров! Дело в том, что пока лед истончается текущими темпами – часть воды успевает испаряться. Но мощный поток, который хлынет из ледников, приведет к необратимым изменениям. Вот лишь несколько из них.
Пресная ледниковая вода разбавит соленую океаническую, что окажет влияние на климат. Например, Гольфстрим, приносящий теплый воздух в Северную Европу, может исчезнуть: его существование напрямую зависит от концентрации соли. Результатом станет сильное похолодание.
Нарушится баланс под землей: потоки соленой океанической воды смешаются с грунтовыми водами и испортят пресноводные водохранилища, а люди останутся без сельского хозяйства и питьевой воды. И даже те ледники, которые находятся далеко от моря, нанесут свой удар. В Гималайском и других ледниках скопится большой объем токсичных веществ, десятилетиями оседавший из воздуха. Растаяв, эти льды загрязнят водоемы и почву, сделав их непригодными.
Но и это еще не все: оставшаяся безо льда вечная мерзлота высвободит ртуть, опасные вещества и бактерии. Размороженные останки начнут гнить, выделяя в атмосферу углекислый газ и метан, что даст новый виток к нагреву атмосферы. Планету накроют засухи, ураганы и другие последствия стремительного изменения климата.
Пресная ледниковая вода разбавит соленую океаническую, что окажет влияние на климат. Например, Гольфстрим, приносящий теплый воздух в Северную Европу, может исчезнуть: его существование напрямую зависит от концентрации соли. Результатом станет сильное похолодание.
Нарушится баланс под землей: потоки соленой океанической воды смешаются с грунтовыми водами и испортят пресноводные водохранилища, а люди останутся без сельского хозяйства и питьевой воды. И даже те ледники, которые находятся далеко от моря, нанесут свой удар. В Гималайском и других ледниках скопится большой объем токсичных веществ, десятилетиями оседавший из воздуха. Растаяв, эти льды загрязнят водоемы и почву, сделав их непригодными.
Но и это еще не все: оставшаяся безо льда вечная мерзлота высвободит ртуть, опасные вещества и бактерии. Размороженные останки начнут гнить, выделяя в атмосферу углекислый газ и метан, что даст новый виток к нагреву атмосферы. Планету накроют засухи, ураганы и другие последствия стремительного изменения климата.
Впрочем, люди могут этого уже не заметить: шансов пережить новые условия нет почти ни у кого. Огромный водный массив накроет расположенные недалеко от побережья города, такие как Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Шанхай или Лондон. Уже при подъеме уровня на 10 метров, жилья лишится 10% населения Земли. 25-метровый подъем затронет 20%, а прогнозируемые 66 метров сделают бездомными не менее 40% землян, ведь исторически населенные пункты возводились у воды.
Люди, сохранившие свое жилье, будут вести жесточайшие битвы за ресурсы, которых будет все меньше, ведь ни животные, ни растения, не смогут быстро адаптироваться к загрязненной почве, воде и новым температурным условиям. Утешает только одно: таяние льда за одну ночь – из области фантастики.
Люди, сохранившие свое жилье, будут вести жесточайшие битвы за ресурсы, которых будет все меньше, ведь ни животные, ни растения, не смогут быстро адаптироваться к загрязненной почве, воде и новым температурным условиям. Утешает только одно: таяние льда за одну ночь – из области фантастики.
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-Сложно объяснить в двух словах,ну вот на примере:
Ты работаешь на заводе,из года в год пашешь и пашешь,постепенно копишь бабки.
В один прекрасный момент,тебе денег хватает на переезд в деревню.
Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят.
Кормишь их,поишь,ухаживаешь за ними,они подрастают и начинают нести яйца.
А ты их в инкубатор и вот у тебя уже тысячи цыплят.
Ты за ними ухаживаешь и вот у тебя уже тысячи взрослых кур.
И вот эти тысячи кур начинают нести яйца-ты уже крутой фермер!
И тут наводнение-полный пипец! И всю твою ферму смывает,все сдохло, все смыто...
-Пап,ну и где альтернатива?
-Утки!
Пресную воду люди уже "столет" умеют делать в промышленных масштабах, капельный полив ещё раньше стал доступен всем.
А вот погреться в мае очень хочется.
"...
Охлаждению отношений Душанбе и Кабула способствовало и то, что Таджикистан сначала сократил – а потом и вовсе приостановил поставки электроэнергии соседям: Афганистану и Узбекистану.
...
Сокращение поставок в Душанбе объяснили снижением уровня воды в реках Вахш и Пяндж. Ситуация оказалась серьезной: уже 28 июля 2020 года правительство Таджикистана заявило, что вообще прекращает поставки электроэнергии в Узбекистан и Афганистан, а также впервые за три года будет ограничивать внутреннее потребление электроэнергии, чтобы избежать коллапса в осенне-зимний период. Правительство объяснило происходящее общим изменением климата, в том числе тем, что осенью-зимой 2019-2020 годов в зоне формирования рек Вахш и Пяндж выпало слишком мало снега – почти в два раза меньше, чем в прошлые годы.
сказал в Х веке викинг Эрик Рыжий, основатель первой колонии в Гренландии.
Считается, что зеленой землей ледяной остров назвал человек, который в 982 году впервые в 982 его открыл для европейцев. Имя его – Эрик Торвальдсон, к которому современники добавили прозвище Рыжий. По национальности он был норвежцем, по роду занятий – викингом, а на ледяной остров он приплыл из Исландии, куда был изгнан из родной страны за преступления.
Из Исландии Эрика Рыжего тоже изгнали, причем, в направлении «куда глаза глядят». А глядели они у него на запад, в сторону земли, которую в ясную погоду можно было разглядеть с вершин заснеженных исландских гор. Добравшись до неё, викинг провел там целых три года, основал первое поселение, а когда вернулся в Исландию, то начал расписывать её, как райский уголок, называя при этом Гренландией.
То есть, если говорить коротко, Гренландией неуютную ледяную землю Эрик Рыжий назвал исключительно в рекламных целях, рассчитывая таким образом привлечь на территорию острова побольше переселенцев
А, ну да, точно: