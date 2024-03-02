"Кооператив "Судорога". Иногент Галкин* посмеялся над возрастом российских звёзд

Мальчик-иногент Максим Галкин* 47 годиков от роду, будучи на гастролях в США, постебался над возрастом мастодонтов российской эстрады - Григорием Лепсом, Надеждой Бабкиной, Олегом Газмановым и Ларисой Долиной, назвав их "Кооперативом "Судорога". Свою жену он благоразумно не упомянул.
Иноагент и муж 74-летней Аллы Пугачевой Максим Галкин во время концерта в США, в связи с новостью о создании Российской музыкальной ассоциации, не придумал ничего лучше, как постебаться над возрастом российских артистов: Григорием Лепсом, Надеждой Бабкиной, Олегом Газмановым и Ларисой Долиной. По словам Галкина, средний возраст этих артистов составляет более 70 лет, поэтому логичнее было бы назвать их «кооперативом Судорога».
Я не эйджист, но средний возраст у них 70 лет, а они решили объединиться. То есть такой кооператив «Судорога» начался
, – передает слова Галкина* «MK. ru».
По идее, именно в США несмешному юмористу Галкину должны были указать на неуместный и презираемый американским обществом «эйджизм», но никто ничего ему не скажет, потому что "Это другое".
Обратимся же к Wikipedia, которая иногда все же сообщает правдивое. Так вот, согласно её данным,
Григорию Лепсу сейчас 61 год,
Ларисе Долиной 68 лет,
Олегу Газманову 72 года,
Надежде Бабкиной 73 года.
А теперь вишенка на торте: супруге Максима Галкина, 1949 года рождения, совсем скоро стукнет 75 лет.
В связи с чем, пользователи сети натолкали иногенту полную панамку комментариев, содержание которых сводится к объективной реальности: "Максим, ты же сам с такой "судорогой" живешь!
Также на концерте Галкин пошутил над певцом SHAMAN. Он назвал Вячеслава Дронова талантливым исполнителем, однако высмеял патриотическое направление его творчества. Юморист пошутил, что вместо песни «Встанем» SHAMAN исполнит «Сядем» на суде в Гааге.
Источник:
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Это тот галкинд, который бил себя пяткой в грудь, рассказывая какой он ПОЦреот израиля?
Собственно в этом вся их суть.
Продажные лицемеры.
Сам живет с мумией, но высмеивает других.
Сам лижет иззраилю, но смеется над Шаманом.
Не пытаюсь защищать наш престарелый бомонд, или того же шамана, но поведение бабколюба вызывает лишь снисходительное отвращение
Опять этого жида упоминает.