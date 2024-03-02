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"Кооператив "Судорога". Иногент Галкин* посмеялся над возрастом российских звёзд

"Кооператив "Судорога". Иногент Галкин* посмеялся над возрастом российских звёзд

Автор:
02 марта 2024 21:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Галкин   Григорий Лепс   Концерт   Надежда Бабкина   кооператив   маким галкин   судорога   шоу   
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Мальчик-иногент Максим Галкин* 47 годиков от роду, будучи на гастролях в США, постебался над возрастом мастодонтов российской эстрады - Григорием Лепсом, Надеждой Бабкиной, Олегом Газмановым и Ларисой Долиной, назвав их "Кооперативом "Судорога". Свою жену он благоразумно не упомянул.

Иноагент и муж 74-летней Аллы Пугачевой Максим Галкин во время концерта в США, в связи с новостью о создании Российской музыкальной ассоциации, не придумал ничего лучше, как постебаться над возрастом российских артистов: Григорием Лепсом, Надеждой Бабкиной, Олегом Газмановым и Ларисой Долиной. По словам Галкина, средний возраст этих артистов составляет более 70 лет, поэтому логичнее было бы назвать их «кооперативом Судорога».

Я не эйджист, но средний возраст у них 70 лет, а они решили объединиться. То есть такой кооператив «Судорога» начался

, – передает слова Галкина* «MK. ru».

По идее, именно в США несмешному юмористу Галкину должны были указать на неуместный и презираемый американским обществом «эйджизм», но никто ничего ему не скажет, потому что "Это другое".

Обратимся же к Wikipedia, которая иногда все же сообщает правдивое. Так вот, согласно её данным,

Григорию Лепсу сейчас 61 год,

Ларисе Долиной 68 лет,

Олегу Газманову 72 года,

Надежде Бабкиной 73 года.

А теперь вишенка на торте: супруге Максима Галкина, 1949 года рождения, совсем скоро стукнет 75 лет.

В связи с чем, пользователи сети натолкали иногенту полную панамку комментариев, содержание которых сводится к объективной реальности: "Максим, ты же сам с такой "судорогой" живешь!

Также на концерте Галкин пошутил над певцом SHAMAN. Он назвал Вячеслава Дронова талантливым исполнителем, однако высмеял патриотическое направление его творчества. Юморист пошутил, что вместо песни «Встанем» SHAMAN исполнит «Сядем» на суде в Гааге.

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Метки: Галкин   Григорий Лепс   Концерт   Надежда Бабкина   кооператив   маким галкин   судорога   шоу   
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6  комментариев
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16k
GROMOZEKA 36 минут назад
« Он назвал Вячеслава Дронова талантливым исполнителем, однако высмеял патриотическое направление его творчества»

Это тот галкинд, который бил себя пяткой в грудь, рассказывая какой он ПОЦреот израиля?
Собственно в этом вся их суть.
Продажные лицемеры.
Сам живет с мумией, но высмеивает других.
Сам лижет иззраилю, но смеется над Шаманом.
Не пытаюсь защищать наш престарелый бомонд, или того же шамана, но поведение бабколюба вызывает лишь снисходительное отвращение
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32k
Юрьевич 9 минут назад
А я думал, что он во всю рубится за безопасность израиля, которому недавно клялся в верности и любви... А он оказывается по штатам колесит....
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1k
олег 13 минут назад
пугачёва уже не в состоянии прикрывать дупло этой гниды.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 16 минут назад
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4k
Aleks 19 минут назад
Автор статьи мудак, не, даже МУДАК. Есть такая категория людей, в гавне ковыряться, оно засохло, а им снова расковырять нужно.
Опять этого жида упоминает.
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13k
Sapsan 41 минуту назад
Такое чувство, что автор на подработке у герантафиля.
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KlyaksaZ
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