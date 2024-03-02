"Кооператив "Судорога". Иногент Галкин* посмеялся над возрастом российских звёзд

По идее, именно в США несмешному юмористу Галкину должны были указать на неуместный и презираемый американским обществом «эйджизм», но никто ничего ему не скажет, потому что "Это другое".

Обратимся же к Wikipedia, которая иногда все же сообщает правдивое. Так вот, согласно её данным,

Григорию Лепсу сейчас 61 год,

Ларисе Долиной 68 лет,

Олегу Газманову 72 года,

Надежде Бабкиной 73 года.

А теперь вишенка на торте: супруге Максима Галкина, 1949 года рождения, совсем скоро стукнет 75 лет.

В связи с чем, пользователи сети натолкали иногенту полную панамку комментариев, содержание которых сводится к объективной реальности: "Максим, ты же сам с такой "судорогой" живешь!