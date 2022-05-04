«Всем надо задуматься - в кого мы превратимся»: Филипп Киркоров рассказал Собчак о «зомбированных критиках» и Галкине

Филипп Бедросович посетовал, что его «не услышали» и сказал, что он «в ужасе» от происходящего.
Недавно Киркоров выступил в защиту Галкина и Примадонны, которые перебрались в Израиль. Его зацепили слова Симонян о «геронтофилии» Галкина и он от всего сердца призвал «не очернять семью» и «перестать отрезать куски от нашего общества».
Как бы… они сами уехали, разве нет? Кто же отрезает?
Тем не менее, Киркорова услышали - правда, не так как он хотел. Его обращение к журналистам и общественности многие не поняли, а Симоньян ему тут же ответила.
И вот Филипп снова высказался и попытался объяснить, что же он имел в виду. А объяснял он всем известной Ксении Собчак:
«Я сейчас в ужасе что мои слова не услышали... и вторят… зомбировано вторят.., что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция, но подождите… Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные.
Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки». Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и не публичном пространстве».
В конце доложил, что он «патриот нашей страны». И прямо точно повторил опасения Захара Прилепина, о них уже писали, но стоит повторить:
«Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале, она выйдет в эфир 7 мая. Пусть кто-нибудь ещё заменит Киркорова везде.
Пока нам не сообщили, что он патриот, который вне политики и просто хочет петь в своём радужном оперении».
Сразу видно, что Киркоров внимательно следит за высказываниями о своей персоне - сразу объявил себя патриотом. Тем не менее, критику поймал, причём неплохую. Ему досталось и за Галкина, и за выкрутасы в Кремле - это когда он на юбилейном концерте вскарабкался на крест.
Так что теперь ему могут и отменить концерты. До тех пор, пока он не определится и наконец не скажет, что же именно он имеет в виду, говоря о «зомбированных».
Источник:
АНТИФИШКИ
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А елси бы галкин не уехал? если бы на все страну с буквой латинского алфавита скакал? И если бы киркоров его в этом поддерживал?
Что, они сразу бы стали нормальными? Нашими ребятами? истинными патриотами?
Самих не тошнит от этого лицемерия?
Просто когда поставят точку в этом деле напишите: " П.и.д.о.р.а.с.а Киркорова опустили."
И все.