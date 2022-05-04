«Всем надо задуматься - в кого мы превратимся»: Филипп Киркоров рассказал Собчак о «зомбированных критиках» и Галкине

Недавно Киркоров выступил в защиту Галкина и Примадонны, которые перебрались в Израиль. Его зацепили слова Симонян о «геронтофилии» Галкина и он от всего сердца призвал «не очернять семью» и «перестать отрезать куски от нашего общества».

Как бы… они сами уехали, разве нет? Кто же отрезает?

Тем не менее, Киркорова услышали - правда, не так как он хотел. Его обращение к журналистам и общественности многие не поняли, а Симоньян ему тут же ответила.