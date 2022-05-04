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«Всем надо задуматься - в кого мы превратимся»: Филипп Киркоров рассказал Собчак о «зомбированных критиках» и Галкине

«Всем надо задуматься - в кого мы превратимся»: Филипп Киркоров рассказал Собчак о «зомбированных критиках» и Галкине

Автор:
04 мая 2022 15:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   Симоньян   галкин   концерты   критика   пугачева   
3370
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Филипп Бедросович посетовал, что его «не услышали» и сказал, что он «в ужасе» от происходящего.

Недавно Киркоров выступил в защиту Галкина и Примадонны, которые перебрались в Израиль. Его зацепили слова Симонян о «геронтофилии» Галкина и он от всего сердца призвал «не очернять семью» и «перестать отрезать куски от нашего общества».

Как бы… они сами уехали, разве нет? Кто же отрезает?

Тем не менее, Киркорова услышали - правда, не так как он хотел. Его обращение к журналистам и общественности многие не поняли, а Симоньян ему тут же ответила.

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И вот Филипп снова высказался и попытался объяснить, что же он имел в виду. А объяснял он всем известной Ксении Собчак:

«Я сейчас в ужасе что мои слова не услышали... и вторят… зомбировано вторят.., что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция, но подождите… Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные.

Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки». Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и не публичном пространстве».

В конце доложил, что он «патриот нашей страны». И прямо точно повторил опасения Захара Прилепина, о них уже писали, но стоит повторить:

«Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале, она выйдет в эфир 7 мая. Пусть кто-нибудь ещё заменит Киркорова везде.

Пока нам не сообщили, что он патриот, который вне политики и просто хочет петь в своём радужном оперении».

Сразу видно, что Киркоров внимательно следит за высказываниями о своей персоне - сразу объявил себя патриотом. Тем не менее, критику поймал, причём неплохую. Ему досталось и за Галкина, и за выкрутасы в Кремле - это когда он на юбилейном концерте вскарабкался на крест.

Так что теперь ему могут и отменить концерты. До тех пор, пока он не определится и наконец не скажет, что же именно он имеет в виду, говоря о «зомбированных».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киркоров   Симоньян   галкин   концерты   критика   пугачева   
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48  комментариев
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42k
Андрей 10 часов назад
Всем надо задуматься - в кого мы превратимся,- сказал мужчина, который любит других мужчин, бъёт женщин и одевается в какие-то перья.
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4k
bumtester 2 часа назад
Ок, общественность сразу разобралась - галкин, питр, киркоров пидр.
А елси бы галкин не уехал? если бы на все страну с буквой латинского алфавита скакал? И если бы киркоров его в этом поддерживал?
Что, они сразу бы стали нормальными? Нашими ребятами? истинными патриотами?
Самих не тошнит от этого лицемерия?
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0
GovnoFishki 2 часа назад
Он патриот какой страны? Болгарии?)) они просто зарабатывали деньги, что они для страны сделали, что они принесли в культуру. Если уедет дворник, сантехник, предприниматель, айтишник, врач, учитель, инженер и тд, то страна действительно потеряет человека, который приносит пользу обществу. А если эти все чудики уедут, то что страна потеряет?)) одним пернатым меньше, только птицам лучше)
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39k
Бабай 3 часа назад
А давайте "Сегодня вечером" отменим пока Цискаридзе туда не вписался...
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22k
Валерий 3 часа назад
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1k
Motorola 3 часа назад
Опять этот педикулёз пернатый вылез ...
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1k
Motorola 4 часа назад
Нам ещё мнение Полипа Педросовича Хардкорова не хватает выслушивать ...
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1k
Лебовски 4 часа назад
Как всегда по традиции всяким пид*расам ставлю просто МИНУС!!!! Не суйте это чмо в посты.
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9k
Петя Кантроп 4 часа назад
Пусть катится к едрене фене - воздух чище будет. Только выпускать таких надо с голой жопой, нехай оставит тут все что он на нас "заработал"
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3k
Frank Borman 4 часа назад
Филя обьясняет Ксюше насчет Галкина и Прыма-Донны. П@дор обьясняет жидовской кобыле. @бала жаба гадюку...
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25k
Ваня 4 часа назад
о-о свистозадые опять раздухарились...
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−8
николай быков 5 часов назад
August, здесь прям как на работе. Пилит каждый день по несколько постов.
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16k
Valiko 5 часов назад
киркоров без перьев
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13k
K7OO 6 часов назад
Ну все, расшевелили кусок говна. Теперь он не уймется и будет смердеть, пока его жидким азотом не зальют.
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2k
АлексЮстасу 6 часов назад
На последней фотке румын какает? Или у него по жизни глаза такие?
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8k
Пётр 6 часов назад
Всем надо задуматься...Ну если только ВСЕМ, а пока получается, одним можно всё, а другим нельзя...Если человек уехал из странны и говорит: Что осталось только тупое быдло, а настоящая Россия уехала, что малазийский боинг , Буча тоже виновата Россия, то это "норма", таких людей не трогайте, это же просто альтернативное позиция...А когда педика, назвали педиком, то аяяй так нельзя,как вы можете,надо задуматься...
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888
ezh28 6 часов назад
Не засоряйте Фишки новостями про этого П.И.Д.О.Р.А!
Просто когда поставят точку в этом деле напишите: " П.и.д.о.р.а.с.а Киркорова опустили."
И все.
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219
Nik Nik 6 часов назад
Есть ЛГБТ, есть пи.....сы, и есть Киркоров....
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1k
elf3399 6 часов назад
Никогда не думал, что бу на одной стороне с Киркоровым.
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4k
Владимир 7 часов назад
этого скомороха становится много.
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29k
Ed 7 часов назад
Если одним из итогов спецоперации станет массовый отвал из страны Галкиных, Пугачевых, Собчачек и т.д. и т.п = будет замечательно. Вот где истинно оккупанты - тупые, жадные и безмерно бесталанные
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August

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