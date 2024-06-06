Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР

Прошлое раскрывается перед нами в самых неожиданных проявлениях при просмотре старых фотографий. Иногда полезно пролистывать архивы, чтобы узнать о нашей стране чуточку больше.
Столовая пионерского лагеря, 1970-е
Дети всегда делились на тех кто любил пионерские лагеря и тех кто предпочитал отдыхать летом у бабушки.
Ночная Москва. Площадь Революции. Гостиница «Метрополь», 1963 год
Тренажерный зал в Люберцах, 1987 год
Школьницы Наташа Князькова (слева) и Оксана Слободчикова и тренер Михаил Рыбаков во время тренировки в одной из люберецких «качалок».
Производство баранок(бубликов) на московском хлебозаводе, 1967 год
Когда бублики выходят с печи, их ссыпают в контейнер-тележку и её подставляют под мощный вентилятор, после пакуют остывшими. Это божественный вкус ещё горячих бубликов невозможно передать.
Во дворе. Якутская АССР, Тикси, 1950-е годы
После окончания Великой Отечественной войны Григорий Петрович Сухарев был демобилизован из Советской Армии и направлен в Тикси для работы в должности начальника радиостанции поселка. Жил там вместе с семьей и работал до 1956 года. В свободное время снимал на трофейную камеру свою любимую семью, друзей и знакомых.
Спальня в 3-х комнатной кооперативной квартире. Район Чертаново. Москва, 1971 год
Паркет-елочка, торшер, ковер на стене... все по советскому фэншую. Дорого-богато.
Кинотеатр "Центральный". Якутск, 1964 год
Санаторно-лесная школа-интернат № 4. МО, Быково, 1963 год
Экскурсия на стекольный завод
Стеклодув обучает детей ремеслу. Год и автор неизвестны, предположу что это 1960-е.
Отец учит детей-близнецов кататься на трехколесных велосипедах, 1968 год
Некондиционный товар. Новокузнецк, 1983 год
Из двух нерабочих телевизоров умельцы соберут один рабочий и перепродадут получив немаленький денежный "навар".
В магазине "Океан", Самара, начало 80-х
В некоторых городах России до сих пор сохранился этот интересный магазин, где и сейчас можно купить рыбу или морепродукты на любой вкус.
Семья на прогулке. Ленинград, 1954 год
Наверное, ребенка не очень удобно было класть, но коляска была очень-очень устойчивая.
Москва, тихое место на улице Яузской, 1959 год
Аттракцион "Сатурн" в парке Горького 1978 год
Один из самых странных, опасных и дорогостоящих аттракционов, когда-либо находившиеся в советских парках. Однако всем кому повезло прокатиться на этом аттракционе вспоминают его с восторгом. Прокатиться стоило 50 копеек.
Бригада шахтеров пьет пиво во время отдыха. Донецкая область, УССР, 1977 год
Возможно это день шахтера, последнее воскресенье августа либо день рождения.
Девочка укутанная платком. Иркутск, 1964 год
Думаю многие вспомнят, как бабушки укутывали так перед прогулкой. Также носили меховые шапки с ушками и варежки на резинках, чтобы не потерялись.
Кукольный конвейер
Фабрика находилась в городе Кондопога. Каждая маленькая девочка мечтала о такой.
Ребятня с собакой, Горьковская (Нижегородская) область, 1957 год
Самое классное время было и домой не загнать, помню зимой весь промок, пока до дома дошёл, штаны замёрзли как камень, их дома у батареи поставил, одел другие и опять, гулять.
«Главный во дворе», Кострома, 1958 год
Трехколесная «Ракета», педальное счастье или роскошь для малышей СССР.
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Мнение ребёнка учитывалось в десятую очередь.
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Знакомый купальник - наполовину черный. Помню, как мы гонялись за такими...
ШКОЛЬНИЦЫ Наташа и Оксана ?!?!
Нифуя себе "школьницы" !!! )))
Родители до сих пор живут в такой 1965 года постройки (пай был что-то около 5000 руб.).