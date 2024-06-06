Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР

Во дворе. Якутская АССР, Тикси, 1950-е годы

После окончания Великой Отечественной войны Григорий Петрович Сухарев был демобилизован из Советской Армии и направлен в Тикси для работы в должности начальника радиостанции поселка. Жил там вместе с семьей и работал до 1956 года. В свободное время снимал на трофейную камеру свою любимую семью, друзей и знакомых.