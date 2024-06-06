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Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР

Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР

Автор:
06 июня 2024 09:09
Сообщество : СССР
Метки: Прошлое   СССР   интересно   люди   одборка   фото   
2584
21

Прошлое раскрывается перед нами в самых неожиданных проявлениях при просмотре старых фотографий. Иногда полезно пролистывать архивы, чтобы узнать о нашей стране чуточку больше.

Столовая пионерского лагеря, 1970-е

Дети всегда делились на тех кто любил пионерские лагеря и тех кто предпочитал отдыхать летом у бабушки.

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Ночная Москва. Площадь Революции. Гостиница «Метрополь», 1963 год

Тренажерный зал в Люберцах, 1987 год

Школьницы Наташа Князькова (слева) и Оксана Слободчикова и тренер Михаил Рыбаков во время тренировки в одной из люберецких «качалок».


Производство баранок(бубликов) на московском хлебозаводе, 1967 год

Когда бублики выходят с печи, их ссыпают в контейнер-тележку и её подставляют под мощный вентилятор, после пакуют остывшими. Это божественный вкус ещё горячих бубликов невозможно передать.


Во дворе. Якутская АССР, Тикси, 1950-е годы

После окончания Великой Отечественной войны Григорий Петрович Сухарев был демобилизован из Советской Армии и направлен в Тикси для работы в должности начальника радиостанции поселка. Жил там вместе с семьей и работал до 1956 года. В свободное время снимал на трофейную камеру свою любимую семью, друзей и знакомых.


Спальня в 3-х комнатной кооперативной квартире. Район Чертаново. Москва, 1971 год

Паркет-елочка, торшер, ковер на стене... все по советскому фэншую. Дорого-богато.


Кинотеатр "Центральный". Якутск, 1964 год


Санаторно-лесная школа-интернат № 4. МО, Быково, 1963 год


Экскурсия на стекольный завод

Стеклодув обучает детей ремеслу. Год и автор неизвестны, предположу что это 1960-е.


Отец учит детей-близнецов кататься на трехколесных велосипедах, 1968 год


Некондиционный товар. Новокузнецк, 1983 год

Из двух нерабочих телевизоров умельцы соберут один рабочий и перепродадут получив немаленький денежный "навар".


В магазине "Океан", Самара, начало 80-х

В некоторых городах России до сих пор сохранился этот интересный магазин, где и сейчас можно купить рыбу или морепродукты на любой вкус.


Семья на прогулке. Ленинград, 1954 год

Наверное, ребенка не очень удобно было класть, но коляска была очень-очень устойчивая.


Москва, тихое место на улице Яузской, 1959 год


Аттракцион "Сатурн" в парке Горького 1978 год

Один из самых странных, опасных и дорогостоящих аттракционов, когда-либо находившиеся в советских парках. Однако всем кому повезло прокатиться на этом аттракционе вспоминают его с восторгом. Прокатиться стоило 50 копеек.


Бригада шахтеров пьет пиво во время отдыха. Донецкая область, УССР, 1977 год

Возможно это день шахтера, последнее воскресенье августа либо день рождения.


Девочка укутанная платком. Иркутск, 1964 год

Думаю многие вспомнят, как бабушки укутывали так перед прогулкой. Также носили меховые шапки с ушками и варежки на резинках, чтобы не потерялись.

Кукольный конвейер

Фабрика находилась в городе Кондопога. Каждая маленькая девочка мечтала о такой.


Ребятня с собакой, Горьковская (Нижегородская) область, 1957 год

Самое классное время было и домой не загнать, помню зимой весь промок, пока до дома дошёл, штаны замёрзли как камень, их дома у батареи поставил, одел другие и опять, гулять.


«Главный во дворе», Кострома, 1958 год

Трехколесная «Ракета», педальное счастье или роскошь для малышей СССР.

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Метки: Прошлое   СССР   интересно   люди   одборка   фото   
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13  комментариев
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4k
Едондер пуп 2 часа назад
"Дети всегда делились на тех кто любил пионерские лагеря и тех кто предпочитал отдыхать летом у бабушки."
Мнение ребёнка учитывалось в десятую очередь.
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3k
Кирилл 13 минут назад
хотел бы я сейчас такой паркет
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5k
Elen Elen 24 минуты назад
"Тренажерный зал в Люберцах, 1987 год"
======
Знакомый купальник - наполовину черный. Помню, как мы гонялись за такими...
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40
Амфибрахий Валерьич Полчаса назад
там не Самара, а Куйбышев
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Комментарий удален
0
1k
DuckTales 54 минуты назад
"Дети всегда делились на тех кто любил пионерские лагеря и тех кто предпочитал отдыхать летом у бабушки." ... Меня даже не спрашивали - дача на все каникулы ...
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1k
Рома Час назад
"Тренажерный зал в Люберцах, 1987 год"
ШКОЛЬНИЦЫ Наташа и Оксана ?!?!
Нифуя себе "школьницы" !!! )))
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14k
The Joker Час назад
Кооперативная квартира в 1971 году?
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3480 постов (3180 в горячем)

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