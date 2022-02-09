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6 типичных советских выражений, идеально отражающих эпоху

6 типичных советских выражений, идеально отражающих эпоху (7 фото)

Автор:
09 февраля 2022 09:44
Сообщество : СССР
Метки: СССР   выражения   интересно   люди   факты   фото   эпоха   
1373
7

Фразы, зародившиеся в ту эпоху, отражали все реалии того времени. Так что же это были за выражения? И почему одни стали неактуальны, а другие используются и по сей день?

Многое из того, что существовало в советское время, уже давно исчезло или позабылось. А что-то, напротив, прочно вошло в нашу жизнь. Например, некоторые типичные слова и фразы советского человека. В СССР действительно существовал свой особый язык, который нынешнему подрастающему поколению может быть непонятен.


Кто крайний

Или «Кто последний». Эту фразу мы до сих пор употребляем, когда приходим куда-нибудь и натыкаемся на большую очередь. Например, в поликлинике. Выражение родилось в советское время, когда люди просто «жили» в огромных очередях. То тут, то там народ выстраивался в километровые вереницы за билетами на концерты, мебелью, техникой и т. п. Даже перед продуктовыми магазинами, в парикмахерские и в прочие «конторы» и общественные заведения собирались большие очереди. Люди в буквальном смысле стояли в них часами и днями.

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После вопроса «Кто крайний?» нередко следовало «Я за вами буду» и «А что дают?». Во времена дефицита люди, только завидев очередь, сразу же присоединялись к ней. И неважно, за каким товаром выстроилась эта вереница. Раз стоят — значит что-то нужное. А в то время любая вещь была нужной, даже эмалированный таз.


Выбросили

В советское время у этого слова было два смысла. Один из них тот же, что и сегодня — когда мы говорим о чем-то, что выкинули. Но чаще его употребляли, говоря о появившемся дефицитном товаре на прилавке какого-нибудь магазина. Это могло быть что угодно: зеленый горошек или люстра.

Где достал

Сегодня мы спрашиваем «Где купил?», если, например, видим у кого-то вещь, которая нам понравилась. Но в советское время «правильнее» было задать вопрос «Где достал?» или «Где брал?».

Кстати, несмотря на царивший тогда дефицит, у мужчин получалось радовать любимых женщин подарками. Однако то, что они преподносили в качестве презентов, современные девушки не оценили бы.


Поступил сигнал из милиции

В Советском Союзе существовали вытрезвители — специальные отдельные помещения в отделениях милиции, куда доблестные стражи порядка доставляли пьяных дебоширов. При этом на работу провинившихся отправляли «бумагу» о том, что такой-то гражданин нарушил общественный порядок и был задержан в нетрезвом виде. После этого сигнала из милиции собирали собрания, где трудовым коллективом решали, что делать с дебоширом.

В качестве наказания могли, например, нагрузить общественными работами или лишить премии. Кроме того, каждый раз с хулиганом проводили профилактические беседы и следили за его дальнейшим поведением. Тем, на кого часто поступали сигналы из милиции, отказывали в повышении по службе.


Тебе что, больше всех надо

Выражение, употребляемое и в наши дни. Смысл его в том, что лучше сидеть тихо и не вмешиваться. В довоенные годы в стране была крайне напряженная обстановка, когда за любой пустяковый анекдот или безобидную фразу могли сослать в отдаленные районы Советского Союза. Поэтому тем, кто решался откровенно и громко озвучивать свои мысли и тем более спорить с начальством или высокопоставленными лицами, задавали этот риторический вопрос: «Тебе что, больше всех надо?».

Забить козла

Смысл этой фразы тоже не буквален. В советское время было популярно домино. В него играли от мала до велика: элементарные правила понятны даже ребенку. Эта простая и быстрая игра помогала весело скоротать время, например, в очереди. Мужчины любили играть в нее во дворах и парках. А некоторые умудрялись приносить её на работу и «резаться», пока начальство не видит. Благодаря компактным размерам коробочки её можно было носить везде с собой в кармане.

Однако, несмотря на относительную простоту, существует несколько вариаций этой настольной игры. Одна из них называется «Козел». Они была очень популярна в советское время. Поэтому часто приглашение поиграть в домино звучало так: «Пойдем, козла забьём».


А какие типично советские выражения помните вы? Поделитесь ниже в комментариях.



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Метки: СССР   выражения   интересно   люди   факты   фото   эпоха   
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45  комментариев
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, на вскидку, "Получить квартиру" - квартиры получали бесплатно, а не покупали.
"Получить путёвку" - государство гарантировало работнику бесплатное сан-кур. лечение. и т.д..
"Работать по распределению." - государство гарантировало гражданину окончившему учебное заведение рабочее место по специальности. и т.д.. Всех выражений перечислишь.
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24k
SerGProS 7 минут назад
за любой пустяковый анекдот или безобидную фразу могли сослать в отдаленные районы Советского Союза

Хотя бы один пример, когда кого-то посадили за анекдот. Тем-более, пустяковый
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3k
Сергей Сергеев 7 минут назад
"Сделанное в конце месяца" - значит из рук вон плохо, когда пытаясь выполнить плановые показатели работали тяп-ляп, гонясь за количеством, закрывая глаза на качество.
"Купить из-под прилавка", здесь комментарии излишни.
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3k
Юра Гагарин 12 минут назад
Партия наш рулевой.

народные вариации -
Партия дай порулить.
Партия дай 100 рублей.

Народ и партия едины
Народ партией [мат].

Хочешь жить, умей вертеться.
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3k
Сергей Сергеев 19 минут назад
"В одни руки больше килограмма не отпускаем."
"Продать в нагрузку", это когда к дефицитному товару, например растворимому кофе или сайре в масле, полагалась обязательная покупка в виде неликвида, типа перловки.
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4k
sibull Полчаса назад
Вопрос "кто крайний" в СССР не задавали, только "кто последний". И, к счастью, филологи "кто крайний" считают не корректным. Приблизительно из той же оперы: "я пришёл со школы, я приехал с Твери" (правильно ИЗ), "я ржал с него" вместо "я ржал над ним". Совсем русский язык испоганили.
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56k
Похабыч 37 минут назад
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654k
Alexey Berestenko 38 минут назад
Передайте за билет.
Как пройти в библиотеку.
Давай свой дневник!
Вас здесь не стояло!
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5k
pilgrimnl 55 минут назад
компасировать мозги
это вам не в бирюльки играть
клизма с патифонными иголками
старая пластинку
как фанера над парижем
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2k
Frank Borman Час назад
Слава КПСС!
Партия - ум, честь и совесть нашего народа!
Партия сказала - надо, комсомол ответил - есть!
Дембель неизбежен так же, как и победа коммунизма!
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2k
YaNa 2 часа назад
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6k
Bartello 2 часа назад
Тащи с завода даже гвоздь - ты здесь хозяин а не гость.
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10k
Cornho 2 часа назад
Много таких выражений, например "сними/положи/повесь трубку", уже редко такое услышишь.
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10k
Kostick 2 часа назад
"по блату", "из-под полы", "толчок-толкучка-туча".
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1k
Bosk 2 часа назад
Нам денег не надо работу давай, нам солнце не надо нам партия светит..., мы примерно так подкалывали своего прораба когда на нас сваливался аврал до ночи.
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