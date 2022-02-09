6 типичных советских выражений, идеально отражающих эпоху

Многое из того, что существовало в советское время, уже давно исчезло или позабылось. А что-то, напротив, прочно вошло в нашу жизнь. Например, некоторые типичные слова и фразы советского человека. В СССР действительно существовал свой особый язык, который нынешнему подрастающему поколению может быть непонятен.

Кто крайний

Или «Кто последний». Эту фразу мы до сих пор употребляем, когда приходим куда-нибудь и натыкаемся на большую очередь. Например, в поликлинике. Выражение родилось в советское время, когда люди просто «жили» в огромных очередях. То тут, то там народ выстраивался в километровые вереницы за билетами на концерты, мебелью, техникой и т. п. Даже перед продуктовыми магазинами, в парикмахерские и в прочие «конторы» и общественные заведения собирались большие очереди. Люди в буквальном смысле стояли в них часами и днями.