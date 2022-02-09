6 типичных советских выражений, идеально отражающих эпоху

Фразы, зародившиеся в ту эпоху, отражали все реалии того времени. Так что же это были за выражения? И почему одни стали неактуальны, а другие используются и по сей день?
Многое из того, что существовало в советское время, уже давно исчезло или позабылось. А что-то, напротив, прочно вошло в нашу жизнь. Например, некоторые типичные слова и фразы советского человека. В СССР действительно существовал свой особый язык, который нынешнему подрастающему поколению может быть непонятен.
Кто крайний
Или «Кто последний». Эту фразу мы до сих пор употребляем, когда приходим куда-нибудь и натыкаемся на большую очередь. Например, в поликлинике. Выражение родилось в советское время, когда люди просто «жили» в огромных очередях. То тут, то там народ выстраивался в километровые вереницы за билетами на концерты, мебелью, техникой и т. п. Даже перед продуктовыми магазинами, в парикмахерские и в прочие «конторы» и общественные заведения собирались большие очереди. Люди в буквальном смысле стояли в них часами и днями.
После вопроса «Кто крайний?» нередко следовало «Я за вами буду» и «А что дают?». Во времена дефицита люди, только завидев очередь, сразу же присоединялись к ней. И неважно, за каким товаром выстроилась эта вереница. Раз стоят — значит что-то нужное. А в то время любая вещь была нужной, даже эмалированный таз.
Выбросили
В советское время у этого слова было два смысла. Один из них тот же, что и сегодня — когда мы говорим о чем-то, что выкинули. Но чаще его употребляли, говоря о появившемся дефицитном товаре на прилавке какого-нибудь магазина. Это могло быть что угодно: зеленый горошек или люстра.
Где достал
Сегодня мы спрашиваем «Где купил?», если, например, видим у кого-то вещь, которая нам понравилась. Но в советское время «правильнее» было задать вопрос «Где достал?» или «Где брал?».
Кстати, несмотря на царивший тогда дефицит, у мужчин получалось радовать любимых женщин подарками. Однако то, что они преподносили в качестве презентов, современные девушки не оценили бы.
Поступил сигнал из милиции
В Советском Союзе существовали вытрезвители — специальные отдельные помещения в отделениях милиции, куда доблестные стражи порядка доставляли пьяных дебоширов. При этом на работу провинившихся отправляли «бумагу» о том, что такой-то гражданин нарушил общественный порядок и был задержан в нетрезвом виде. После этого сигнала из милиции собирали собрания, где трудовым коллективом решали, что делать с дебоширом.
В качестве наказания могли, например, нагрузить общественными работами или лишить премии. Кроме того, каждый раз с хулиганом проводили профилактические беседы и следили за его дальнейшим поведением. Тем, на кого часто поступали сигналы из милиции, отказывали в повышении по службе.
Тебе что, больше всех надо
Выражение, употребляемое и в наши дни. Смысл его в том, что лучше сидеть тихо и не вмешиваться. В довоенные годы в стране была крайне напряженная обстановка, когда за любой пустяковый анекдот или безобидную фразу могли сослать в отдаленные районы Советского Союза. Поэтому тем, кто решался откровенно и громко озвучивать свои мысли и тем более спорить с начальством или высокопоставленными лицами, задавали этот риторический вопрос: «Тебе что, больше всех надо?».
Забить козла
Смысл этой фразы тоже не буквален. В советское время было популярно домино. В него играли от мала до велика: элементарные правила понятны даже ребенку. Эта простая и быстрая игра помогала весело скоротать время, например, в очереди. Мужчины любили играть в нее во дворах и парках. А некоторые умудрялись приносить её на работу и «резаться», пока начальство не видит. Благодаря компактным размерам коробочки её можно было носить везде с собой в кармане.
Однако, несмотря на относительную простоту, существует несколько вариаций этой настольной игры. Одна из них называется «Козел». Они была очень популярна в советское время. Поэтому часто приглашение поиграть в домино звучало так: «Пойдем, козла забьём».
А какие типично советские выражения помните вы? Поделитесь ниже в комментариях.
Источник:
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"Получить путёвку" - государство гарантировало работнику бесплатное сан-кур. лечение. и т.д..
"Работать по распределению." - государство гарантировало гражданину окончившему учебное заведение рабочее место по специальности. и т.д.. Всех выражений перечислишь.
Хотя бы один пример, когда кого-то посадили за анекдот. Тем-более, пустяковый
"Купить из-под прилавка", здесь комментарии излишни.
народные вариации -
Партия дай порулить.
Партия дай 100 рублей.
Народ и партия едины
Народ партией [мат].
Хочешь жить, умей вертеться.
"Продать в нагрузку", это когда к дефицитному товару, например растворимому кофе или сайре в масле, полагалась обязательная покупка в виде неликвида, типа перловки.
Как пройти в библиотеку.
Давай свой дневник!
Вас здесь не стояло!
это вам не в бирюльки играть
клизма с патифонными иголками
старая пластинку
как фанера над парижем
Партия - ум, честь и совесть нашего народа!
Партия сказала - надо, комсомол ответил - есть!
Дембель неизбежен так же, как и победа коммунизма!
Хочешь жни, а хочешь куй - всё равно получишь (мало)!
У них ещё была "оправдаловка" себя, перед теми, кто зарабатывает хорошо. Типа: "А вам всё мало! Пашете и пашете, как идиоты! Рвачи".
Ленивые и завистливые особи были. Воровать было опасно, а работать не хотели.