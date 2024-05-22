Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

Возможно многие вспомнят какие-то приятные моменты из страны, которой больше нет.
Официантка в кафе на Пушкинской площади Москвы, 1959 год
Во время вечерней прогулки, 1960-е
Студенты Одесского политехнического института А. Котляренко и Г. Мистюк, отдыхающие летом в студенческом лагере на берегу Чёрного моря.
В доме игрушек, 1963 год
Педальные автомобили в Советское время были мечтой почти каждого ребенка. Машинки были очень прочныминеубиваемыйнеу и переходили по наследству от старшего ребенка младшему.
Пляж у Петропавловской крепости. Ленинград, начало 60-х
Стройные тела отдыхающих сразу бросаются в глаза. Что парни, что девушки и женщины в те годы не были пузатыми, как сейчас, а все были весьма спортивные.
Загорать у стен Петропавловской крепости на пляже Заячьего острова (самого теплого места города, как шутят в Петербурге) – действительно старая традиция. Летом – особенно в советское время – там купались, а зимой и холодной весной – загорали.
Магазин Грибы-ягоды на улице Сретенка. Москва, 1970 год
Сретенка Правая сторона к центру. Посередине магазина, где вход - две кассы. Слева на прилавке стояли деревянные ёмкости с солёными и маринованными грибами, огурцами. Бывало стояли большие бочки с солёными огурцами.
Бензиновая заправка. Киев, 1979 год
Новые бензозаправочные станции были построены вдоль всего пути олимпийского огня - от границы СССР с Румынией до Москвы - столицы Олимпиады-80. В 1990-е годы почти все были закрыты.
Удивительно то, что такого типа заправки сейчас работают в Японии (с подвесными пистолетами).
Симпатичные приемщицы стеклотары в Риге. Латвийская ССР, 1983 год
В 1980-е годы почти 85% тары сдавалось в пункты приёма стеклотары. Таким образом можно сказать, что граждане советского союза стали заботиться об экологии задолго до того, как это стало модно во всём мире.
Ну и не стоит забывать, что сдавать бутылки было крайне выгодно.
Женщина на заводе собирает двигатель Жигулей, 1979 год
Возможно этот двигатель до сих пор где-то ездит.
Доставка Союзпечати. Пенза, 1950 год
Урожай. Кировская область, 1954 год
Девушка на пришкольном участке в Фаленской совхозной семилетней школе.
Пограничник кормит медвежат сгущенкой на одной из дальневосточных застав. СССР, 1975 год
После дождя
8 июня 1966 года на Москву обрушился сильнейший дождь. Автомобиль Волга ГАЗ-21 на одной из затопленных улиц.
Кабины для принятия солнечных ванн зимой на пляже санатория им. Фабрициуса. Сочи, 1982 год
Дети в спальных мешках идут спать днем на свежем воздухе. СССР, 1930-е годы
"Мечтатели". Волгоград, 1960-e годы
Так выглядит счастливое детство без телефонов и компьютеров, тогда дети были на улице, где играли, бегали, мечтали!
На пешеходном переходе в Волгограде, 1982 год
Коляска вероятнее всего производства Польской Народной Республики.
Девушка в парке
Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Москва, 1954 год.
Сбор макулатуры, начало 1980-х
В СССР школьники занимались сбором макулатуры, организуя рейды по квартирам, домам и предприятиям Это было сопровождаемо соревнованиями между классами, чтобы определить, кто сможет собрать больше макулатуры. Класс, собравший наибольшее количество, получал награду в виде вымпела или возможности совершить экскурсию. В СССР школьники занимались сбором макулатуры, организуя рейды по квартирам, домам и предприятиям
Геленджик. Рыночная площадь, 1973 год
Вероятно, девушка сама сшила платье, а из остатков ткани - сумку. Раньше было очень много портних и мастеров по пошиву, и даже в самых малых городах было по несколько ателье, во всех киосках для умеющих шить продавалось великое множество журналов мод(даже зарубежных), поэтому все девушки и женщины одевались красиво и очень разнообразно.
Отцы и дети. Тюменская область, Самотлор, 1968 год
Консервные пирамиды, 1970-е
Мурманский магазин "Океан".
Тюмень. Улица Муравленко, 1984 год
Примерно так выглядел каждый двор, до того как появился интернет и мобильные телефоны у детей.
Туристы на экскурсии в Ленинграде, 1952 год. Слева - Исаакиевский собор
Советские девушки на пикнике. СССР, 1970-е годы
Мотосекция в пионерлагере "Юность" московского завода "Эра", 1985 год
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Помнится, это фото пару-тройку лет назад позиционировали как антиковидное мероприятие...