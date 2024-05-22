Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

Пляж у Петропавловской крепости. Ленинград, начало 60-х

Стройные тела отдыхающих сразу бросаются в глаза. Что парни, что девушки и женщины в те годы не были пузатыми, как сейчас, а все были весьма спортивные.

Загорать у стен Петропавловской крепости на пляже Заячьего острова (самого теплого места города, как шутят в Петербурге) – действительно старая традиция. Летом – особенно в советское время – там купались, а зимой и холодной весной – загорали.