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Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

Автор:
22 мая 2024 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   интересно   люди   потрясающе   удивительно   фото   
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Возможно многие вспомнят какие-то приятные моменты из страны, которой больше нет.

Официантка в кафе на Пушкинской площади Москвы, 1959 год

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Во время вечерней прогулки, 1960-е

Студенты Одесского политехнического института А. Котляренко и Г. Мистюк, отдыхающие летом в студенческом лагере на берегу Чёрного моря.


В доме игрушек, 1963 год

Педальные автомобили в Советское время были мечтой почти каждого ребенка. Машинки были очень прочныминеубиваемыйнеу и переходили по наследству от старшего ребенка младшему.


Пляж у Петропавловской крепости. Ленинград, начало 60-х

Стройные тела отдыхающих сразу бросаются в глаза. Что парни, что девушки и женщины в те годы не были пузатыми, как сейчас, а все были весьма спортивные.

Загорать у стен Петропавловской крепости на пляже Заячьего острова (самого теплого места города, как шутят в Петербурге) – действительно старая традиция. Летом – особенно в советское время – там купались, а зимой и холодной весной – загорали.

Магазин Грибы-ягоды на улице Сретенка. Москва, 1970 год

Сретенка Правая сторона к центру. Посередине магазина, где вход - две кассы. Слева на прилавке стояли деревянные ёмкости с солёными и маринованными грибами, огурцами. Бывало стояли большие бочки с солёными огурцами.


Бензиновая заправка. Киев, 1979 год

Новые бензозаправочные станции были построены вдоль всего пути олимпийского огня - от границы СССР с Румынией до Москвы - столицы Олимпиады-80. В 1990-е годы почти все были закрыты.

Удивительно то, что такого типа заправки сейчас работают в Японии (с подвесными пистолетами).

Симпатичные приемщицы стеклотары в Риге. Латвийская ССР, 1983 год

В 1980-е годы почти 85% тары сдавалось в пункты приёма стеклотары. Таким образом можно сказать, что граждане советского союза стали заботиться об экологии задолго до того, как это стало модно во всём мире.

Ну и не стоит забывать, что сдавать бутылки было крайне выгодно.


Женщина на заводе собирает двигатель Жигулей, 1979 год

Возможно этот двигатель до сих пор где-то ездит.


Доставка Союзпечати. Пенза, 1950 год


Урожай. Кировская область, 1954 год

Девушка на пришкольном участке в Фаленской совхозной семилетней школе.


Пограничник кормит медвежат сгущенкой на одной из дальневосточных застав. СССР, 1975 год


После дождя

8 июня 1966 года на Москву обрушился сильнейший дождь. Автомобиль Волга ГАЗ-21 на одной из затопленных улиц.


Кабины для принятия солнечных ванн зимой на пляже санатория им. Фабрициуса. Сочи, 1982 год


Дети в спальных мешках идут спать днем на свежем воздухе. СССР, 1930-е годы


"Мечтатели". Волгоград, 1960-e годы

Так выглядит счастливое детство без телефонов и компьютеров, тогда дети были на улице, где играли, бегали, мечтали!


На пешеходном переходе в Волгограде, 1982 год

Коляска вероятнее всего производства Польской Народной Республики.


Девушка в парке

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Москва, 1954 год.

Сбор макулатуры, начало 1980-х

В СССР школьники занимались сбором макулатуры, организуя рейды по квартирам, домам и предприятиям Это было сопровождаемо соревнованиями между классами, чтобы определить, кто сможет собрать больше макулатуры. Класс, собравший наибольшее количество, получал награду в виде вымпела или возможности совершить экскурсию. В СССР школьники занимались сбором макулатуры, организуя рейды по квартирам, домам и предприятиям


Геленджик. Рыночная площадь, 1973 год

Вероятно, девушка сама сшила платье, а из остатков ткани - сумку. Раньше было очень много портних и мастеров по пошиву, и даже в самых малых городах было по несколько ателье, во всех киосках для умеющих шить продавалось великое множество журналов мод(даже зарубежных), поэтому все девушки и женщины одевались красиво и очень разнообразно.


Отцы и дети. Тюменская область, Самотлор, 1968 год

Консервные пирамиды, 1970-е

Мурманский магазин "Океан".


Тюмень. Улица Муравленко, 1984 год

Примерно так выглядел каждый двор, до того как появился интернет и мобильные телефоны у детей.


Туристы на экскурсии в Ленинграде, 1952 год. Слева - Исаакиевский собор


Советские девушки на пикнике. СССР, 1970-е годы

Мотосекция в пионерлагере "Юность" московского завода "Эра", 1985 год

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Метки: СССР   интересно   люди   потрясающе   удивительно   фото   
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2  комментария
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23k
kσρβγς 48 минут назад
"Кабины для принятия солнечных ванн"

Помнится, это фото пару-тройку лет назад позиционировали как антиковидное мероприятие...
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40k
koleos72 51 секунду назад
Советские девушки не дуры прибухнуть!
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3586 постов (3417 в горячем)

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