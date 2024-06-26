Матера ― единственное место на Земле, где до сих пор стоят дома, которым 9 тысяч лет

Сегодня это единственное поселение планеты, где люди все еще живут в тех же домах, что жили их предки тысячелетия назад.

От позора Италии до культурной столицы Европы

Однако в туристическую Мекку город превратился не так давно, ведь здесь не всегда все было благополучно. В середине ХХ века Матера была беднейшим поселением Италии. Известность этому региону принес итальянский писатель Карло Леви, и он рассказал о городе не как о чудесной древней достопримечательности, а как о месте, где царит крайняя нищета.