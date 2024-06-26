Матера ― единственное место на Земле, где до сих пор стоят дома, которым 9 тысяч лет

В итальянском регионе Базиликата есть уникальное поселение ― Матера. Это древний город, и некоторым жилищам здесь девять тысячелетий. Сегодня в Матере проживает чуть больше 60 тысяч человек, а его история давно превратила городок в непревзойденное туристическое направление.
От древних людей до современности
Первые поселения на территории современной Матеры датируются эпохой палеолита, который завершился в 13 тысячелетии до н.э. Но все же самые старые дома здесь несколько «моложе»: так, здесь до сих пор сохранились жилища, в которых люди жили девять тысячелетий назад.
Они вырублены в местных скалах и выглядят впечатляюще. Район с этими старыми домами называется Сасси де Матера, и дословно с итальянского переводится как «Камни Матеры». В 1993 году ЮНЕСКО объявило его объектом Всемирного наследия, отметив, что это «самый выдающийся образец поселения пещерных людей в Средиземноморском регионе».
Сегодня это единственное поселение планеты, где люди все еще живут в тех же домах, что жили их предки тысячелетия назад.
От позора Италии до культурной столицы Европы
Однако в туристическую Мекку город превратился не так давно, ведь здесь не всегда все было благополучно. В середине ХХ века Матера была беднейшим поселением Италии. Известность этому региону принес итальянский писатель Карло Леви, и он рассказал о городе не как о чудесной древней достопримечательности, а как о месте, где царит крайняя нищета.
Его книга «Христос остановился в Эболи» описала регоин как один из самых бедствующих в стране. В Сасси де Матера в те времена свирепствовали тяжелые заболевания: малярия, холера, брюшной тиф. Люди в пещерах без естественного освещения жили вместе с животными под одной крышей. Здесь не было электричества, воды и канализации, а уровень детской смертности был рекордно высоким для всей страны.
Книга Леви вышла в 1945 году, она превратила Сасси де Матеру в позор Италии. Через несколько лет власти начали переселять жителей в более современные районы, и продолжалось это довольно-таки долго. Еще в восьмидесятых годах старый город считался одним из самых бедных в Италии, а часть пещерных поселений оказалась заброшенной. Тогда же район облюбовали художники и хиппи, и это вдохновило местную администрацию. Сасси решили реанимировать: к пещерным домам подвели электричество и водопровод, и здесь началась новая жизнь.
В последние тридцать лет местная администрация делает все возможное, чтобы сохранить историческое наследие и превратить город в туристическую достопримечательность. Нужно отметить, что у них все прекрасно получилось: в 2019 году Матеру объявили культурной столицей Европы. Сейчас в пещерных домах работают магазины, ресторанчики, сувенирные лавки и отели. Городок очень сильно изменился с тех времен, когда его видел Карло Леви.
Место для всех любителей истории
Ландшафт Матеры совершенно уникален: пещерные дома здесь вырыты в известняковых скалах, они цепляются за крутой склон и буквально надстроены друг над другом. Жилища веками строились поверх других домов, многие улицы пролегают на настоящих крышах, а полы некоторых жилищ являются потолками домов, находящихся снизу. На вершине древнего города Сасси де Матера вырос и современный город.
В Матере 180 церквей, и 40 из них находятся в древней части города, включая кафедральный собор. Город настолько необычен, что давно стал одним из любимых мест для режиссеров. Так, здесь снимались «Страсти Христовы», «Царь Давид», «Бен Гур» и многие другие фильмы.
Сегодня древний город можно посетить с гидом или самостоятельно. Остановиться можно в пещерных отелях, которые сохранили неповторимый исторический колорит, но при этом по-современному комфортны.
Теперь Матера ― идеальное место для всех любителей культуры и истории, чтобы погрузиться в прошлое. Пещерные жилища, узкие извилистые улочки и переулки, а также высеченная в скалах архитектура создают невероятную атмосферу, которую вряд ли можно где-нибудь еще найти на Земле.
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