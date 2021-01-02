Заброшенный особняк бандита из 90-х годов

Недалеко от Москвы есть замечательное место. Огромный, полностью заброшенный особняк, даже дом-замок бывшего бандита из девяностых годов.
Местечко настолько клёвое, что заслуживает чтобы приехать и посмотреть. Дом полностью пустой и охраны там нет. Выглядит хоромина мощно.
Строил его некий человек в девяностых годах. Почти построил и уже начал делать отделку, но по каким-то обстоятельствам человек пропал. Слухи про пропажу ходят разные. Кто говорит, что его убили, а другие говорят, что он скрылся от мести своих подельников. В общем история тёмная и таинственная. Если нужны «острые» впечатления при поедании новогодних салатов - приезжайте поглазеть на эту хоромину.
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А если обойти дом с одной из сторон, можно пройти в тёмный и большой гараж. Смотреть внизу особо нечего, но нервы пощекотать можно
Координаты: 56.027321, 37.676932
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