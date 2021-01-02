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Заброшенный особняк бандита из 90-х годов

Заброшенный особняк бандита из 90-х годов (8 фото)

Автор:
02 января 2021 10:36
Сообщество : Истории
Метки: бандит   в мире   дом   заброшенка   интересно   особняк   фото   цыган   
4325
8
Недалеко от Москвы есть замечательное место. Огромный, полностью заброшенный особняк, даже дом-замок бывшего бандита из девяностых годов.
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Метки: бандит   в мире   дом   заброшенка   интересно   особняк   фото   цыган   
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33k
parallax 2 часа назад
Даже туда припёрлись граффитчики. Больные люди.
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11k
Вася Александрович Минуту назад
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Это мой особняк. Мне показалось, что вороны слишком громко каркают по утрам, и я бросил это строительство. Переехал в Простоквашино.
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2k
Mellivora Час назад
Было уже....
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12k
Ligov 2 часа назад
Похоже бандюган поднялся на более высокий уровень, вот и забросил стройку, за ненадобностью...

Похоже бандюган поднялся на более высокий уровень, вот и забросил стройку, за ненадобностью...
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26k
Teodor Ligov 51 минуту назад
На небеса? Это единственный уровень, из-за которого мужик может бросить любимую игрушку...
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12k
Ligov Teodor 24 минуты назад
У таких что, одна игрушка? Пацанчик подрос, приобрел куда круче игрушки. На фиг ему сейчас нужен какой то сарай, в какой то дыре...)
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9k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Место неплохое. Размер дома достаточно скромный: нет ни бассейна в 20 метров, ни крытого теннисного корта, ни сопутствующих строений охраны и обслуги. Для начала эпохи капитализма пойдет.
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451
Питер Крузо 2 часа назад
Цыгане такие любят строить.
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3k
mukado 2 часа назад
Никогда не понимал таких людей. Нет не бандитов, ипаных графов. Даже если ты имеешь столько бабок, зачем строить неудобный замок?
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58k
Viktor mukado 2 часа назад
С этим вопросом к Галкину!

С этим вопросом к Галкину!
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41k
zloykoyot Viktor 2 часа назад
А чем Галкин от прочих понтомётов отличается кроме жены - не фотомодели?
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1k
Нудник Шпилкес mukado 56 минут назад
надо же показать свою крутость, дикари бусами обходились, современные дикари дома строят на рублевках и виллы в италиях покупают
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3k
ишты mukado 6 минут назад
А почему он неудобный-то?
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4k
Tatyana 2 часа назад
Странное развлечение смотреть на недостроенные здания. И чем там нервы щекотать, риском обвала и переломов?
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26k
Teodor Tatyana 47 минут назад
Ну как же..? Это тот самый случай, по которому можно вспомнить древних латинян: "Так проходит мирская слава..."
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