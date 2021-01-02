Заброшенный особняк бандита из 90-х годов

Строил его некий человек в девяностых годах. Почти построил и уже начал делать отделку, но по каким-то обстоятельствам человек пропал. Слухи про пропажу ходят разные. Кто говорит, что его убили, а другие говорят, что он скрылся от мести своих подельников. В общем история тёмная и таинственная. Если нужны «острые» впечатления при поедании новогодних салатов - приезжайте поглазеть на эту хоромину.