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Зачем в Дании построили странный район в виде кругов, в которые заключены дома

Зачем в Дании построили странный район в виде кругов, в которые заключены дома

Автор:
19 октября 2022 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дания   дома   интересно   круги   стройка   фото   
1576
13

С высоты птичьего полета эти постройки напоминают странные круги на полях, но на самом деле в каждом из них находятся дома.

В мире полно уникальных городских пространств, и Дания особенно преуспела в планировке своих жилых районов.

Однако это далеко не единственное уникальное пространство Дании: вблизи датской столицы есть район город-сад Брённбю (Brøndby), который с высоты напоминает зеленые торты, разрезанные на несколько одинаковых кусочков.


Идея города-сада появилась в 1964 году, и местный муниципалитет одобрил такие необычные круги

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Строительство прошло успешно, на фото ниже район спустя десять лет, в 1974 году

Эти круги разделены на дворы, напоминающие треугольники или кусочки торта

У края каждого треугольника находится уютный домик, а весь кусочек — это сад

Такое расположение домов вовсе не случайно

Дома в Брённбю дарят его жителям уединение от шумного и густонаселенного города

Также они позволяют заниматься любимым хобби: выращивать фрукты, овощи, ягоды

Район решили построить кругами тоже с определенной целью

Это был способ увеличить социальное взаимодействие между соседями, которые живут в городе-саде

А также помочь объединить людей по интересам

Внутри район тоже выглядит очень уютно

Наверняка жизнь в подобном домике и работа в таком дворе помогает почувствовать датское хюгге

Источник:

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Метки: в мире   дания   дома   интересно   круги   стройка   фото   
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12  комментариев
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23k
Егор Час назад
Вот я понимаю социальное объединение людей по интересам. А там фигня какая-то.
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21k
SolomonA Полчаса назад
Учитывая количество незанятого пространства, круг - далеко не самая удачная форма для поселения. Особенно если таких кругов много на одной территории.
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7k
evenSeven 49 минут назад
Странное решение. Неиспользуемой земли чуть ли не больше, чем используемой.
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6k
newegg 56 минут назад
Провели эксперимент, поняли что получилась хрень, больше так не делают.
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27k
Квантовый переход 56 минут назад
Датское хюгге.Х.у.югге [мат].Перевести западло?
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27k
Квантовый переход Час назад
Дома в Брённбю дарят его жителям уединение от шумного и густонаселенного города
Также они позволяют заниматься любимым хобби: выращивать фрукты, овощи, ягоды
--------------------
А обычная планировка не позволяетт это сделать?
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12k
Александр Час назад
Видать датчане в Героев не играли. Хочешь разбить поле на удобные сектора - использую ШЕСТИУГОЛЬНИКИ!
А если хочешь тишины и спокойстквия - то хотя бы засади пространство между кругами лесом.
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71k
Доктор Джонс Час назад
Отличные мишени для бомбометания...
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25k
Федор 2 часа назад
Как по мне, так муравейник, муравейником, земли нет от слова совсем)) Меньше наших 6 соток дачных в несколько раз.
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28
Юрий Федор 41 минуту назад
да, как-то не очень! Можно в центре сделать навес от дождя поставить пару мангалов со столом и лавки, можно мягкие, будет веселее!!
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