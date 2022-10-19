Зачем в Дании построили странный район в виде кругов, в которые заключены дома

В мире полно уникальных городских пространств, и Дания особенно преуспела в планировке своих жилых районов.

Однако это далеко не единственное уникальное пространство Дании: вблизи датской столицы есть район город-сад Брённбю (Brøndby), который с высоты напоминает зеленые торты, разрезанные на несколько одинаковых кусочков.

Идея города-сада появилась в 1964 году, и местный муниципалитет одобрил такие необычные круги