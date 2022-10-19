Зачем в Дании построили странный район в виде кругов, в которые заключены дома

1576
13
С высоты птичьего полета эти постройки напоминают странные круги на полях, но на самом деле в каждом из них находятся дома.
В мире полно уникальных городских пространств, и Дания особенно преуспела в планировке своих жилых районов.
Однако это далеко не единственное уникальное пространство Дании: вблизи датской столицы есть район город-сад Брённбю (Brøndby), который с высоты напоминает зеленые торты, разрезанные на несколько одинаковых кусочков.
Идея города-сада появилась в 1964 году, и местный муниципалитет одобрил такие необычные круги
×
×
Строительство прошло успешно, на фото ниже район спустя десять лет, в 1974 году
Эти круги разделены на дворы, напоминающие треугольники или кусочки торта
У края каждого треугольника находится уютный домик, а весь кусочек — это сад
Такое расположение домов вовсе не случайно
Дома в Брённбю дарят его жителям уединение от шумного и густонаселенного города
Также они позволяют заниматься любимым хобби: выращивать фрукты, овощи, ягоды
Район решили построить кругами тоже с определенной целью
Это был способ увеличить социальное взаимодействие между соседями, которые живут в городе-саде
А также помочь объединить людей по интересам
Внутри район тоже выглядит очень уютно
Наверняка жизнь в подобном домике и работа в таком дворе помогает почувствовать датское хюгге
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- На Мальдивах начинают строить "плавучий город", задача которого – никуда не уплыть
- Дома, которые никто не хочет покупать даже несмотря на привлекательную цену
- Аккуратные и чистые стройки в Японии
- Зачем Китаю подводный тоннель в 127 километров?
- Из чего строили дома в Древнем Египте и чем отличалось жильё бедных и богатых древних египтян
Новости партнёров
Также они позволяют заниматься любимым хобби: выращивать фрукты, овощи, ягоды
--------------------
А обычная планировка не позволяетт это сделать?
А если хочешь тишины и спокойстквия - то хотя бы засади пространство между кругами лесом.