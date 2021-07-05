Как живут люди в «плоских» домах

Дом в виде сферы, дом в автобусе, даже перевернутый дом, но чтобы узкий дом - я такого никогда не видел.
Для меня это новость об их существовании стала неким открытием. Мне стало интересно узнать подробно о этих зданиях. Я полон информации и готов донести её до вас.
Где находятся такие дома?
Такие дома присутствуют не только в одной стране. Они абсолютно в разных частях Земли. Большинство таких домов строят в Японии, США. Но и у нас, в России, можно увидеть подобные здания. Например, в Петербурге, или в Нижнем Новгороде.
Почему они такие "плоские"?
У вас наверняка в голове куча вопросов и начинаются они примерно так: "А как...?" Можете смело сбросить эти мысли, ведь это все иллюзия. Они не плоские, а треугольные. Если посмотреть с определенного ракурса, как и на первом фото, то будет создаваться вид абсолютно плоского здания, хоть это не так. Но тем не менее в треугольных домах тоже представляется неудобство.
Как там живут люди?
Как вы видите, пространства в самом узком месте не так много. Но это все равно позволяется что-то там хранить.
Кстати говоря, треугольные дома никак не отличаются от прямоугольных, дом всего лишь имеет острый угол.
Те, кто живет в таких домах сам решает, как будет использовать этот острый угол. Но в основном используют как кладовку каких-то ненужных вещей.
Зачем их строят?
Вот мы и подошли к главному вопросу. На него нет однозначного ответа, так как каждый архитектор использует такой вид строительства в разных целях. Кто-то для того, чтобы выделиться перед остальными домами, да и перед другими городами тоже.
Многие же из-за нехватки места. Форма земли не позволяет проще говоря. А кто-то использует совершенно в других целях.
Источник:
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- почему?
- да, хз, совершенно в других целях!
80 lvl у автора. как в постановке вопроса, так и ответе на оный)