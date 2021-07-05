Как живут люди в «плоских» домах

Как вы видите, пространства в самом узком месте не так много. Но это все равно позволяется что-то там хранить.

Кстати говоря, треугольные дома никак не отличаются от прямоугольных, дом всего лишь имеет острый угол.

Те, кто живет в таких домах сам решает, как будет использовать этот острый угол. Но в основном используют как кладовку каких-то ненужных вещей.

Зачем их строят?