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Как живут люди в «плоских» домах

Как живут люди в «плоских» домах (6 фото)

Автор:
05 июля 2021 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дома   здание   интересно   плоские дома   факты   фото   
728
6

Дом в виде сферы, дом в автобусе, даже перевернутый дом, но чтобы узкий дом - я такого никогда не видел.

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Метки: в мире   дома   здание   интересно   плоские дома   факты   фото   
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2  комментария
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9k
Kostick Час назад
конгениально киса! ©
- почему?
- да, хз, совершенно в других целях!
80 lvl у автора. как в постановке вопроса, так и ответе на оный)
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15k
Пумба Минуту назад
Тщательнее нужно подходить к подготовке материала, тщательнее! Здесь не VK, здесь Фишки.
Тщательнее нужно подходить к подготовке материала, тщательнее! Здесь не VK, здесь Фишки.Посмотреть
Тщательнее нужно подходить к подготовке материала, тщательнее! Здесь не VK, здесь Фишки.
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