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На выставке в Египте показали сотни древнеегипетских артефактов возрастом около 2500 лет

На выставке в Египте показали сотни древнеегипетских артефактов возрастом около 2500 лет

Автор:
02 июня 2022 20:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   артефакты   выставка   древний египет   египет   раскопки   
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Власти Египта продемонстрировали публике многочисленные древние артефакты, найденные при раскопках в древней деревне Саккара недалеко от Каира.

Артефакты показали в понедельник на импровизированной выставке у подножия Ступенчатой пирамиды Джосера — самой старой пирамиды в Египте — в Саккаре, в 25 километрах к юго-западу от столицы. Потрясающая коллекция включает 250 расписных саркофагов с хорошо сохранившимися мумиям, а также 150 бронзовых статуй древних божеств. Согласно Верховному совету древностей Египта, один из саркофагов содержал папирус с написанными иероглифами стихами из, как предполагается, Книги Мертвых. Также на выставке показали бронзовые сосуды, использовавшиеся в ритуалах Исиды, богини плодородия в древнеегипетской мифологии.

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Артефакты, обнаруженные в ходе раскопок в Саккаре, датируются поздним периодом, около 500 года до нашей эры, сообщает Мустафа Вазири, генеральный секретарь Верховного совета древностей Египта. «Я очень горжусь тем, что открытие было сделано египтянами, и это будет не последнее открытие здесь», — сказал Вазири.

На выставке в понедельник также показали​​ безголовую бронзовую статую Имхотепа, который был главным архитектором египетского фараона Джосера, правившего Древним Египтом между 2630 и 2611 годами до нашей эры. Именно Имхотеп руководил строительством пирамиды Джосера в Саккаре, которая считается самой старой пирамидой в мире.

Артефакты будут переданы в постоянную выставку в новый Большой египетский музей, который все еще находится в стадии строительства рядом с пирамидами Гизы, недалеко от Каира. Согласно веб-странице музея, Большой египетский музей, который откроется в ноябре 2022 года, станет «новой жемчужиной Египта» и одним из крупнейших музеев во всем мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   артефакты   выставка   древний египет   египет   раскопки   
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КУЗНЕЦ 3 минуты назад
Верните их в гостиницы!.. Это забытые туристы с прошлого сезона..
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Porky Pig

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