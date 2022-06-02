На выставке в Египте показали сотни древнеегипетских артефактов возрастом около 2500 лет

Артефакты показали в понедельник на импровизированной выставке у подножия Ступенчатой пирамиды Джосера — самой старой пирамиды в Египте — в Саккаре, в 25 километрах к юго-западу от столицы. Потрясающая коллекция включает 250 расписных саркофагов с хорошо сохранившимися мумиям, а также 150 бронзовых статуй древних божеств. Согласно Верховному совету древностей Египта, один из саркофагов содержал папирус с написанными иероглифами стихами из, как предполагается, Книги Мертвых. Также на выставке показали бронзовые сосуды, использовавшиеся в ритуалах Исиды, богини плодородия в древнеегипетской мифологии.